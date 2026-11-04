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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 11:07

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi: Dirk Kuyt için karar verildi!

Trendyol Süper Lig'de teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sonlandıran Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu resmi olarak göreve getirilirken, sarı-lacivertli ekibin Göztepe maçında sahaya sürdüğü Dirk Kuyt'ın kulüpteki geleceği de netlik kazandı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi: Dirk Kuyt için karar verildi!
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 11:07

’de ’ın istifasının ardından teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı günlerdir gündemini meşgul ediyordu. Sarı-lacivertli kulüp, merakla beklenen açıklamayı yaparak teknik direktörlük görevine 'nu getirdiğini duyurdu.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi: Dirk Kuyt için karar verildi!

"YUVANA HOŞ GELDİN EMRE BELÖZOĞLU!"

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duygusal paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak… Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir. Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçemizin Teknik Direktörü olarak Çubuklu'nun başarısı için görev başında. Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur. Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu!"

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi: Dirk Kuyt için karar verildi!

Bu atamayla birlikte 46 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli kulüpteki ikinci dönemine adım atmış oldu. Belözoğlu, hatırlanacağı üzere 2020/21 sezonunda Erol Bulut'un ayrılığının ardından sezonun kalan bölümünde takımın başına geçerek başarılı bir grafik çizmiş ancak sezon sonunda yollar ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi: Dirk Kuyt için karar verildi!

DİRK KUYT'IN GELECEĞİ NETLEŞTİ

İsmail Kartal'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak göreve başlayan, Kartal'ın istifasının ardından ise Göztepe mücadelesinde takımı saha kenarından yöneten 'ın sarı-lacivertli kulüpteki akıbeti de büyük bir merak konusuydu.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi: Dirk Kuyt için karar verildi!

Elde edilen bilgilere göre; Hollandalı futbol adamının Fenerbahçe'deki serüveni sona ermiyor. Yönetim ve teknik heyet planlaması doğrultusunda Dirk Kuyt, sarı-lacivertli ekipte görev yapmaya devam edecek. 

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi: Dirk Kuyt için karar verildi!

Tecrübeli ismin, yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibinde nasıl bir rolde yer alacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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ETİKETLER
#futbol
#Emre Belözoğlu
#fenerbahçe
#Futbol
#ismail kartal
#Dirk Kuyt
#Spor
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