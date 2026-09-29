Bebeklerin ilk dişlerini çürüten gizli risk! Kaşık ve emzik paylaşımına dikkat

Bebeklerin ilk dişleri çıkmaya başladığında ortaya çıkan çürükler anne ve babaların şekerli gıdalardan meydana geldiği düşünülüyor. Ancak yapılan araştırmalara göre, bebeklerin ilk dişlerini çürüten gizli risk tükürük yoluyla bakteri aktarımı oluyor. Özellikle de bebeklerin kaşık ve emziklerinin kullanılması bazı mikroorganizmaların bebeklere bulaşmasına neden oluyor.

BEBEKLERİN İLK DİŞLERİNİ ÇÜRÜTEN GİZLİ RİSK!

Anne babaların bebeklerinin ilk dişlerinin çıkmasının ardından meydana gelen çürümeleri şekerli gıdalar, gece biberonu ve diş temizliğinin düzgün olmamasından kaynaklandığını düşünebilirler. Ancak durum sandığınız gibi olmayabilir. Çünkü bebeklerin ilk dişlerini çürüten gizli risk, diş sağlığında önemli faktör oynuyor.

Ağız ve diş sağlığı açısından az bilinen bir konu tükürük yoluyla bulaşan bakteri aktarımı oluyor. Özellikle de bebeklerin kullandığı emzik ya da kaşıkların doğru kullanılmaması bebekler de diş çürüklerinin başlamasına neden oluyor. Bebekler için olan kaşıkların ya da yere düşen emziklerin temizlenmesi ve tekrardan bebeklere verilmesi gibi davranışlar bazı mikroorganizmaların bebeğe de aktarılmasına neden olabilir.

Bu hususta ön önemli ve dikkat edilmesi gereken konu ise bebeklerin kullandığı ürünleri anne ya da babanın ağzına götürmemesi oluyor. Çünkü annenin ya da babanın bebeğim yiyeceği yemeğin tadını ya da sıcaklığını kontrol etmek amacıyla kaşıkları ağzına götürüp tekrar aynı kaşığı bebeklerine vermesi önü alınamaz sağlık sorunlarına neden olabilir.

Keza bunun gibi yere düşen emziği bebeğe vermeden kendi ağzınızda temizlemeye çalışmak da kaçınılması gereken davranışlar arasında yer alıyor. Çünkü yetişkinde bulunan tükürük enzimlerinin bebeklere geçmesine neden olabiliyor. Özellikle de çürüklere neden olabilecek mikroorganizmaların bebeğe geçişinde kolaylık olabileceği de konuşulan konular arasında yer alıyor.

KAŞIK VE EMZİK PAYLAŞIMINA DİKKAT

Kaşık ve emziklerin paylaşılması bebeklerin dişlerinde çürüklere neden olabilecek durumlar arasında yer alır. Amerikan Pediatrik Diş Hekimliği Akademisi (AAPD), tarafından yapılan araştırma da kaşık ya da bardak paylaşmak, bebeğin emziğini ağızla temizlemek gibi tükürük alışverişler çürüğe yol açabilen mikroorganizmaların bebeğe geçişini kolaylaştırabiliyor.

Çünkü yetişkin birinin ağız florasında bulunan herhangi bir bakteri, tükürük aracılığıyla bebeğin ağzına taşınabiliyor eğer yetişkinin ağzında çürük yapıcı bir madde de bulunuyorsa bebeğin ağzına da çürüklerin yerleşmesine neden olabiliyor. Bu durum da ilerleyen dönemler de bebeklerin diş çürüğü riskini daha da artırabiliyor.

İLK DİŞLER ÇIKTIĞINDAN BERİ BAKIM ÖNEMLİ!

Çoğu anne ve baba bebeklerinin ilk süt dişlerinin çıkmaya başlamasının ardından bakım anlamında çok da önem vermeyebiliyor. Ancak süt dişleri bir bebeğin konuşmasına, yemek yemesine, konuşmasına ve ileri de çıkacak olan kalıcı dişlerin konumuna katkı sağlıyor. Bu sebeple de bebeklerin ilk dişlerinin çıkmaya başlamasının ardından ağız bakımının şart olması gerekiyor.

Amerikan Pediatrik Diş Hekimliği Akademisi (AAPD)’nin yapmış olduğu çalışma da ilk diş çıkar çıkmaz ağız bakımına başlanmasını ve çocuğun ilk dişinden itibaren en geç 12 aylıkken diş hekimiyle tanışmasını öneriyor.