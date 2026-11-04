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Emekliye seyyanen zam ne kadar olacak? İsa Karakaş kulis bilgisi diyerek açıkladı

KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 11:51
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Emekliye seyyanen zam ne kadar olacak? İsa Karakaş kulis bilgisi diyerek açıkladı

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber’de katıldığı canlı yayında ocak ayında emekli ve asgari ücrete yapılması beklenen zam oranlarına ilişkin en sıcak meclis ve kulis bilgilerini paylaştı. 

Karakaş, kulislerde emekliler için seyyanen zam boyutunda hangi aralığının konuşulduğunu anlatırken, asgari ücret ve açlık sınırı arasındaki makasa dikkat çekti.

İşte Karakaş'ın açıklamalardan milyonlarca emekçi ve emekliyi ilgilendiren o detaylar...

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Emekliye seyyanen zam ne kadar olacak? İsa Karakaş kulis bilgisi diyerek açıkladı

EMEKLİ MAAŞI GÜNCELLEMESİ VE SEYYANEN ZAM KULİSLERİ

Emekli maaşlarına yapılacak artışlar ve refah payı konusunda meclis koridorlarından edindiği son bilgileri aktaran İsa Karakaş, masadaki rakamları şu şekilde özetledi:

"Maliye boyutuyla baktığımız zaman bunun hesap kitabı var. Enflasyona yansımaması için refah payı olarak %5 civarı gibi bir rakam daha makul görünüyor. Ancak şunu söyleyelim; bu yakın dönemde meclisteki benim bizzat edindiğim kulis bilgilerinden milletvekilleri bazında bunun daha yüksek olması yönünde ve özellikle seyyanen zam boyutunda %10 ile %15 arasında bir seyyanen zam verilmesi yönünde çok büyük bir baskı olduğunu söyleyebiliriz."

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Emekliye seyyanen zam ne kadar olacak? İsa Karakaş kulis bilgisi diyerek açıkladı

"Yani tüm emeklilere en az 10 bin, en fazla 15 bin civarında bir seyyanen zam verilmesi yönünde milletvekillerinin çok ısrarcı olduğunu ve bu konuda da çalışmalar olduğunu söyleyebiliriz. Yani 15 bin gibi bir rakam verilmesi bütün emeklileri biraz rahatlatır."

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Emekliye seyyanen zam ne kadar olacak? İsa Karakaş kulis bilgisi diyerek açıkladı

'SİSTEM YÜKSEKTEN PRİM ÖDEYENİ CEZALANDIRMAMALI'

"Sistem insanları cezalandırmamalı. Yüksekten prim ödemiş olanların daha çok alması gerekiyor. Hakkaniyet, eşitlik bu şekilde olur. Cumhurbaşkanımızın hakkaniyet adalet söylemi, Çalışma Bakanlığı'nın hakkaniyet adalet söylemi; en az prim ödemiş olanlar yüksek, çok fazla prim ödemiş olanı daha az demek değildir. Kim ne kadar ödemişse, cebinden ne kadar para çıkmışsa o çıkan para oranında olması lazım. Çünkü bu sosyal yardım değil."

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Emekliye seyyanen zam ne kadar olacak? İsa Karakaş kulis bilgisi diyerek açıkladı

'BUGÜNKÜ MUTFAK MASRAFI 38 BİN LİRAYI AŞTI'

"Yasa diyor ki; mutfak masraflarını kat, ulaşım, şunu bunu kat. Türk-İş'e göre bekar bir işçi için yaşam maliyeti; kiradır, şudur, budur en az 49 bin 124 TL. Bugünkü rakam bu. E şimdi asgari ücret ne kadar? 28 bin 075 TL. Bu 28 bin 075 TL bunu karşılıyor mu? Bekar işçinin yaşam maliyeti yasaya aykırı olur."

 

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Emekliye seyyanen zam ne kadar olacak? İsa Karakaş kulis bilgisi diyerek açıkladı

"Hadi biz vazgeçtik bekar bir işçinin, sadece mutfak masrafını bile baz alacak olursak mutfak masrafı bugün itibarıyla 38 bin lirayı aştı. %30 zam yaptığınız zaman 36 bin 490 TL bugünkü rakamından bahsediyorum, mutfak masrafını karşılamıyor."

"Yarından seçmenin karşısına gittiği zaman muhalefetin zaten hükümetin yumuşak karnı nedir? Asgari ücretliler, emekliler, memurlar yoksul kesim. Ve dolayısıyla mecburen açlık sınırının altındaki asgari ücret hükümetin en büyük zaafıdır. Emeklilerin mevcut maaşının açlık sınırının altında olması en büyük zaafıdır. Dolayısıyla bunları da mecburen güncelleyecek."

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