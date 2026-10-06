Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı: İşte istenen cezalar

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İstanbul
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında savcı mütalaasını açıkladı. Alaattin Kadayıfçıoğlu için, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis, ayrıca 6136 sayılı kanuna muhalefetten 2 ila 4 yıl hapis ve adli para cezası talep edildi.
Aleyna Kalaycıoğlu hakkında adli kontrol şartıyla tahliye talep edilirken, İzzet Yıldızhan ve Zuhal Kalaycıoğlu da hakkında da beraat talep edildi.
Karar duruşması yarın Anadolu Adalet Sarayı’nda görülecek.