Maş fasulyesini çocuklara sevdiren tarif! Sağlıklı ve doyurucu süt burger

Sizin de çocuğunuzun tatlı krizlerinde zararsız atıştırmalıklara yöneliyorsa bu tarif tam size göre! Maş fasulyesini çocuklara sevdiren süt burger tarifimi sizlere adım adım açıklıyorum. Hem sağlıklı hem de doyurucu özelliği sayesinde çocuklarınızın gönül rahatlığıyla yiyeceği bu ev yapımı atıştırmalığa bayılacaksınız. Çocuklarınızın sağlıksız beslenmesinden şikayet ediyorsanız, protein ve lif içeren bu doyurucu atıştırmalığa mutlaka bir şans vermelisiniz. Çocukların severek tüketeceği maş fasulyeli süt burger tarifini araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim yöntemlerle sizlere anlatıyorum. Siz de benim gibi abur cubura sağlıklı bir alternatif arıyorsanız, çocuklarınızın gönül rahatlığıyla tüketebileceği maş fasulyeli süt burger tarifini kesinlikle denemelisiniz. Peki, maş fasulyesini çocuklara sevdiren tarif ne? Maş fasulyeli süt burger nasıl yapılır? Maş fasulyeli sağlıklı ve doyurucu süt burger tarifimi sizinle paylaşıyorum. İşte çocuklara maş fasulyesini sevdiren tarif...

ÇOCUKLARA MAŞ FASULYESİNİ SEVDİREN TARİF!

Çocuklara maş fasulyesini sevdiren tarifimi sizlere adım adım açıklıyorum. Siz de çocuklarınızın bakliyat yememesinden ya da zararlı atıştırmalıklar tüketmesinden şikayetçiyseniz, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Çocuğunuza hem sağlıklı hem de doyurucu bir alternatif arıyorsanız, maş fasulyeli süt burger tarifini tatlı krizlerinde tercih edebilirsiniz.

Çocuğunuz sağlıksız besleniyor ve sürekli abur cubur tüketmek istiyorsa çözüm yalnızca sizin elinizde! Evde kolayca hazırlayabileceğiniz sağlıklı ve doyurucu doğal atıştırmalıklarla çocuğunuzun tatlı krizlerine engel olabilirsiniz. Özellikle çocuğunuzun beslenmesinde farklı ve besleyici alternatifler arıyorsanız, maş fasulyeli süt burger tarifi tam size göre! Ayrıca bakliyat tüketmeyi sevmeyen çocuklara farklı bir lezzet sunan maş fasulyeli süt burger tarifi, yumuşak dokusu ve muhteşem tadıyla zararlı atıştırmalıklara doğal bir alternatif sunuyor.

İster çocuğunuzun beslenmesine koyabileceğiniz isterseniz de ara öğün olarak verebileceğiniz maş fasulyeli süt burger tarifi, vazgeçilmeziniz olacak. Benim de son zamanlarda yeğenime sıkça yapmış olduğum bu tarif, hem protein hem de lif içeren yapısıyla oldukça doyurucu ve sağlıklı bir atıştırmalık oluyor. Protein, lif, folat ve çeşitli mineraller açısından beslenmeye katkı sağlayan maş fasulyesi, çocukların bayılarak tükettiği bir bakliyat olmuyor. Fakat maş fasulyesini doğrudan yemek yerine farklı tariflerin içerisinde kullanmak, çocukların sevmediği besinleri daha kolay yiyebilmesini sağlıyor.

Çocukların ara öğünlerinde ya da tatlı krizlerinde sadece paketli gıdalara yönelmemesi için evde hazırlanan alternatif tarifler sıkça tercih ediliyor. Maş fasulyeli süt burger ise içeriğindeki doğal ve zararsız malzemeler nedeniyle sağlıklı bir atıştırmalık lezzeti sunuyor. Siz de benim gibi paketli gıdalardan çocuklarınızı korumak ve doğal atıştırmalıklar hazırlamak istiyorsanız, maş fasulyeli süt burger tarifimi kesinlikle denemelisiniz. Peki, maş fasulyesini çocuklara sevdiren tarif ne? Maş fasulyeli süt burger nasıl yapılır? Maş fasulyeli sağlıklı ve doyurucu süt burger tarifimi sizinle paylaşıyorum. İşte çocuklara maş fasulyesini sevdiren tarif...

SAĞLIKLI VE DOYURUCU SÜT BURGER TARİFİ!

Maş fasulyesinden gelen bitkisel protein ve lif; yumurta, tahin ve labneden gelen protein, sağlıklı yağlar ve kalsiyumla birleşerek besleyici ve doyurucu bir süt burger oluyor. Siz de çocuğunuzu zararlı abur cuburlardan korumak istiyorsanız, bebek ve çocuk beslenmesine yönelik içerikler üreten (pallblog) Rabia Güngör'den öğrendiğim sağlıklı ve doyurucu maş fasulyeli süt burger tarifini mutlaka denemelisiniz. İşte çocuklara maş fasulyesini sevdiren tarif...

Malzemeler;

3 yemek kaşığı haşlanmış maş fasulyesi

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı ham kakao

1 yemek kaşığı hurma özü

1 yemek kaşığı tahin

1 yemek kaşığı tam bugday unu

Çay kaşığının ucu karbonat

İç dolgusu için;

Labne

Hindistan cevizi tozu

Bal (+1 yaş yerine muz kullanılabilir)

Hazırlanışı;