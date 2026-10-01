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Mavi Kadin Anne Çocuk
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 17:50
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 17:50

Okulda bulaşıcı hastalık belirtileri nelerdir? Çocukları hastalıklardan korumanın yolları!

Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda da bulaşıcı hastalıklar gündeme geliyor. Özellikle de arama motorlarında okula bulaşıcı hastalıkların neler olduğu ve bu hastalıkların belirtilerinin neler olduğu araştırılmaya başlandı. Ayrıca çocukları hastalıklardan korumanın yolları da merak konusu oldu. Peki, Okulda bulaşıcı hastalık belirtileri nelerdir? Çocuklar hastalıklardan nasıl korunabilir? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Okulda bulaşıcı hastalık belirtileri nelerdir? Çocukları hastalıklardan korumanın yolları!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 17:50
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 17:50

Okulların açılması ve kış mevsiminin de gelmesiyle birlikte çocuklar da hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. Çünkü toplu ortamlarda çocukların bağışıklık sistemleri daha zayıf olur. Bu zayıflık nedeniyle de bakteriler çocuklara kolaylıkla gelir. Hastalıklar da kolay bir şekilde yaygınlık gösterir.

Anne ve babaların okul açılmasıyla birlikte endişe duydukları konuların başında çocuklarının hasta olmaları gündeme geldi. Son zamanlar da merakla ‘Okulda bulaşıcı hastalık belirtileri nelerdir?’ sorusu araştırılmaya başlandı. Çocukların bağışıklıklarını zayıf olmasının da etkisiyle çocukları hastalıktan nasıl korumanın yollarını araştırarak sizinle paylaşıyorum:

Çocuklara el hijyenini alıştırın.

Ortak eşyaların paylaşılmaması gerektiğini öğretin.

Ellerini her dakika ağzına götürmemesi konusunda alıştırma yapın.

Okulda bulaşıcı hastalık belirtileri nelerdir? Çocukları hastalıklardan korumanın yolları!

OKULDA BULAŞICI HASTALIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Okul döneminde çocukların dikkatli davranmaması ya da bağışıklığının düşüklüğü bulaşıcı hastalıklara kapılmasına neden olabilir.

Bulaşıcı hastalıklar, bakteri, virüs, mantar ya da parazit gibi mikroorganizmaların doğrudan ya da dolaylı olarak kişiye geçmesiyle meydana gelen hastalıktır.

Okul çağındaki çocuklardaki hastalıkların belirtileri ise, ateş, öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı, halsizlik, baş ağrısı, kusma ve ishal gibi belirtiler görülebilir.

Solunum yolu enfeksiyonlarından ise burun tıkanıklığı, hapşırma, öksürük, boğaz ağrısı ve ateş olarak görülebilir.

Gripte ise durum aniden meydana gelebilir. Çocuklarda belirgin bir halsizlik, kas ağrısı, aniden gelen ateş ve baş ağrısı meydana gelebilir.

Okulda bulaşıcı hastalık belirtileri nelerdir? Çocukları hastalıklardan korumanın yolları!

ÇOCUKLAR HANGİ DURUMLARDA OKULA GÖNDERİLMEMELİ?

Çocuklar çoğu zaman genel durumunda kötüleşme varsa okula gönderilmemelidir.

Halsizlik, sık sık kusma ya da ishal gibi belirtiler yer alırsa okula gönderilmeyip direkt sağlık kuruluşlarına gönderilmesi gerekiyor.

Çünkü ateşli bir hastalık geçiren çocuğun evinde dinlenmesi gerekir, diğer çocuklarla yakın temas kurması bu dönem de sakıncalıdır.

Her hastalık için dinlenme süresi farklılık gösterebilir.

Çocuğunuzun hastalığı olduğu zaman tıbbi yardım alarak gerekli tedavilerin alınması gerekiyor.

Okulda bulaşıcı hastalık belirtileri nelerdir? Çocukları hastalıklardan korumanın yolları!

ÇOCUKLAR OKULDA BULAŞICI HASTALIKLARDAN NASIL KORUNABİLİRLER?

El hijyeni bu konuda önemlidir.

Yemeklerden önce ya da tuvalet sonrası ve dışarıdan eve geldikleri zaman el yıkamayı öğretmeniz gerekiyor.

Su ve sabunun bulunmadığı ortamda da el dezenfektesini güvenli bir şekilde öğrenmesi sağlayın.

Çocukların hapşırırken ya da öksürürken ağız ve burnunu kapatacak şekilde dirseklerinin iç kısmıyla kapatılması öğretilmedir.

Okulda bulaşıcı hastalık belirtileri nelerdir? Çocukları hastalıklardan korumanın yolları!

Kullanılmış peçetelerinin de yerlere değil çöpe atılması ve ellerin de ardından temizlenmelidir.

Çocukların kendi eşyalarını arkadaşları ile kullanmaması gerekiyor.

Ellerini yüzlerine, gözlerine, burunlarına, ağızlarına pisken götürmemesi öğretilmelidir.

Sınıf içi havalandırma yapılması gerekiyor.

Çocuklar hastalığında okullara gönderilmemesi gerekiyor.

Okulda bulaşıcı hastalık belirtileri nelerdir? Çocukları hastalıklardan korumanın yolları!

AŞILAR ÇOCUKLARI HASTALIKTAN KORUR MU?

Aşılar çocukların, çocukluk dönemlerinde bulaşma konusunda korumanın temel yollarından biri oluyor. Doktorların yapacakları kontrolden sonra aşı konusunda yardımcı olacaktır.

Okulda bulaşıcı hastalık belirtileri nelerdir? Çocukları hastalıklardan korumanın yolları!

Aşıların yanı sıra çocukları dengeli beslenme, yeterli sıvı alımına ve düzenli uyku, kişisel hijyenlerine dikkat edilmesi de gerekiyor.

Okulda bulaşıcı hastalık belirtileri nelerdir? Çocukları hastalıklardan korumanın yolları!

ÇOCUKLARIN BULAŞICI HASTALIKLARA YAKALANMASI ÜZERİNE UZMANLAR NE DİYOR?

Çocukların okul döneminde sıklıkla hasta olması ve bulaşıcı hastalıkları kapması hakkında ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Selcen Bağcı, okul zamanı viral enfeksiyonların artış gösterdiğinden çocukların el yıkama hijyenine alıştırılması gerektiğini ifade ediyor.

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ETİKETLER
#bulaşıcı hastalıklar
#çocuk sağlığı
#El hijyeni
#Aşılar
#Anne Çocuk
#Dr Selcen Bağcı
#Mavi Kadin
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