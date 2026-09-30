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Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 13:55

Çocuklar günde ne kadar meyve yemeli? Çocuklara ara öğünde hangi meyve verilir?

Çocukların gelişiminde oldukça yararlı olan meyveler, gündemdeki yerini aldı. Son zamanlarda çocukların günde ne kadar meyve yemesi gerektiğiyle ilgili sorular en çok merak edilen başlıklardan biri oldu. Peki, Çocuklar günde ne kadar meyve yemeli? Çocuklara ara öğünde hangi meyve verilir? Çocuğa her gün meyve yedirmek doğru mu? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Çocuklar günde ne kadar meyve yemeli? Çocuklara ara öğünde hangi meyve verilir?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 13:55

Meyvenin çocuklara sağladığı faydalar yaşa, günlük tüketime ve genel beslenmeye göre değişkenlik gösterebilir. Her çocuk da için miktar belirlemek yerine yaşına göre hangi meyveleri yemesi gerektiğini öğrenmek daha faydalı olur.

Çocukların sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için , mineral ve lif açısından zengin besinler tüketmesi gerekiyor. Hal böyle olunca da anne ve babaların çocukları için meyve yemesi gerektiği kanısına varıyor. Meyveler çocukların günlük beslenmesinde önemli bir yerde dururken, ‘ günde ne kadar meyve yemeli? Çocuklara ara öğünde hangi meyve verilir? Çocuğa her gün meyve yedirmek doğru mu?’ gibi sorular merakla araştırılıyor. Benim de merak ettiğim çocukların gelişiminde katkı sağlayan meyvelerin çocuklara göre değişiklik gösterdiğini öğrendim.

Meyve yemesi için yaşının ve enerji ihtiyacının bilinmesi gerekiyor.

Günlük kalori hesaplanmasının da yapılmazı lazım. 

Çocuklar günde ne kadar meyve yemeli? Çocuklara ara öğünde hangi meyve verilir?

ÇOCUKLAR GÜNDE NE KADAR MEYVE YEMELİ?

Meyve yemek sağlık açısından insana vitamin, mineral ve lif gibi besinler verirken çocuklar için günlük limitinin olduğu söyleniyor. Meyve ihtiyacı çocuğun yaşına ve enerji gereksimine göre değişkenlik gösteriyor.

Yaş GrubuKalori PlanıGünlük Meyve Hedefi
2-3 Yaş1.200 Kalori1 Su Bardağı
4-8 Yaş2.200 KaloriYaklaşık 2 Su Bardağı

Burada yer alan miktarlar tamamen çocuğun enerji ihtiyacına göre planlanıyor. Her çocukta bulunan enerjinin de değişkenlik göstermesinden yaş grubuna göre meyve yenmesi gerektiği ifade ediliyor.

Meyveler her zaman direkt olarak yenmesine de gerek kalmıyor. Taze ya da pişmiş meyvenin yanı sıra doğranmış meyveler de tüketime tabi tutuluyor.

Çocuklar günde ne kadar meyve yemeli? Çocuklara ara öğünde hangi meyve verilir?

ÇOCUKLARA ARA ÖĞÜNDE HANGİ MEYVE VERİLİR?

Çocukların ara öğünlerinde yaşına ve çiğneme becerisine göre meyve verilmesi gerekiyor. Özellikle de küçük çocuklarda meyvenin uygun büyüklükte hazırlanıp verilmesi lazım.

Ara öğünler de verilmesi gereken meyveler içinde ise;

  • Elma
  • Muz
  • Çilek
  • Mandalina
  • Kavun
  • Mevsim meyveleri
  • Şeftali

Çocuklara zamanında ve mevsimin de meyvelerin verilmesi gerekiyor. Ayrıca meyvelerin yanında yoğurt, süt ve protein içerikli besinlerinde verilmesi gelişimleri açısından onlara fayda sağlayacaktır.

Çocuklar günde ne kadar meyve yemeli? Çocuklara ara öğünde hangi meyve verilir?

MEYVE SUYU DEĞİL MEYVENİN KENDİSİNİ VERİN

Çocukların beslenmesinde kimi anne ve baba çocuklarına meyve yerine meyve suyunu verebiliyor. Ancak bu durum karşısında yapılan araştırmalar da meyve suyu yerine meyvenin kendisinin verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Çünkü meyve suyunda lif yerine şeker olduğundan sağlık açısından zararlıdır.

Çocuklar günde ne kadar meyve yemeli? Çocuklara ara öğünde hangi meyve verilir?

ÇOCUKLARA HER GÜN MEYVE VERMEK DOĞRU MU?

Çocukların rutinlerine her gün meyve eklemek önem taşıyor. Ancak her gün farklı bir meyve olacak şeklinde tüketim yapılması gerekiyor.

Farklı meyve, farklı vitamin ve lif açısından bileşenler sağlayabilir.

Günlere göre meyveleri ayırabilirsiniz.

Çocuğunuz taze bir şekilde tüketim de yapmıyorsa yoğurdun içeresine atarak meyve tüketmesine yardımcı olabilirsiniz.

Çocuklar günde ne kadar meyve yemeli? Çocuklara ara öğünde hangi meyve verilir?

Çocuklara Meyve Verilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler;

Meyvenin hazırlanma şekline dikkat edilmesi lazım.

Küçük parçalar, küçük çocuklar için sıkıntı olabilir.

Kuru meyve verildiğinde hafif ıslak vermek çocuklar için güvenlidir.

Meyve yenilirken çocuklar tek başına bırakılmaması gerekiyor.

Çocuklar günde ne kadar meyve yemeli? Çocuklara ara öğünde hangi meyve verilir?

ÇOCUKLAR DA MEYVE TÜKETİMİNE UZMANLAR NE DİYOR?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Handan Uslu’nun da dediği gibi çocuklara meyve hazırlanırken yaşına ve günlük beslenmesine de dikkat edilmesi gerekiyor. Meyvenin tek başına kimi zaman yenilmemesi gerektiğini yoğurt ya da süt gibi besinlerle de tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

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#meyve
#beslenme
#çocuklar
#vitamin
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#Anne Çocuk
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