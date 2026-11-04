Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi: Dirk Kuyt için karar verildi!

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın istifasının ardından teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı günlerdir futbol gündemini meşgul ediyordu. Sarı-lacivertli kulüp, merakla beklenen açıklamayı yaparak teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirdiğini duyurdu.

"YUVANA HOŞ GELDİN EMRE BELÖZOĞLU!"

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duygusal paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak… Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir. Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçemizin Teknik Direktörü olarak Çubuklu'nun başarısı için görev başında. Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur. Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu!"

Bu atamayla birlikte 46 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli kulüpteki ikinci dönemine adım atmış oldu. Belözoğlu, hatırlanacağı üzere 2020/21 sezonunda Erol Bulut'un ayrılığının ardından sezonun kalan bölümünde takımın başına geçerek başarılı bir grafik çizmiş ancak sezon sonunda yollar ayrılmıştı.

DİRK KUYT'IN GELECEĞİ NETLEŞTİ

İsmail Kartal'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak göreve başlayan, Kartal'ın istifasının ardından ise Göztepe mücadelesinde takımı saha kenarından yöneten Dirk Kuyt'ın sarı-lacivertli kulüpteki akıbeti de büyük bir merak konusuydu.

Elde edilen bilgilere göre; Hollandalı futbol adamının Fenerbahçe'deki serüveni sona ermiyor. Yönetim ve teknik heyet planlaması doğrultusunda Dirk Kuyt, sarı-lacivertli ekipte görev yapmaya devam edecek.

Tecrübeli ismin, yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibinde nasıl bir rolde yer alacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.