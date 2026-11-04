Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin nüfusu artmaya devam ediyor. 2026 yılının ilk 9 ayında yaşanan artışla birlikte ülke nüfusu 86,5 milyonu buldu.

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HABERİN ÖZETİ Türkiye nüfusu açıklandı: Kadın ve erkek sayısında dikkat çeken fark Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin nüfusu 86,5 milyonu buldu ve erkek nüfusu kadın nüfusunu geçti. 2026 yılının ilk 9 ayında ülke nüfusu 410 bin 118 kişi artarak 86 milyon 502 bin 286 kişiye ulaştı. Erkek nüfusun oranı %50,02 (43 milyon 264 bin 337 kişi), kadın nüfusun oranı ise %49,98 (43 milyon 237 bin 949 kişi) olarak kaydedildi. En kalabalık yaş grubu %7,7 ile 25-29 yaş arasıdır.

410 BİN KİŞİ ARTTI

Buna göre, 2025 sonunda 86 milyon 92 bin 168 olan ülke nüfusu, bu yılın 9 ayında 410 bin 118 kişi arttı. Nüfus, 1 Temmuz-1 Ekim döneminde de 181 bin 684 kişi yükseldi.

Böylece ülke nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 86 milyon 502 bin 286 kişiye ulaştı.

Yaş Grubu Nüfus Oran (%) Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 86.502.286 43.264.337 43.237.949 100 100 100 0-4 4.709.231 2.415.871 2.293.360 5,4 5,6 5,3 5-9 5.964.408 3.059.029 2.905.379 6,9 7,1 6,7 10-14 6.574.286 3.371.879 3.202.407 7,6 7,8 7,4 15-19 6.404.203 3.285.207 3.118.996 7,4 7,6 7,2 20-24 6.256.506 3.206.920 3.049.586 7,2 7,4 7,1 25-29 6.668.482 3.401.048 3.267.434 7,7 7,9 7,6 30-34 6.368.147 3.228.076 3.140.071 7,4 7,5 7,3 35-39 6.266.864 3.162.565 3.104.299 7,2 7,3 7,2 40-44 6.305.454 3.174.824 3.130.630 7,3 7,3 7,2 45-49 6.451.266 3.238.443 3.212.823 7,5 7,5 7,4 50-54 5.566.321 2.780.324 2.785.997 6,4 6,4 6,4 55-59 4.570.402 2.299.203 2.271.199 5,3 5,3 5,3 60-64 4.565.556 2.240.616 2.324.940 5,3 5,2 5,4 65-69 3.361.234 1.621.649 1.739.585 3,9 3,7 4 70-74 2.839.856 1.312.878 1.526.978 3,3 3 3,5 75-79 1.827.508 786.467 1.041.041 2,1 1,8 2,4 80-84 1.032.711 415.242 617.469 1,2 1 1,4 85-89 516.797 187.549 329.248 0,6 0,4 0,8 90+ 253.054 76.547 176.507 0,3 0,2 0,4

ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSUNU GEÇTİ

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 264 bin 337 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,98 (43 milyon 237 bin 949 kişi) olarak kaydedildi.

EN KALABALIK YAŞ GRUBU 25-29 OLDU

TÜİK'in yayımladığı verilere göre, Türkiye'de en kalabalık yaş grubunu 25-29 yaş arasındaki kişiler oluşturdu.

Bu yaş grubunda 3 milyon 401 bin 48 erkek ve 3 milyon 267 bin 434 kadın bulunurken, toplam nüfus 6 milyon 668 bin 482 kişi olarak kaydedildi.

25-29 yaş grubunu, 6 milyon 656 bin 86 kişiyle 10-14 yaş grubu takip etti.

30-34 yaş grubunda ise 3 milyon 228 bin 76 erkek ve 3 milyon 140 bin 71 kadın olmak üzere toplam 6 milyon 368 bin 147 kişi yer aldı.

90 YAŞ ÜZERİNDE BÜYÜK FARK

İleri yaş gruplarındaki kadın-erkek nüfus farkı da dikkat çekti.

75-79 yaş grubunda 786 bin 467 erkek ve 1 milyon 41 bin 41 kadın bulunurken, 80-84 yaş grubunda erkek sayısı 415 bin 242, kadın sayısı ise 617 bin 469 olarak kaydedildi.

85-89 yaş grubunda 187 bin 549 erkek ve 329 bin 248 kadın yer aldı.

90 yaş ve üzerindeki nüfusta ise 76 bin 547 erkek ve 176 bin 507 kadın bulunuyor.