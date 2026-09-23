Çıtır çıtır patates toplarına çocuklar bile bayıldı! Hem hafif hem lezzetli çıtır patates topları tarifi

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan çıtır patates toplarını çayın yanında atıştırmalık olarak da tüketmek isteyeceksiniz. Hem yapımı basit hem lezzetli tarifin yapılışını sizler için derledik.

ÇITIR PATATES TOPLARI TARİFİ VİRAL OLDU

Patatesi haşlayıp püre haline getirdikten sonra iç harcı hazırlamak gerekiyor. Ardından galeta ununa bulayıp tavada çıtır çıtır kızaracak olan patates toplarını deneyen herkes bayıldı. Çocuklar her akşam bu atıştırmalığı yemek istiyor. Gelin tarife geçelim!

ÇITIR PATATES TOPLARI NASIL YAPILIR?

Patatesleri haşladıktan sonra yumuşamasını bekleyin. Suyunu süzüp sıcakken ezin. Ezilmiş patatese kaşar, 1 yumurta, un, galeta unu ve baharatları ekleyiniz.

Yoğurup şekil alabilecek şekilde harcı hazırlayını. Ceviz büyüklüğünde hazırladığınız karşımın içerisinde kaşar küpü koyunuz ve yuvarlayarak kapatınız. İlk olarak çırpılmış yumurtaya sonra da galeta ununa bulayın. 20 dakika buzdolabında beklettikten sonra tavada orta ateş yağda kızartınız.

ÇITIR PATATES TOPLARI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Çocukların da bayıldığı enfes atıştırmalık için gerekli olan malzemeler şöyle:

Malzemeler

3 orta boy patates

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un



2 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

İsteğe göre kekik

İçine koymak için küçük küpler halinde kaşar peyniri

Dışı için

1 yumurta

Galeta unu