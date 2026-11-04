Yasa dışı bahis çetelerine 11 ilde dev operasyon: 19,9 milyar TL'lik para harekete tespit edildi

İçişleri Bakanlığı'nın duyurusuna göre, 11 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, silah kaçakçılığı ve siber güvenlik kanununa muhalefet suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 230 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 19,9 milyar TL'lik para hareketliliği tespit edildi.