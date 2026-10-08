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Mavi Kadin Anne Çocuk
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 16:16
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 16:16

Çocuklara akşam çorba verilir mi? Çocuklara en son ne zaman yemek verilmeli?

Çocuklara akşam saatlerinde çorba verilebilir ancak çorbanın içeriği ve çocuğun gün boyunca aldığı besinler önem taşır. Son öğünün uyku saatine çok yakın olmaması, çocuğun düzenli beslenme alışkanlığı kazanması açısından önemlidir.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Çocuklara akşam çorba verilir mi? Çocuklara en son ne zaman yemek verilmeli?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 16:16
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 16:16

Çocukların akşam ne yiyeceği kadar, yemeğin uyku saatine ne kadar yakın olduğu da önem taşıyor. Peki akşam çorbası çocuklar için uygun mu, son yemek yatmadan kaç saat önce yenmeli?

•    Akşam öğününde çorba tercih edilebilir.
•    Çorbanın tek başına yeterli olup olmadığı içeriğine ve çocuğun yaşına göre değişir.
•    Akşam yemeğinin uyku saatinden birkaç saat önce tamamlanması tercih edilir.
•    Çocuk yatmadan önce acıkıyorsa küçük ve hafif bir ara öğün verilebilir.
•    Çocuğun tabağındaki yemeği tamamen bitirmesi için zorlanmaması önerilir.
•    Çocuğun sürekli yalnızca çorba tüketmesi halinde günlük besin çeşitliliği değerlendirilmelidir.

AKŞAM ÇORBASI ÇOCUKLAR İÇİN UYGUN MU?

Çorba, çocukların akşam öğününde yer alabilecek besinlerden biridir. Mercimek, tarhana, sebze veya yoğurtla hazırlanan çorbalar, tarifine göre farklı besin ögeleri sağlayabilir.

Çocuklara akşam çorba verilir mi? Çocuklara en son ne zaman yemek verilmeli?

Bakliyat içeren çorbalar protein ve enerji açısından sebze ağırlıklı çorbalardan daha zengin olabilir. 

AKŞAM ÖĞÜNÜ İÇİN NE ÖNERİLİYOR?

Uzman Diyetisyen Neslişah Bozkaya Gök, okul çağındaki çocuklar için hazırladığı örnek beslenme planında akşam öğününde bir kase çorbanın yanı sıra etli sebze yemeği, ekmek ve salata gibi farklı besin gruplarına yer veriyor. 

Gök'ün önerisinde yatmadan 1-2 saat önce ise süt gibi daha hafif bir seçenek bulunuyor.

Çocuklara akşam çorba verilir mi? Çocuklara en son ne zaman yemek verilmeli?

ÇOCUKLARDA SON YEMEK SAATİ KAÇ OLMALI?

Çocuklar için herkes açısından geçerli tek bir son yemek saati bulunmuyor. Uyku saati, çocuğun yaşı, gün içerisinde tükettiği öğünler ve akşam saatlerindeki açlık durumu birlikte değerlendirilmelidir.

Çocuklara akşam çorba verilir mi? Çocuklara en son ne zaman yemek verilmeli?

Amerikan Pediatri Akademisi, özellikle büyük çocuklarda akşam yemeğinin yatmadan birkaç saat önce yenmesini öneriyor. Örneğin saat 21.00'de uyuyan bir çocuk için akşam yemeği 18.00-19.00 civarında planlanabilir.

YATMADAN ÖNCE ACIKAN ÇOCUĞA NE VERİLİR?

Akşam yemeğinden sonra gerçekten acıkan çocuğun aç bırakılması gerekmiyor. Özellikle akşam yemeği erken yenmişse veya çocuk öğünde yeterince tüketmemişse küçük bir ara öğün düşünülebilir.

Yoğurt, süt, meyve veya küçük bir tam tahıllı yiyecek bu noktada değerlendirilebilir. kaynaklarında da çocukların ihtiyaç duyması halinde yatmadan önce küçük bir ara öğün tercih edilebileceği belirtiliyor.

Çocuklara akşam çorba verilir mi? Çocuklara en son ne zaman yemek verilmeli?

YEMEKLE UYKU ARASINDA NE KADAR SÜRE OLMALI?

Büyük bir öğünün yatma saatine çok yakın tüketilmesi bazı çocuklarda rahatsızlığa neden olabilir. Oxford Health NHS, çocuklarda büyük öğünlerin yatma zamanına yakın verilmemesini öneriyor.

Bu nedenle akşam yemeğinin mümkün olduğunca uyku saatinden birkaç saat önce tamamlanması uygun bir düzen oluşturabilir. Çocuk uyku saatine yakın acıkırsa yeniden büyük bir öğün vermek yerine küçük bir ara öğün tercih edilebilir.

Özellikle çocuğun her akşam yatmadan hemen önce yemek istemesi durumunda gün içindeki öğünlerin saatleri ve porsiyonları da gözden geçirilebilir.

Çocuklara akşam çorba verilir mi? Çocuklara en son ne zaman yemek verilmeli?

ÇOCUK SADECE ÇORBA İÇİYORSA DİKKAT!

Bazı çocuklar akşam saatlerinde katı yemekleri reddederek yalnızca çorba tüketmek isteyebilir. Çorbanın besin içeriği zengin olsa bile uzun süre yalnızca çorbayla beslenmek yeterli besin çeşitliliğini sağlamayabilir.

Çocuğun protein, enerji, demir ve diğer besin ögelerini farklı kaynaklardan alması gerekir. Bu nedenle çorbanın içeriğini zenginleştirmek ve yaşına uygun farklı yiyecekleri de sofraya dahil etmek önemlidir.

ÇOCUĞU TABAĞINI BİTİRMEYE ZORLAMAYIN

Çocuğun önüne yaşına uygun miktarda yemek koymak ve tabağındaki her şeyi bitirmesi için baskı yapmamak önemlidir. 

Amerikan Pediatri Akademisi, çocukların açlık ve tokluk sinyallerine dikkat edilmesini ve yemek konusunda gereksiz baskı oluşturulmamasını öneriyor.

Çocuk birkaç kaşık çorba içtikten sonra doyduğunu söylüyorsa zorla yemek yedirmek yerine bu sinyal dikkate alınabilir. 

Ancak uzun süre boyunca çok az yemek yiyen veya büyüme açısından yeterli kilo alamadığı düşünülen çocukların uzman tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Çocuklara akşam çorba verilir mi? Çocuklara en son ne zaman yemek verilmeli?

AKŞAM ÖĞÜNÜNDE DENGEYİ KORUYUN

Çocuğun akşam öğününde yalnızca yemek saati değil, öğünün içeriği de dikkate alınmalıdır. Çorba dengeli bir akşam öğününün parçası olabilir ancak her çorba tarifi çocuğun ihtiyaç duyduğu tüm besinleri tek başına karşılamaz.

Gün içerisinde farklı besin gruplarına yer verilmesi, akşam öğününün de çocuğun genel beslenme düzeniyle birlikte değerlendirilmesini sağlar. 

Düzenli ana öğünler ve ihtiyaç halinde ara öğünler oluşturmak, çocukların gün boyunca sürekli atıştırmasının önüne geçebilir.

Sonuç olarak çocuklara akşam çorba verilebilir. Önemli olan çorbanın içeriği, çocuğun gün boyunca aldığı besinler, porsiyon miktarı ve uyku saatine kalan süredir.

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#nhs
#Anne Çocuk
#Neslişah Bozkaya Gök
#Amerikan Pediatri Akademisi
#Oxford Health Nhs
#Akşam Çorbası
#Mavi Kadin
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