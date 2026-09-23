Çıtır çıtır patates toplarına çocuklar bile bayıldı! Hem hafif hem lezzetli çıtır patates topları tarifi

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İstanbul
Kahvaltıların vazgeçilmezi olan çıtır patates toplarını çayın yanında atıştırmalık olarak da tüketmek isteyeceksiniz. Hem yapımı basit hem lezzetli tarifin yapılışını sizler için derledik.
Patatesi haşlayıp püre haline getirdikten sonra iç harcı hazırlamak gerekiyor. Ardından galeta ununa bulayıp tavada çıtır çıtır kızaracak olan patates toplarını deneyen herkes bayıldı. Çocuklar her akşam bu atıştırmalığı yemek istiyor. Gelin tarife geçelim!
Patatesleri haşladıktan sonra yumuşamasını bekleyin. Suyunu süzüp sıcakken ezin. Ezilmiş patatese kaşar, 1 yumurta, un, galeta unu ve baharatları ekleyiniz.
Yoğurup şekil alabilecek şekilde harcı hazırlayını. Ceviz büyüklüğünde hazırladığınız karşımın içerisinde kaşar küpü koyunuz ve yuvarlayarak kapatınız. İlk olarak çırpılmış yumurtaya sonra da galeta ununa bulayın. 20 dakika buzdolabında beklettikten sonra tavada orta ateş yağda kızartınız.
Çocukların da bayıldığı enfes atıştırmalık için gerekli olan malzemeler şöyle:
Malzemeler
3 orta boy patates
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı galeta unu
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber
Yarım çay kaşığı karabiber
İsteğe göre kekik
İçine koymak için küçük küpler halinde kaşar peyniri
Dışı için
1 yumurta
Galeta unu