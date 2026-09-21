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Mavi Kadin Anne Çocuk
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 17:55

Çocuklarda geçmeyen burun akıntısı! Evde hızlı çözüm

Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda meydana gelen burun akıntısı, anne ve babaların başını büyük derde sokuyor. Bazen birkaç gün süren ya da birkaç gün içinde geçen burun akıntıları çocukların günlük yaşamını da etkileyebiliyor. Bizde bu durumdan şikâyetçi olan anne ve babaları için evde hızlı bir şekilde çözüm olabilecek yöntemleri araştırdık. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Çocuklarda geçmeyen burun akıntısı! Evde hızlı çözüm
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 17:55

Kış mevsiminin gelmesi ve okulların açılması derken hastalıklar da tekrardan gündeme gelmeye başladı. Hal böyle olunca da anne ve babalar bu durum için basit ve hızlı çözümleri araştırıyorlar. Kimi zaman birkaç gün içinde geçen burun akıntısı kimi zamanda geçmek bilmiyor. Bizde sizin için çocuklarda geçmeyen burun akıntısını evde hızla geçirebilecek çözümle geldi. İşte detaylar…

ÇOCUKLARDA GEÇMEYEN BURUN AKINTISI!

Mevsim geçişleri, okulların açılması derken çocuklarda pek çok hastalıklarında meydana gelmesi demek oluyor. Özellikle de kimi çocuklarda burun akıntısı adeta geçmek bilmiyor. Bazen günler sürerken bazen de uzun zaman akıntılar meydana gelebiliyor. Öyle ki çocuklar için burun akıntısıyla yaşamak zorlayıcı olabiliyor.

Çocuklarda geçmeyen burun akıntısı! Evde hızlı çözüm

Gece başlayan akıntılar özellikle uyku uyutmuyor rahatsız ediyor. Nefes almasını engelleyen bu durumla birlikte iyileşme süresi de etkileniyor. Çocuklarda burun akıntısının en büyük nedenlerinden biri de oluyor.

Çocuklarda geçmeyen burun akıntısı! Evde hızlı çözüm

Okula giden çocuklar kış mevsiminde terlediği zaman üstünü çıkarmadığı ya da terli terli esen hava da durmaya devam etmesi nedeniyle hemen hastalanabiliyor. Okullarda da sürekli yan yana olan çocuklar şifayı hemen kapabiliyorlar. Ayrıca kendi vücutlarında bulunan enfeksiyon bitmeden peşine hasta olabiliyorlar.

Çocuklarda geçmeyen burun akıntısı! Evde hızlı çözüm

Bu enfeksiyonlar birlikte burun akıntısı haftalarca geçmek bilmiyor. Kuru hava ile tahriş ve bazı durumlarda ortaya sinüs problemleri akıntısı da meydana gelebiliyor. Hastaneye gitmeden de evde basit yöntemlerle birlikte burun akıntısını geçirebilir. Hastaneye gitmeden evde hızlı ve doğru bir şekilde burun akıntısını geçirebilirsiniz. İşte çocukların burun akıntısını geçirebilirsiniz.

Çocuklarda geçmeyen burun akıntısı! Evde hızlı çözüm

SERUM FİZYOLOJİK

Çocuğunuza burun akıntısı için uygulayabileceğiniz ilk yöntemlerden biri serum fizyolojik oluyor. Burun içerisine uygulanan tuzlu su sayesinde salgıların yumuşaması da yardımcı oluyor. Özellikle de küçük çocuklar burunlarını kendi başlarına temizleyemediği için serum fizyolojik daha kolay bir şekilde halledilebiliyor.  

Çocuklarda geçmeyen burun akıntısı! Evde hızlı çözüm

ILIK DUŞ ALIMI

Burun akıntısında ya da tıkanıklık gibi durumlarda ılık duş oldukça iyi geliyor. Çünkü nemli ortamlar geçici bir rahatlama sağlarken burun içindeki koyu renklerin yumuşaması durumu da ortaya çıkıyor. Ancak çocukları çok sıcak su da tutmak ya da kaynar suyla buhar banyosu yaptırmak tehlikeli bir hal alır. Bu sebeple ılık duş her zaman daha iyidir.

Çocuklarda geçmeyen burun akıntısı! Evde hızlı çözüm

BOL SIVI TÜKETİMİ

Çocukların hastalık dönemlerinde bol sıvı tüketimi yaparlarsa kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olur. Çünkü sıvı ile vücutta meydana gelebilecek atıklar kolaylıkla vücuttan atılım gösterebilir. Tabi çocukların hastalıklarıyla birlikte yemek yememe ya da su içmeme gibi durumları da oluşabilir. Sizler böyle bir durum da bile çocuklarınıza su vermeyi ihmal etmeyin.

Çocuklarda geçmeyen burun akıntısı! Evde hızlı çözüm

BURUN AKINTISINDAN HASTALIĞINI ÇÖZEBİLİRSİNİZ

Çocukların burun akıntısındaki renkten hastalığını görebilirsiniz. Özellikle de sarı ya da yeşil akıntı mevcutsa çocuğunuzda bakteriyel anlamda korktuğunuz kadar bir hastalık olmayabilir. Çünkü burun akıntısının renginden çocuğunuzun hangi bakterilerin olduğunu anlayamazsınız.

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ETİKETLER
#soğuk algınlığı
#Burun akıntısı
#Bol Sıvı Tüketimi
#Anne Çocuk
#Serum Fizyolojik
#ılık Duş
#Mavi Kadin
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