Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 09:48

Aleyna Kalaycıoğlu tahliye olur olmaz soluğu onun yanında aldı! Eski tanık Bertin Yıldız ortaya çıktı

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında beraat eden Aleyna Kalaycıoğlu, yaklaşık yedi ay süren cezaevi sürecinin ardından bu kez tahliye sonrası buluşmasıyla gündeme geldi. Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz soluğu Bertin Yıldız'ın yanında aldığı öne sürülen Kalaycıoğlu'nun bir mekânda Yıldız'la sohbet ettiği anlar dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Aleyna Kalaycıoğlu tahliye olur olmaz soluğu onun yanında aldı! Eski tanık Bertin Yıldız ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 09:48

İkilinin bir araya gelmesindeki detay ise merak uyandırdı. Bertin Yıldız'ın, Aleyna Kalaycıoğlu'nun eski sevgilisi hakkında açılan tehdit ve ısrarlı takip dosyasında daha önce tanık olarak ifade verdiği belirtildi. Yıldız'ın geçmişte Canbay hakkında dile getirdiği iddialar yeniden gündeme gelirken, Kalaycıoğlu ile buluşmalarında neler konuştukları henüz bilinmiyor.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI CİNAYETİ DAVASI GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

19 Mart 2026'da İstanbul Ümraniye'de yaşanan silahlı saldırı, genç futbolcu 'nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştı. Bir müzik stüdyosunun önünde meydana gelen olayda 21 yaşındaki Kundakçı ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Aleyna Kalaycıoğlu tahliye olur olmaz soluğu onun yanında aldı! Eski tanık Bertin Yıldız ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında rapçi Vahap Canbay, ve gibi isimler kamuoyunun gündemine gelmişti. İddialara göre Canbay, ayrıldığı Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istiyor ve bu konuda ortak arkadaşları Kundakçı'dan yardım bekliyordu.

Kundakçı'nın Canbay ve beraberindeki kişilerle birlikte Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gittiği öne sürülmüştü. Araçta bekledikleri sırada yaşanan silahlı saldırı, genç futbolcunun hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında işlem yapılmıştı. Hazırlanan iddianamede Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında kasten öldürme, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında ise kasten öldürmeye azmettirme suçlamaları yöneltilmişti.

Aleyna Kalaycıoğlu tahliye olur olmaz soluğu onun yanında aldı! Eski tanık Bertin Yıldız ortaya çıktı

ALEYNА KALAYCIOĞLU HAKKINDA BERAAT KARARI VERİLDİ

Yaklaşık yedi aydır tutuklu bulunan Aleyna Kalaycıoğlu hakkındaki karar, 16 Ekim'de görülen duruşmanın ardından açıklandı. Duruşma sürecinde savcılık, Kalaycıoğlu'nun cinayete azmettirdiğine ilişkin kesin delil bulunmadığını belirterek suç bildirmeme suçundan bir yıla kadar hapis cezası verilmesini ve tahliyesini talep etmişti.

Mahkeme, Kalaycıoğlu'nun yargılandığı suçlamalar yönünden beraatine karar verdi. Aynı davada Alaattin Kadayıfçıoğlu ise kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Aleyna Kalaycıoğlu tahliye olur olmaz soluğu onun yanında aldı! Eski tanık Bertin Yıldız ortaya çıktı

Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevinden çıkan şarkıcıyı annesi Zuhal Kalaycıoğlu karşıladı. Annesine sarılarak ağlayan Kalaycıoğlu'nun duygusal anları kameralara yansıdı. Şarkıcı, cezaevi çıkışında gazetecilerin sorularına cevap vermedi.

Avukatı da yaptığı açıklamada, savunmalarını yargılama boyunca somut deliller üzerinden gerçekleştirdiklerini vurguladı. Beraat kararıyla birlikte Kalaycıoğlu'nun cezaevi süreci sona erdi.

TAHLİYENİN ARDINDAN BERTİN YILDIZ'LA GÖRÜNTÜLENDİ

Aleyna Kalaycıoğlu, beraat kararının ardından bu kez bir mekânda çekilen görüntüleriyle gündeme geldi. 22 Ekim'de gündeme taşınan görüntülerde şarkıcının Bertin Yıldız'la karşılıklı oturarak sohbet ettiği görüldü.
Bu buluşmayı dikkat çekici hâle getiren ayrıntı ise Yıldız'ın geçmişte Vahap Canbay hakkında yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında tanık olarak ifade vermiş olmasıydı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte söz konusu dosyada dile getirilen iddialar da yeniden gündeme geldi.

Aleyna Kalaycıoğlu tahliye olur olmaz soluğu onun yanında aldı! Eski tanık Bertin Yıldız ortaya çıktı

Ancak Kalaycıoğlu ile Yıldız'ın neden bir araya geldiği, görüşmede neler konuştuğu ya da buluşmanın herhangi bir hukuki süreçle bağlantılı olup olmadığı konusunda doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

BERTİN YILDIZ'IN VAHAP CANBAY HAKKINDAKİ İFADESİ GÜNDEMDE

Bertin Yıldız, daha önce Vahap Canbay hakkında gündeme gelen tehdit ve ısrarlı takip iddialarına ilişkin dosyada tanık olarak yer almıştı. Mayıs ayında basına yansıyan bu ayrı dosyada, Canbay'ın ayrılığın ardından Kalaycıoğlu'na farklı yollarla ulaşmaya çalıştığı ve yeniden barışmak istediği öne sürülmüştü.

Aleyna Kalaycıoğlu tahliye olur olmaz soluğu onun yanında aldı! Eski tanık Bertin Yıldız ortaya çıktı

Yıldız, tanık ifadesinde Canbay'ın ayrılığı kabullenemediğini, farklı kanallardan Kalaycıoğlu'na ulaşmaya çalıştığını ve kendisini müzik piyasasından sileceği yönünde tehditlerde bulunduğunu iddia etmişti. Söz konusu ifadelerin tanık beyanı ve iddia niteliğinde olduğu, tek başına kesinleşmiş bir yargı kararı anlamına gelmediği özellikle belirtilmeli.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat ederek cezaevinden çıkmasının ardından Bertin Yıldız'la aynı mekânda görüntülenmesi, geçmişteki tanık ifadesinin yeniden hatırlanmasına yol açtı. Ancak bu buluşmanın arka planına ilişkin taraflardan doğrulanmış bir açıklama gelmedi.

Kalaycıoğlu'nun tahliyesi sonrasında ortaya çıkan görüntüler magazin gündeminde konuşulmaya devam ederken, ikilinin bir araya gelişinin nedeni şimdilik belirsizliğini koruyor.
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında karar: Aleyna Kalaycıoğlu beraat etti
Kubilay Kaan Kundakçı davasında Aleyna Kalaycıoğlu kendini savundu: 'Sadece konuşacağım dedi...’
ETİKETLER
#aleyna kalaycıoğlu
#kubilay kaan kundakçı
#Alaattin Kadayıfçıoğlu
#Vahap Canbay
#Bertin Yıldız
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.