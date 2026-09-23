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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 21:17

Çıtır çıtır patates toplarına çocuklar bile bayıldı! Hem hafif hem lezzetli çıtır patates topları tarifi

Çocukların okul beslenmesine hazırladım, tadına bayıldılar. Hem çıtır hem hafif lezzetli çıtır çıtır patates topu nasıl yapılır sizler için derledim. Dışı çıtır içi pamuk gibi patates püresi toplarının yapılışı ve tarifi...

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Çıtır çıtır patates toplarına çocuklar bile bayıldı! Hem hafif hem lezzetli çıtır patates topları tarifi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 21:17

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan çıtır toplarını çayın yanında atıştırmalık olarak da tüketmek isteyeceksiniz. Hem yapımı basit hem lezzetli tarifin yapılışını sizler için derledik.

ÇITIR PATATES TOPLARI TARİFİ VİRAL OLDU

Patatesi haşlayıp püre haline getirdikten sonra iç harcı hazırlamak gerekiyor. Ardından galeta ununa bulayıp tavada çıtır çıtır kızaracak olan patates toplarını deneyen herkes bayıldı. Çocuklar her akşam bu atıştırmalığı yemek istiyor. Gelin tarife geçelim!

Çıtır çıtır patates toplarına çocuklar bile bayıldı! Hem hafif hem lezzetli çıtır patates topları tarifi

ÇITIR PATATES TOPLARI NASIL YAPILIR?

Patatesleri haşladıktan sonra yumuşamasını bekleyin. Suyunu süzüp sıcakken ezin. Ezilmiş patatese kaşar, 1 , un, galeta unu ve baharatları ekleyiniz. 

Yoğurup şekil alabilecek şekilde harcı hazırlayını. Ceviz büyüklüğünde hazırladığınız karşımın içerisinde kaşar küpü koyunuz ve yuvarlayarak kapatınız. İlk olarak çırpılmış yumurtaya sonra da galeta ununa bulayın. 20 dakika buzdolabında beklettikten sonra tavada orta ateş yağda kızartınız.

Çıtır çıtır patates toplarına çocuklar bile bayıldı! Hem hafif hem lezzetli çıtır patates topları tarifi

ÇITIR PATATES TOPLARI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Çocukların da bayıldığı enfes atıştırmalık için gerekli olan malzemeler şöyle:

Malzemeler
3 orta boy patates
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı un

Çıtır çıtır patates toplarına çocuklar bile bayıldı! Hem hafif hem lezzetli çıtır patates topları tarifi


2 yemek kaşığı galeta unu
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber
Yarım çay kaşığı karabiber
İsteğe göre kekik
İçine koymak için küçük küpler halinde kaşar peyniri
Dışı için
1 yumurta
Galeta unu

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ETİKETLER
#patates
#yumurta
#Kaşar Peyniri
#Yemek Tarifleri
#Galeta Unu
#Çıtır Patates Topları
#Mavi Kadin
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