Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesinden yeni hamle! Aleyna Kalaycıoğlu tahliye olmuştu

Aleyna Kalaycıoğlu'nun "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan yargılandığı Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında geçtiğimiz haftalarda beraat edilmişti. Acılı aile ise Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin davada verilen karara tepki gösterdi. İstinaf yoluna başvurmaya hazırlandıkları öğrenilen aileden baba Cemil Kundakçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat etmesine itiraz edeceklerini açıkladı. Oğlunun acı kaybını ilk günkü gibi yaşayan Cemil Kundakçı dava sürecine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Acılı baba, Aleyna Kalaycıoğlu'nun tahliyesinin ardından birlikte görüntülendiği ve davada tanık olarak dinlenen Bertin Yıldız hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI 21 YAŞINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ!

Kubilay Kaan Kundakçı, Ümraniye Tatlısu Mahallesinde 19 Mart Perşembe günü silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Aleyna Kalaycıoğlu'nun eski sevgilisi rapçi Vahap Canbay'ın aracında bulunan 21 yaşındaki genç futbolcu Kundakçı, düzenlenen saldırı sonrası hayata gözlerini yummuştu. Kalaycıoğlu ve Canbay'ın ortak arkadaşları olarak tanınan Kundakçı'nın, ikilinin barışması için aracı olduğu iddia edilmişti.

Rapçi Vahap Canbay, 15-20 gün önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden görüşmek istemişti. Canbay, Kalaycıoğlu ile diyaloğu iyi olduğu bilinen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan arabuluculuk ricasında bulunmuştu. Genç futbolcu, Canbay ve yanlarındaki bir arkadaşı ile Kalaycıoğlu'nun Ümraniye'deki stüdyosunun önüne gitmişti.

Kubilay Kaan Kundakçı ve Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ile görüşmek için olay yerine gelmişti. İkili araç içerisinde beklerken çakarlı lüks araçlarla olay yerine gelen şüpheliler araca doğru ateş etmişti. Düzenlenen saldırıda kurşunlar 21 yaşındaki Kundakçı'ya isabet ederken, genç futbolcu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

AİLEDEN YENİ HAMLE GELDİ!

Geçtiğimiz haftalarda görülen Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında mahkeme heyeti, "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraatine karar vermişti. Diğer yandan Alaattin Kadayıfçıoğlu ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Acılı baba Cemil Kundakçı, verilen karara itiraz ederek istinaf başvurusunda bulunmaya hazırlandığını açıkladı.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin davada verilen karara tepki gösteren acılı aileden baba Cemil Kundakçı, Sabah'a yaptığı açıklamalarda çarpıcı ifadelere yer verdi. Sabah'tan Nazrin Malikova'nın haberine göre; Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat etmesine tepki gösteren acılı baba Cemil Kundakçıoğlu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Verilen karar hiç adil değil. Çünkü olay günü Aleyna Alaattin'e konum göndermiş. Ayrıca 'Bunlar Bağcılar çocuğu' demiş. Yani sağlam git demiş, bir yerde onu silahlı gitmeye teşvik etmiş. Ayrıca, Kubilay'ın bulunduğu aracı Aleyna'dan başka kimse tanımıyordu. Aleyna göstermiş. Alaattin zaten kendi ağzıyla, 'Ben Aleyna'nın ricası üzerine oraya geldim' demiş."

Çarpıcı açıklamalarına devam eden acılı baba Cemil Kundakçıoğlu; "Bu ifade ve kayıtlarda var. Köpek almaya geldik gibi uyduruk bir gerekçe ortaya koydular. Köpek almaya geldiysen neden Aleyna arabadan inmiyor? Arabada oturup olayı izliyor. İyi niyetli olsaydı katil silahını alıp yürüdüğünde arabadan inip, 'Ne yapıyorsun?' derdi, önüne geçerdi. Bu işin baş mimarı Aleyna'dır. Aleyna'nın başkası üzerinden güç gösterisi yapması ve şımarıklığı benim oğlumun ölümüne sebep oldu. Buna rağmen beraat etti, elini kolunu sallayarak geziyor. Hiçbir şey olmamış gibi lüks mekanlarda vakit geçiriyor." ifadelerini kullandı.

"BERTİN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Geçtiğimiz günlerde tahliyesinin ardından Ataşehir'de bir mekanda, davada tanık olarak dinlenen müzisyen Bertin Yıldız'la birlikte görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu'na baba Cemil Kundakçı'dan tepki geldi. Kalaycıoğlu'nun bu isimle birlikte hareket ettiğini iddia eden Kundakçıoğlu, Bertin hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Cemil Kundakçı, açıklamasında "Biz Bertin hakkında istihbarat sağlama, yalan beyanda bulunma ve suçluyu saklama konularında şikayetçi olduk. Bertin'in Aleyna ile birlikte hareket ettiği çok açık. Aleyna annesinin evinden Bertin ile birlikte çıkıyor. Stüdyonun bulunduğu yere geldiklerinde aracı, Canbay'ın tanıyabileceği düşüncesiyle Kubilay'ın vurulduğu yerin hemen yanındaki garajlı binaya park ederek saklıyorlar. Bertin'in kendi ifadesinde de 'Canbay'ın geleceğini tahmin ettik, arabayı görür, tanır diye sakladık' dediği görülüyor. Daha sonra Bertin, diğerlerinden önce stüdyoya giriyor ve 'Araba geldi' diye mesaj gönderiyor. Bu mesajdan yalnızca iki dakika sonra Kubilay vuruluyor. Şikayet dilekçemizde Aleyna'nın annesinin evinden stüdyoya kadar olan baz kayıtlarının incelenmesini istedik." şeklinde konuştu.

"KUBİLAY'I O ÇEVREDEN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN KARS'A GÖNDERDİM"

Oğlu Kubilay'ın Aleyna Kalaycıoğlu, Vahap Canbay ve Yalçın'la sık sık vakit geçirmesinden endişe duyduğunu anlatan baba Cemil Kundakçı, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı:

"Oğlumun bu ortamdan uzaklaşmasını, alkol, sigara ve benzeri kötü alışkanlıklara yönelmesini önlemek istedim. Bu nedenle Kars'a gönderdim. O da futbol hayatını orada sürdürdü. Bayram izninde üç günlüğüne İstanbul'a geldiğinde yine aynı çevreyle görüşmeye başladı. Oğlum onlara yardımcı olmak niyetiyle yanlarına gitti. Yani kısaca oğlumu her ne kadar bu çevreden uzak tutmaya çalışsam da onlar yine gelip ailemizin başına bu felaketi getirdiler."