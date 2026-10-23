Aleyna Kalaycıoğlu tahliye olur olmaz soluğu onun yanında aldı! Eski tanık Bertin Yıldız ortaya çıktı

İkilinin bir araya gelmesindeki detay ise merak uyandırdı. Bertin Yıldız'ın, Aleyna Kalaycıoğlu'nun eski sevgilisi Vahap Canbay hakkında açılan tehdit ve ısrarlı takip dosyasında daha önce tanık olarak ifade verdiği belirtildi. Yıldız'ın geçmişte Canbay hakkında dile getirdiği iddialar yeniden gündeme gelirken, Kalaycıoğlu ile buluşmalarında neler konuştukları henüz bilinmiyor.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI CİNAYETİ DAVASI GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

19 Mart 2026'da İstanbul Ümraniye'de yaşanan silahlı saldırı, genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştı. Bir müzik stüdyosunun önünde meydana gelen olayda 21 yaşındaki Kundakçı ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Soruşturma kapsamında rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu gibi isimler kamuoyunun gündemine gelmişti. İddialara göre Canbay, ayrıldığı Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istiyor ve bu konuda ortak arkadaşları Kundakçı'dan yardım bekliyordu.

Kundakçı'nın Canbay ve beraberindeki kişilerle birlikte Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gittiği öne sürülmüştü. Araçta bekledikleri sırada yaşanan silahlı saldırı, genç futbolcunun hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında işlem yapılmıştı. Hazırlanan iddianamede Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında kasten öldürme, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında ise kasten öldürmeye azmettirme suçlamaları yöneltilmişti.

ALEYNА KALAYCIOĞLU HAKKINDA BERAAT KARARI VERİLDİ

Yaklaşık yedi aydır tutuklu bulunan Aleyna Kalaycıoğlu hakkındaki karar, 16 Ekim'de görülen duruşmanın ardından açıklandı. Duruşma sürecinde savcılık, Kalaycıoğlu'nun cinayete azmettirdiğine ilişkin kesin delil bulunmadığını belirterek suç bildirmeme suçundan bir yıla kadar hapis cezası verilmesini ve tahliyesini talep etmişti.

Mahkeme, Kalaycıoğlu'nun yargılandığı suçlamalar yönünden beraatine karar verdi. Aynı davada Alaattin Kadayıfçıoğlu ise kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevinden çıkan şarkıcıyı annesi Zuhal Kalaycıoğlu karşıladı. Annesine sarılarak ağlayan Kalaycıoğlu'nun duygusal anları kameralara yansıdı. Şarkıcı, cezaevi çıkışında gazetecilerin sorularına cevap vermedi.

Avukatı da yaptığı açıklamada, savunmalarını yargılama boyunca somut deliller üzerinden gerçekleştirdiklerini vurguladı. Beraat kararıyla birlikte Kalaycıoğlu'nun cezaevi süreci sona erdi.

TAHLİYENİN ARDINDAN BERTİN YILDIZ'LA GÖRÜNTÜLENDİ

Aleyna Kalaycıoğlu, beraat kararının ardından bu kez bir mekânda çekilen görüntüleriyle gündeme geldi. 22 Ekim'de gündeme taşınan görüntülerde şarkıcının Bertin Yıldız'la karşılıklı oturarak sohbet ettiği görüldü.

Bu buluşmayı dikkat çekici hâle getiren ayrıntı ise Yıldız'ın geçmişte Vahap Canbay hakkında yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında tanık olarak ifade vermiş olmasıydı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte söz konusu dosyada dile getirilen iddialar da yeniden gündeme geldi.

Ancak Kalaycıoğlu ile Yıldız'ın neden bir araya geldiği, görüşmede neler konuştuğu ya da buluşmanın herhangi bir hukuki süreçle bağlantılı olup olmadığı konusunda doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

BERTİN YILDIZ'IN VAHAP CANBAY HAKKINDAKİ İFADESİ GÜNDEMDE

Bertin Yıldız, daha önce Vahap Canbay hakkında gündeme gelen tehdit ve ısrarlı takip iddialarına ilişkin dosyada tanık olarak yer almıştı. Mayıs ayında basına yansıyan bu ayrı dosyada, Canbay'ın ayrılığın ardından Kalaycıoğlu'na farklı yollarla ulaşmaya çalıştığı ve yeniden barışmak istediği öne sürülmüştü.

Yıldız, tanık ifadesinde Canbay'ın ayrılığı kabullenemediğini, farklı kanallardan Kalaycıoğlu'na ulaşmaya çalıştığını ve kendisini müzik piyasasından sileceği yönünde tehditlerde bulunduğunu iddia etmişti. Söz konusu ifadelerin tanık beyanı ve iddia niteliğinde olduğu, tek başına kesinleşmiş bir yargı kararı anlamına gelmediği özellikle belirtilmeli.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat ederek cezaevinden çıkmasının ardından Bertin Yıldız'la aynı mekânda görüntülenmesi, geçmişteki tanık ifadesinin yeniden hatırlanmasına yol açtı. Ancak bu buluşmanın arka planına ilişkin taraflardan doğrulanmış bir açıklama gelmedi.

Kalaycıoğlu'nun tahliyesi sonrasında ortaya çıkan görüntüler magazin gündeminde konuşulmaya devam ederken, ikilinin bir araya gelişinin nedeni şimdilik belirsizliğini koruyor.

