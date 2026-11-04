Katıldığı televizyon programlarındaki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, bir yayında kullandığı "Bütün aşılara karşıyım" sözleri nedeniyle disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı.

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HABERİN ÖZETİ Meslekten men edilmişti: Canan Karatay için AYM'den yeni karar Katıldığı televizyon programlarındaki açıklamaları nedeniyle meslekten geçici men cezası alan Prof. Dr. Canan Karatay'ın itirazı üzerine Anayasa Mahkemesi, Karatay'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vererek yeniden yargılama yapılmasını hükmetti. Prof. Dr. Canan Karatay, bir yayında kullandığı "Bütün aşılara karşıyım" sözleri nedeniyle İstanbul Tabip Odası tarafından 1 ay süreyle meslekten geçici men cezası aldı. Söz konusu karar, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu tarafından da onandı. Karatay, verilen disiplin cezasının hukuka aykırı olduğunu savunarak Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi, Karatay'ın aşılarla ilgili görüşlerini açıklaması nedeniyle disiplin cezasına çarptırılmasının ifade özgürlüğüne müdahale niteliği taşıdığına karar verdi. AYM, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği hükmederek dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 14. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

İstanbul Tabip Odası, Karatay'ın aşılarla ilgili ifadelerini gerekçe göstererek ünlü hekime 1 ay süreyle meslekten geçici men cezası verdi. Söz konusu karar, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu tarafından da onandı.

KARATAY CEZAYI YARGIYA TAŞIDI

Hakkında verilen disiplin cezasının hukuka aykırı olduğunu savunan Karatay, kararın iptali için idare mahkemelerine başvurdu. Ancak yerel mahkemelerden istediği sonucu alamayan ünlü hekim, meslekten men cezasının temel haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen AYM, Resmi Gazete'de yayımlanan kararında ifade özgürlüğüne ilişkin önemli değerlendirmelere yer verdi.

AYM'DEN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Yüksek Mahkeme, Karatay'ın aşılarla ilgili görüşlerini açıklaması nedeniyle disiplin cezasına çarptırılmasının ifade özgürlüğüne müdahale niteliği taşıdığına karar verdi.

Kararın gerekçesinde, tıbbi konulardaki görüş ve açıklamalar nedeniyle uygulanan disiplin yaptırımının hukuki dayanağının somut biçimde ortaya konulamadığı belirtildi. Ayrıca söz konusu müdahalenin demokratik toplum düzeninde neden gerekli olduğunun yeterince gerekçelendirilmediği vurgulandı.

YENİDEN YARGILAMA YAPILACAK

Canan Karatay'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmeden Anayasa Mahkemesi, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına karar verdi. Bu kapsamda dosyanın Ankara 14. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesi kararlaştırıldı.