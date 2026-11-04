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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 09:50

Fenerbahçe - Liverpool maçının muhtemel ilk 11'leri belli oldu! 2 yıldız isim kadroda yok

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa'daki 4. hafta mücadelesinde İngiliz devi Liverpool'u Chobani Stadı'nda konuk ediyor. Kritik karşılaşma öncesi tüm detaylar ve muhtemel 11'ler haberimizde. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe - Liverpool maçının muhtemel ilk 11'leri belli oldu! 2 yıldız isim kadroda yok
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 09:50

UEFA 'nde temsilcimiz , ligin 4. haftasında İngiltere'nin köklü kulübü 'u evinde ağırlayacak.

Fenerbahçe - Liverpool maçının muhtemel ilk 11'leri belli oldu! 2 yıldız isim kadroda yok

DEV MAÇIN HAKEMİ CLEMENT TURPİN

'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak bu kritik müsabakayı Fransa Federasyonundan deneyimli hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenirken, maçın dördüncü hakemliğini ise Jeremy Stinat yapacak. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu dev randevu, TRT 1 ekranlarından canlı olarak naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe - Liverpool maçının muhtemel ilk 11'leri belli oldu! 2 yıldız isim kadroda yok

HEDEF DEVLER LİGİ'NDE İLK GALİBİYET

Devler Ligi'nde geride kalan 3 müsabakada hanesine 2 puan yazdıran sarı-lacivertliler, son olarak evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalmıştı. Süper Lig'de de üst üste yaşadığı 2 mağlubiyetin ardından moral arayan Kanarya, taraftarı önünde Liverpool'u devirerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetine uzanmayı ve Avrupa'da bayrağı yeniden gururla dalgalandırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe - Liverpool maçının muhtemel ilk 11'leri belli oldu! 2 yıldız isim kadroda yok

KUYT ESKİ TAKIMINA RAKİP OLUYOR

Fenerbahçe'de bu zorlu 90 dakika öncesi kulübede ayrı bir heyecan yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin teknik sorumlusu Dirk Kuyt, futbolculuk kariyerinin unutulmaz dönemlerini geçirdiği eski takımı Liverpool'a karşı rakip kulübede ter dökecek.

Fenerbahçe - Liverpool maçının muhtemel ilk 11'leri belli oldu! 2 yıldız isim kadroda yok

SARI-LACİVERTLİLERDE 2 ÖNEMLİ EKSİK

Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe cephesinde sakatlıkları bulunan iki yıldız oyuncudan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Nathan Ake ile Marco Asensio, Liverpool karşısında sahada yer alamayacak.

Fenerbahçe - Liverpool maçının muhtemel ilk 11'leri belli oldu! 2 yıldız isim kadroda yok

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Muriç

Fenerbahçe - Liverpool maçının muhtemel ilk 11'leri belli oldu! 2 yıldız isim kadroda yok

LİVERPOOL: Alisson, Tsimikas, Van Dijk, Jacquet, Araujo, Nyoni, Mac Allister, Barcola, Szoboszlai, Ngumoha, Koumas

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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Liverpool
#Şampiyonlar Ligi
#Futbol
#Chobani Stadı
#Clement Turpin
#Spor
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