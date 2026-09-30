İlaçlara ve kimyasal şampuanlara karşı direnç kazanan “Süper Bit”, okul sezonunun açılmasıyla birlikte ailelerin korkulu rüyası haline geldi. Temiz ya da kirli saç ayırt etmeyen, geleneksel yöntemlerle yok edilemeyen bu parazit türü hakkında merak edilenleri Dermatoloji Uzmanı Dr. Klara Bayramova, Tgrthaber.com’a anlattı.

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HABERİN ÖZETİ Sıradan şampuanlar işe yaramıyor: Uzman isim aileleri 'Süper bit'e karşı uyardı, korunma yollarını açıkladı Dermatoloji Uzmanı Dr. Klara Bayramova, geleneksel ilaçlara ve şampuanlara direnç geliştiren "Süper Bit" parazitinin özellikleri, belirtileri, korunma ve temizlenme yöntemleri hakkında uyarılarda bulundu. Süper Bit, mutasyona uğramış yeni bir canlı olmayıp, reçetesiz şampuanlara ve geleneksel ilaçlara direnç geliştirmiş baş bitlerini ifade etmektedir. İlk kez bitlenen bir kişide kaşıntının ortaya çıkması 4 ila 6 haftayı bulabilir ve bu süreçte fark edilmediği için bulaşıcılık artar. Bitler uçamaz veya zıplayamaz; sadece saçtan saça hızlıca yürüyerek ve ortak eşya kullanımı yoluyla geçer. Temizlik sürecinde tedavinin sirkelerin kuluçka süresi dikkate alınarak 1., 5. ve 9. günlerde tekrarlanması, çarşaf ve kıyafetlerin ise en az 60 derecede yıkanması gerekir. Gaz yağı veya çamaşır suyu gibi kulaktan dolma kimyasal yöntemlerin kullanılması kafa derisinde ciddi kimyasal yanıklara ve zehirlenmelere yol açabilir.

SÜPER BİT NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Uzm. Dr. Klara Bayramova süper bitin yeni bir canlı türü olmadığını aktardı ve “Son zamanlarda sıklıkla duymaya başladığımız "Süper Bit", mutasyona uğramış yeni bir canlı değil. Yıllardır kullanılan reçetesiz bit şampuanlarına ve geleneksel ilaçlara direnç geliştirmiş baş bitlerini (Pediculus humanus capitis) tanımlamak için kullanılan tıbbi bir kavram.

Gelişen bu direncin en büyük nedeni ise geçmişte yarım bırakılan veya hatalı uygulanan tedaviler. Standard şampuanlar uygulansa dahi canlı kalmaya ve üremeye devam eden bu parazitler, doğrudan tehlikeli bir hastalık taşımayabilir; ancak yarattıkları şiddetli kaşıntı nedeniyle çocukların kafa derisinde açık yaralar oluşturup ikincil cilt enfeksiyonlarına (akıntı, kabuklanma, lenf bezi şişmesi) yol açabiliyor.” İfadelerini kullandı.

Bitlenmenin ilk aşamalarında belirti görülmeyebileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Klara Bayramova, “İlk kez bitlenen bir kişide kaşıntının ortaya çıkması 4–6 haftayı bulabilir. Dolayısıyla kaşıntının olmaması bit olmadığı anlamına gelmediği gibi, bu sürede fark edilmediği için bulaşıcılık katlanarak artar. Ayrıca gece aktifleşen bitler çocuklarda uykusuzluk, huzursuzluk ve dikkat dağınıklığına da zemin hazırlar” dedi.

SÜPER BİT BULAŞTIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Uzman isim, bir kişinin çocuğuna ve kendisine süper bit bulaşıp bulaşmadığını anlaması için dikkat etmesi gereken noktaları şu şekilde sıraladı:

Ense, kulak arkası ve saç diplerinde geçmek bilmeyen yoğun kaşıntı.

Saç tellerine yapışmış, üflendiğinde uçmayan gri-beyaz renkli sirkeler (yumurtalar).

Piyasada satılan standart bit şampuanları kullanılmasına rağmen saçta canlı bitlerin hareket etmeye devam etmesi.

SÜPER BİTTEN KORUNMANIN 5 ALTIN KURALI

Bitlerin uçamadığını veya zıplayamadığını, sadece saçtan saça hızlıca yürüyerek geçtiğini belirten Dr. Bayramova, alınması gereken önlemleri şöyle aktardı:

Teması Sınırlandırın: Çocuklarınıza arkadaşlarıyla kafalarını birbirine değdirecek ("kafa kafaya") yakın temaslardan kaçınmalarını tembihleyin.

Eşya Paylaşımını Engelleyin: Şapka, hırka, atkı, toka, taç, kulaklık ve özellikle saç tarağı gibi kişisel eşyaların kesinlikle ortak kullanılmaması gerektiğini öğretin.

Uzun Saçları Toplayın: Okula giden çocukların uzun saçlarını sıkıca toplamak veya örmek, bitin tutunma ihtimalini büyük oranda düşürür.

Haftalık Islak Tarama: Haftada en az bir kez çocuğun saçını ıslatarak ince dişli metal bit tarağı ile kontrol edin.

Eşyaları Ayrı Muhafaza Edin: Okulda mont ve çantaların üst üste yığılmadığı, ayrı asıldığı alanların tercih edilmesini destekleyin.

TEMİZLİKTE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Süper bitten temizlenirken dikkat edilmesi gerekenleri aktaran Uzm. Dr. Klara Bayramova, neler yapılması gerektiğini ise detayları ile anlattı. İşte hayat kurtaran o ayrıntılar

Mekanik Temizlik: Uygulama sonrası saçlar mutlaka metal dişli özel bit tarağı ile santim santim taranarak ölü bit ve sirkelerden arındırılmalıdır.

Tekrarlı Tedavi: Tedavi, sirkelerin kuluçka süresi göz önüne alınarak 1., 5. ve 9. günlerde mutlaka tekrarlanmalıdır. Tek seferlik müdahaleler bitin tekrar direnç kazanmasına yol açar.

Yüksek Isıda Yıkama: Yatak çarşafları, yastık kılıfları ve kıyafetler en az 60 derecede yıkanıp ütülenmelidir. Yıkanamayan eşyalar ise hava almayan bir poşette 2 hafta kapalı tutulmalıdır.

Dermatolog Desteği: Geleneksel şampuanlar etki etmediği için mutlaka bir dermatoloğa başvurularak reçeteli, yeni nesil etken maddeli ürünler temin edilmelidir.

KULAKTAN DOLMA YÖNTEMLER YANIKLARA YOL AÇIYOR

Ailelere önemli uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Klara Bayramova, bitlenmenin kesinlikle hijyen eksikliğiyle ilgili olmadığını vurguladı. "Bit temiz-kirli saç ayırt etmez, sadece kan emeceği bir deriye bakar" diyen Dr. Bayramova, akran zorbalığının önüne geçmek için durumun okulla gizlilik içinde paylaşılması gerektiğini belirtti.

En büyük tehlikenin kulaktan dolma yöntemler olduğuna dikkat çeken uzman isim, "Süper biti yok etmek için saça gaz yağı, çamaşır suyu veya kimyasallar sürmek çocukların kafa derisinde ciddi kimyasal yanıklara ve zehirlenmelere yol açabilir. En doğru yol dermatoloğa başvurmaktır" diyerek sözlerini tamamladı.