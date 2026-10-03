Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Anne Çocuk
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 15:25

Çocuklara ödev sorumluluğu nasıl verilir? Ebeveynlerin yaptığı 5 hata

Çocukların okul hayatında başarılı olabilmesi için yalnızca dersleri takip etmesi yeterli olmuyor. Ödevlerini zamanında yapması, ihtiyaç duyduğu malzemeleri hazırlaması ve kendi çalışma düzenini oluşturması da eğitim sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ancak ebeveynlerin çocuklarına yardımcı olma isteği, bazı durumlarda ödev sorumluluğunun tamamen anne ve babanın üzerine geçmesine neden olabiliyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Çocuklara ödev sorumluluğu nasıl verilir? Ebeveynlerin yaptığı 5 hata
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 15:25

Özellikle döneminde çocukların ödev konusunda zorlanması oldukça sık görülüyor. Burada önemli olan, çocuğun yerine ödevi yapmak değil, onun kendi sorumluluğunu üstlenmesine destek olmak. Ebeveynin görevi çocuğu sürekli kontrol etmek yerine yaşına uygun bir düzen kurmasına yardımcı olmak ve gerektiğinde rehberlik etmek.

ÖDEVİ ÇOCUĞUN YERİNE YAPMAYIN

Ebeveynlerin yaptığı en önemli hatalardan biri, ödevini yetiştiremediğinde doğrudan devreye girmek oluyor. “Sen yoruldun, ben yapayım” düşüncesi kısa vadede çocuğun işini kolaylaştırsa da uzun vadede bilincinin gelişmesini zorlaştırabiliyor. Çocuğun yapamadığı bir soruda cevabı doğrudan söylemek yerine soruyu anlamasına yardımcı olmak daha doğru bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor. 

Çocuklara ödev sorumluluğu nasıl verilir? Ebeveynlerin yaptığı 5 hata

Örneğin matematik sorusunda sonucu söylemek yerine hangi işlemi yapması gerektiğini düşündürecek sorular sorulabilir. Böylece çocuk hem ödevini tamamlamayı hem de karşılaştığı bir problem üzerinde düşünmeyi öğrenir.

SÜREKLİ “ÖDEVİNİ YAPTIN MI?” DEMEYİN

Çocuğa gün boyunca defalarca ödevini hatırlatmak da sorumluluk duygusunun gelişmesini zorlaştırabilir. Sürekli hatırlatılan çocuk, zamanla ödev yapma görevini kendi sorumluluğu olarak görmek yerine anne veya babasının takip etmesi gereken bir iş gibi algılayabilir. Bunun yerine evde belirli bir ödev rutini oluşturulabilir. Okuldan geldikten sonra dinlenme, yemek ve oyun için uygun bir süre belirlenip ardından çalışma zamanına geçilebilir. Önemli olan her gün aynı dakikada masaya oturmak değil, çocuğun ne zaman çalışacağını önceden bilmesidir. Bu düzen, zamanla dışarıdan gelen hatırlatmalara duyulan ihtiyacı azaltabilir.

Çocuklara ödev sorumluluğu nasıl verilir? Ebeveynlerin yaptığı 5 hata

ÇOCUĞU BAŞKA ÇOCUKLARLA KIYASLAMAYIN

“Arkadaşın ödevini bitirmiş, sen neden bitiremedin?” veya “Kardeşin senden daha düzenli” gibi karşılaştırmalar çocuğun ödev konusunda isteğini azaltabilir. Her çocuğun öğrenme hızı, dikkat süresi ve çalışma alışkanlığı aynı değildir. Bu nedenle çocuğun performansını başka çocuklarla karşılaştırmak yerine kendi gelişimi üzerinden değerlendirmek daha sağlıklı bir yaklaşım olabilir. Önceki haftaya göre daha düzenli çalışması, ödevlerini hatırlatılmadan hazırlaması veya zorlandığı bir konuyu tekrar denemesi olumlu bir gelişme olarak görülebilir. Ebeveynin kullandığı dil de burada önem taşır. “Sen zaten ders yapmayı sevmiyorsun” gibi kesin ifadeler yerine “Bugün hangi konuda zorlandın?” şeklinde sorular sorulması çocuğun kendisini ifade etmesine fırsat verebilir.

Çocuklara ödev sorumluluğu nasıl verilir? Ebeveynlerin yaptığı 5 hata

ÖDEVİ CEZA VE ÖDÜL SİSTEMİNE DÖNÜŞTÜRMEYİN

Her ödevin ardından ödül vermek veya ödev yapılmadığında sürekli ceza uygulamak da uzun vadede istenen sonucu vermeyebilir. Çocuk ders çalışmayı kendi sorumluluğu olduğu için değil, karşılığında bir şey elde etmek ya da cezadan kaçınmak için yapmaya başlayabilir.

Çocuklara ödev sorumluluğu nasıl verilir? Ebeveynlerin yaptığı 5 hata

Bunun yerine çocuğun sorumluluklarını günlük yaşamın doğal bir parçası olarak görmesine yardımcı olmak önemlidir. Ödev tamamlandığında birlikte oyun oynamak, sohbet etmek veya sevdiği bir etkinliğe zaman ayırmak elbette mümkün. Ancak her çalışmanın maddi bir ödülle ilişkilendirilmesi gerekmiyor. Aynı şekilde ödevini yapmadığında çocuğu küçük düşüren veya korkutan cezalar yerine, sorumluluğunun doğal sonucunu görmesine izin vermek daha uygun olabilir.

Çocuklara ödev sorumluluğu nasıl verilir? Ebeveynlerin yaptığı 5 hata

HER HATASINI DÜZELTMEYİN

Bazı ebeveynler çocuğun defterindeki her yanlışın hemen düzeltilmesini isteyebiliyor. Oysa çocuğun hata yapması öğrenme sürecinin doğal bir parçasıdır. Ödev tamamlandığında ebeveynin defteri baştan sona kontrol ederek bütün yanlışları düzeltmesi yerine, öğretmenin değerlendirmesine alan bırakması daha doğru olabilir. Çocuk bir soruda hata yaptıysa “Burayı tekrar kontrol etmek ister misin?” gibi bir yönlendirme yapılabilir. Özellikle yazı yazma, okuma ve problem çözme gibi becerilerde çocuğun kendi hatasını fark etmesi, öğrenme sürecinin önemli bir parçasıdır.
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çocuk ödev yaparken dikkati dağılıyordu! Çocukların dikkatini toplayan o sır
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#çocuk
#ebeveyn
#ilkokul
#Sorumluluk
#Anne Çocuk
#Ödev
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.