Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında savcı mütalaasını açıkladı. Alaattin Kadayıfçıoğlu için, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis, ayrıca 6136 sayılı kanuna muhalefetten 2 ila 4 yıl hapis ve adli para cezası talep edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı: İşte istenen cezalar Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında savcı mütalaasını açıkladı. Alaattin Kadayıfçıoğlu için kasten öldürme suçundan müebbet hapis ile 6136 sayılı kanuna muhalefetten 2 ila 4 yıl hapis ve adli para cezası talep edildi. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında adli kontrol şartıyla tahliye talep edildi. İzzet Yıldızhan ve Zuhal Kalaycıoğlu hakkında beraat talep edildi.

Aleyna Kalaycıoğlu hakkında adli kontrol şartıyla tahliye talep edilirken, İzzet Yıldızhan ve Zuhal Kalaycıoğlu da hakkında da beraat talep edildi.

Karar duruşması yarın Anadolu Adalet Sarayı’nda görülecek.