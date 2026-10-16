Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında karar

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İstanbul
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında karar açıklandı.
Mahkeme heyeti, Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraatine karar verirken, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
19 Mart gecesi Ümraniye'de bulunan Sıddık Sokak'ta meydana gelen olayda Müzisyen Vahap Canbay'ın, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak için arkadaşı 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi.
Kundakçı, Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.
İkilinin araçta beklediği sırada, olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda 10 kişi hakkında dava açıldı.
Önceki duruşmada mahkeme heyeti, tarafların esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre taleplerini kabul ederek duruşmayı 16 Ekim'e ertelemiş, tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.