Fenerbahçe - Liverpool maçının muhtemel ilk 11'leri belli oldu! 2 yıldız isim kadroda yok

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, ligin 4. haftasında İngiltere'nin köklü kulübü Liverpool'u evinde ağırlayacak.

DEV MAÇIN HAKEMİ CLEMENT TURPİN

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak bu kritik müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan deneyimli hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenirken, maçın dördüncü hakemliğini ise Jeremy Stinat yapacak. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu dev randevu, TRT 1 ekranlarından canlı olarak naklen yayınlanacak.

HEDEF DEVLER LİGİ'NDE İLK GALİBİYET

Devler Ligi'nde geride kalan 3 müsabakada hanesine 2 puan yazdıran sarı-lacivertliler, son olarak evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalmıştı. Süper Lig'de de üst üste yaşadığı 2 mağlubiyetin ardından moral arayan Kanarya, taraftarı önünde Liverpool'u devirerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetine uzanmayı ve Avrupa'da bayrağı yeniden gururla dalgalandırmayı hedefliyor.

KUYT ESKİ TAKIMINA RAKİP OLUYOR

Fenerbahçe'de bu zorlu 90 dakika öncesi kulübede ayrı bir heyecan yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin teknik sorumlusu Dirk Kuyt, futbolculuk kariyerinin unutulmaz dönemlerini geçirdiği eski takımı Liverpool'a karşı rakip kulübede ter dökecek.

SARI-LACİVERTLİLERDE 2 ÖNEMLİ EKSİK

Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe cephesinde sakatlıkları bulunan iki yıldız oyuncudan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Nathan Ake ile Marco Asensio, Liverpool karşısında sahada yer alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Muriç

LİVERPOOL: Alisson, Tsimikas, Van Dijk, Jacquet, Araujo, Nyoni, Mac Allister, Barcola, Szoboszlai, Ngumoha, Koumas