Çocukların beslenmesinde farklı besinlere yer vermek isteyen aileler, mantarın hangi yaşta tüketilebileceğini merak ediyor. Marketlerde satılan kültür mantarları, ek gıdaya hazır olan bebeklere yaklaşık 6. aydan itibaren iyice pişirilerek ve uygun kıvamda sunulabilir. Ancak doğadan toplanan mantarlar çocuklara kesinlikle verilmemeli. Mantarın güvenli şekilde hazırlanması kadar çocuğun yaşına uygun porsiyon ve kıvamda sunulması da önem taşıyor.

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HABERİN ÖZETİ Çocuklara mantar ne zaman verilmeli? Çocuklara yapılacak mantarlı tarifler Kültür mantarı ek gıdaya hazır bebeklere yaklaşık 6. aydan itibaren iyice pişirilerek ve uygun kıvamda verilebilir ancak doğadan toplanan mantarlar çocuklara kesinlikle verilmemelidir. Bebeklerde mantar için özel bir başlama yaşı olmamakla birlikte, yaklaşık 6. aydan itibaren küçük miktarlarda ve tek başına denenebilir. Mantar mutlaka iyice pişirilmeli, çiğ veya az pişmiş olarak verilmemelidir. Bebeğin çiğneme becerisine göre püre yapılarak, ezilerek veya ince doğranarak sunulmalıdır. Doğadan toplanan mantarlar zehirlenme riski taşıdığı için çocuklara kesinlikle verilmemeli, kültür mantarı tercih edilmelidir. Alerjik reaksiyon ihtimaline karşı ilk denemede küçük miktarlarda verilerek çocuğun tepkileri gözlemlenmelidir. Çocuklar için mantarlı sebze püresi, omlet, kremasız çorba, makarna ve fırında sebzeli mantar gibi tarifler hazırlanabilir.

Mantar için tek başına belirlenmiş özel bir başlama yaşı yoktur; ek gıdaya hazır bebeklerde yaklaşık 6. aydan itibaren kültür mantarı denenebilir.

İlk denemede az miktarda ve tek başına yeni bir besin olarak sunulmalıdır.

Mantar mutlaka iyice pişirilmelidir; çiğ verilmemelidir.

Bebeğin yaşına ve çiğneme becerisine uygun şekilde ezilmeli veya ince doğranmalıdır.

Doğadan toplanan mantarlar, zehirli türlerle karıştırılabileceği için çocuklara verilmemelidir.

Mantarın yanında kullanılan diğer malzemeler de çocuğun yaşına uygun seçilmelidir.

ÇOCUKLARA MANTAR KAÇINCI AYDAN İTİBAREN VERİLEBİLİR?

Çocuklara mantar, ek gıdaya geçiş sürecinde yaklaşık 6. aydan itibaren uygun şekilde hazırlanarak verilebilir. Ancak ilk kez mantar tüketen bebeklere küçük miktarlarda sunulması ve iyi pişirilmesi önemlidir. Özellikle kültür mantarı tercih edilmeli, çiğ veya az pişmiş mantar verilmemelidir.

Mantarın bebeğe sunulurken püre haline getirilmesi ya da yumuşak kıvamda hazırlanması gerekir. Çocuğun çiğneme ve yutma becerisi geliştikçe mantar, yaşına uygun küçük parçalar halinde öğünlere eklenebilir. Doğadan toplanan mantarlar ise zehirlenme riski nedeniyle çocuklara kesinlikle verilmemelidir.

ÇOCUKLARA MANTAR VERİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Çocukların beslenmesine mantar eklerken öncelikle mantarın türüne ve hazırlanma şekline dikkat edilmelidir. Özellikle küçük çocuklarda mantarın iyice pişirilmesi ve kolay tüketilebilecek kıvamda sunulması önem taşır. Mantar sert veya büyük parçalar halinde verilmemeli, çocuğun yaşına ve çiğneme becerisine uygun şekilde hazırlanmalıdır.

Mantar tüketiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise alerjik reaksiyon ihtimalidir. İlk kez mantar tüketen çocuklara küçük miktarda verilerek olası tepkiler gözlemlenmelidir. Ayrıca doğadan toplanan mantarlar zehirlenme riski taşıdığından çocukların beslenmesinde kesinlikle kullanılmamalıdır. Ailelerin güvenilir kaynaklardan temin edilen kültür mantarlarını tercih etmesi gerekir.

ÇOCUKLAR İÇİN MANTARLI TARİFLER NELERDİR?

Mantar, çocukların yaşına ve beslenme ihtiyaçlarına uygun şekilde hazırlandığında farklı öğünlerde kullanılabilir. Özellikle iyi pişirilmiş kültür mantarı; sebze pürelerine, omletlere ve çorbalara eklenebilir. Çocukların mantarın tadına alışmasını kolaylaştırmak için yumuşak kıvamlı ve az malzemeli tarifler tercih edilebilir.

Çocuklar için hazırlanabilecek mantarlı tarifler arasında şunlar yer alıyor:

Mantarlı sebze püresi

Mantarlı omlet

Kremasız mantar çorbası

Mantarlı sebzeli makarna

Fırında sebzeli mantar

Tarifleri hazırlarken tuz eklememeye, mantarı iyice pişirmeye ve çocuğun yaşına uygun kıvamda sunmaya dikkat edilmelidir.

Mantar, doğru şekilde hazırlandığında çocukların beslenmesine farklı lezzetler eklemek için tercih edilebilecek besinlerden biri. Ancak mantarın güvenilir bir kaynaktan temin edilmesi, iyice pişirilmesi ve çocuğun yaşına uygun kıvamda sunulması büyük önem taşıyor. Özellikle ilk kez mantar tüketecek çocuklarda küçük porsiyonlarla başlanması ve olası tepkilerin takip edilmesi gerekiyor. Aileler, çocuklarının beslenmesine mantarlı tarifler eklerken yaşa uygun malzeme seçimine ve güvenli hazırlama koşullarına dikkat etmeli.