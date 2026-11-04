Emekliye seyyanen zam ne kadar olacak? İsa Karakaş kulis bilgisi diyerek açıkladı

"Hadi biz vazgeçtik bekar bir işçinin, sadece mutfak masrafını bile baz alacak olursak mutfak masrafı bugün itibarıyla 38 bin lirayı aştı. %30 zam yaptığınız zaman 36 bin 490 TL bugünkü rakamından bahsediyorum, mutfak masrafını karşılamıyor."

"Yarından seçmenin karşısına gittiği zaman muhalefetin zaten hükümetin yumuşak karnı nedir? Asgari ücretliler, emekliler, memurlar yoksul kesim. Ve dolayısıyla mecburen açlık sınırının altındaki asgari ücret hükümetin en büyük zaafıdır. Emeklilerin mevcut maaşının açlık sınırının altında olması en büyük zaafıdır. Dolayısıyla bunları da mecburen güncelleyecek."