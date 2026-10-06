Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 15:32

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı: İşte istenen cezalar

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Görülen duruşmada savcı mütalaasını açıklarken, Alaattin Kadayıfçıoğlu için, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis, ayrıca 6136 sayılı kanuna muhalefetten 2 ila 4 yıl hapis ve adli para cezası talep edildi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı: İşte istenen cezalar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 15:32

cinayeti davasında savcı mütalaasını açıkladı. için, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis, ayrıca 6136 sayılı kanuna muhalefetten 2 ila 4 yıl hapis ve adli para cezası talep edildi.

HABERİN ÖZETİ

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı: İşte istenen cezalar

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında savcı mütalaasını açıkladı.
Alaattin Kadayıfçıoğlu için kasten öldürme suçundan müebbet hapis ile 6136 sayılı kanuna muhalefetten 2 ila 4 yıl hapis ve adli para cezası talep edildi.
Aleyna Kalaycıoğlu hakkında adli kontrol şartıyla tahliye talep edildi.
İzzet Yıldızhan ve Zuhal Kalaycıoğlu hakkında beraat talep edildi.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

hakkında adli kontrol şartıyla tahliye talep edilirken, ve Zuhal Kalaycıoğlu da hakkında da beraat talep edildi.

Karar duruşması yarın Anadolu Adalet Sarayı’nda görülecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kubilay Kaan Kundakçı davasında Aleyna Kalaycıoğlu kendini savundu: 'Sadece konuşacağım dedi...’
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde savcılıktan flaş açıklama! Rapçi Canbay: "Asıl hedef bendim"
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#aleyna kalaycıoğlu
#izzet yıldızhan
#Zuhal Kalaycıoğlu
#kubilay kaan kundakçı
#Alaattin Kadayıfçıoğlu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.