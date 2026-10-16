İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında karar açıklandı.

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HABERİN ÖZETİ Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında karar İstanbul Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada Aleyna Kalaycıoğlu beraat ederken, Alaattin Kadayıfçıoğlu müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 19 Mart gecesi Müzisyen Vahap Canbay'ın Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için Kubilay Kaan Kundakçı ile birlikte stüdyo önüne gittiği sırada gerçekleşti. Araçta bekledikleri sırada çakarlı lüks araçlarla gelen şüphelilerin düzenlediği silahlı saldırıda ağır yaralanan 21 yaşındaki Kundakçı, hastanede hayatını kaybetti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraatine karar verdi. Sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası aldı. Soruşturma kapsamında aralarında İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklanmış ve toplam 10 kişi hakkında dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti, Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraatine karar verirken, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

19 Mart gecesi Ümraniye'de bulunan Sıddık Sokak'ta meydana gelen olayda Müzisyen Vahap Canbay'ın, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak için arkadaşı 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi.

Kundakçı, Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

İkilinin araçta beklediği sırada, olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda 10 kişi hakkında dava açıldı.

Önceki duruşmada mahkeme heyeti, tarafların esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre taleplerini kabul ederek duruşmayı 16 Ekim'e ertelemiş, tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.