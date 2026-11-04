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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 10:09

Yasa dışı bahis çetelerine 11 ilde dev operasyon: 19,9 milyar TL'lik para harekete tespit edildi

Son dakika haberi: 11 İl merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Silah Kaçakçılığı ve Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet” suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. 19,9 Milyar TL para hareketliliği tespit edilen 230 şüpheli gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 10:09

, 11 İlde “, , Silah Kaçakçılığı ve Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet” suçlarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Yasa dışı bahis çetelerine 11 ilde dev operasyon: 19,9 milyar TL'lik para harekete tespit edildi

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanlığı'nın duyurusuna göre, 11 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, silah kaçakçılığı ve siber güvenlik kanununa muhalefet suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 230 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 19,9 milyar TL'lik para hareketliliği tespit edildi.
Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirildi.
Şüphelilerin, kişisel verilere yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri belirlendi.
Ayrıca, sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu işledikleri tespit edildi.
Operasyonlarda toplamda 19,9 milyar TL para hareketliliği tespit edildi.
Toplam 230 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Operasyonlarda; 19,9 Milyar TL para hareketliliği tespit edilen 230 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Yasa dışı bahis çetelerine 11 ilde dev operasyon: 19,9 milyar TL'lik para harekete tespit edildi

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"11 İl merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Silah Kaçakçılığı ve Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 19,9 Milyar TL para hareketliliği tespit edilen 230 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Yasa dışı bahis çetelerine 11 ilde dev operasyon: 19,9 milyar TL'lik para harekete tespit edildi

-Vatandaşlarımızın kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları,
-Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri,
-Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
-6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işledikleri tespit edildi.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

https://x.com/TC_icisleri/status/2117871826399318200

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ETİKETLER
#yasa dışı bahis
#MASAK
#İçişleri Bakanlığı
#jandarma genel komutanlığı
#nitelikli dolandırıcılık
#Gündem
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