Süper bit nedir? Süper bit nasıl anlaşılır? Süper bit tehlikeli mi?

Atlas Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Pınar Öztürk, baş bitiyle ilgili önemli bilgiler verdi. Öztürk, tedaviye rağmen canlı bit görülürse aynı ürünün bilinçsiz şekilde tekrar kullanılmaması gerektiğini belirtti. Yanlış uygulama ve yeniden bulaşma da tedavinin başarısını etkileyebilir.

SÜPER BİTTE ENSE VE KULAK ARKASINA DİKKAT

Baş bitinin en belirgin işareti kaşıntıdır. Özellikle ense ve kulak arkasında hissedilebilir. Ancak kaşıntı her çocukta hemen başlamayabilir.

Saç tellerindeki küçük beyaz noktalar da kontrol edilmelidir. Sirkeler saça sıkıca tutunur. Kepek gibi kolayca dökülmez.

Kaşımaya bağlı kızarıklık ve tahriş görülebilir. Çocuğun sık sık başını kaşıması durumunda saçlı deri dikkatlice incelenmelidir.

“SÜPER BİT” NE ANLAMA GELİYOR?

“Süper bit” ayrı bir parazit türü değildir. Bazı baş biti popülasyonlarının belirli ilaçların etken maddelerine karşı direnç kazanmasını ifade eder.

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Öztürk, bu durumda daha önce kullanılan ürünlerin beklenen etkiyi göstermeyebileceğini belirtiyor.

Tedavi sonrasında canlı bitler görülüyorsa ürün arka arkaya uygulanmamalıdır. Hangi yöntemin kullanılacağı konusunda sağlık uzmanından bilgi alınmalıdır.

BİT UÇMAZ VE ZIPLAMAZ

Baş biti uçamaz ve zıplayamaz. En sık saç-saça temasla bulaşır. Çocukların oyun sırasında yakın temas kurması bulaşmayı kolaylaştırabilir.

Tarak, saç fırçası, toka ve şapka gibi kişisel eşyaların ortak kullanılması da önlenmelidir.

Baş biti görülmesi hijyen eksikliği anlamına gelmez. Bu nedenle çocuk suçlanmamalı veya arkadaşları karşısında zor durumda bırakılmamalıdır.

TEDAVİ NEDEN BAŞARISIZ OLABİLİR?

Tedavinin sonuç vermemesinin birden fazla nedeni olabilir. Ürünün yanlış uygulanması bunlardan biridir.

Yeterli miktarda ürün kullanılmaması veya önerilen ikinci uygulamanın yapılmaması da sorun oluşturabilir. Saçta kalan yumurtalar nedeniyle yeni bitler ortaya çıkabilir.

Yeniden bulaşma da dikkate alınmalıdır. Çocuğun yakın temas ettiği kişiler kontrol edilmezse sorun tekrarlayabilir.

Öztürk, tedaviye rağmen canlı bitlerin devam etmesi halinde farklı ürünlerin rastgele kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. Çocuklarda ürünün yaşa uygun olması ve kullanım talimatına uyulması gerekiyor.

GAZ YAĞI VE BÖCEK İLACI KULLANMAYIN!

Bitten kurtulmak için evde bulunan kimyasallara başvurulmamalıdır. Gaz yağı, benzin, tarım ilaçları ve ev tipi böcek ilaçları saçlı deriye uygulanmamalıdır.

Bu maddeler zehirlenme ve ciddi cilt hasarına yol açabilir. Tedavide yaşa uygun, ruhsatlı ürünler kullanılmalıdır.

Ürünün nasıl uygulanacağı konusunda şüphe varsa doktor veya eczacıya danışılmalıdır.

AİLEDEKİ DİĞER KİŞİLERİ KONTROL EDİN

Evde bir kişide bit tespit edildiğinde yakın temas eden kişilerin saçları da kontrol edilmelidir.

Tarak ve saç fırçası gibi eşyalar kişiye özel kullanılmalıdır. Kullanılan yastık kılıfları, çarşaflar, havlular ve giysiler uygun şekilde temizlenmelidir.

Evin tamamını yoğun kimyasallarla ilaçlamak ise genellikle gerekli değildir.

ÇOCUĞUNUZU MAHCUP ETMEYİN

Baş biti çocuklarda utanma ve kaygıya neden olabilir. Bu nedenle ailelerin sakin davranması önemlidir.

Çocuğa baş bitinin utanılacak bir durum olmadığı anlatılmalıdır. Okul yönetimiyle iletişim kurulurken de öğrencinin mahremiyeti korunmalıdır.

Baş biti görüldüğünde erken fark etmek önem taşır. Doğru ürünün doğru şekilde kullanılması ve yeniden bulaşmanın önlenmesi tedavi sürecinin temel noktalarıdır.

