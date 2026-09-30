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Sağlık
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:28

Sıradan şampuanlar işe yaramıyor: Uzman isim aileleri 'Süper bit'e karşı uyardı, korunma yollarını açıkladı

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla gündeme gelen konuların arasında bu yıl “Süper bit” de var. Üstelik uzun zamandır kullanılan ilaç ve şampuanların fayda etmediği bu parazitin yetişkinlere bulaşma riski de var. Tgrthaber.com’dan Şenay Yurtalan ile konuşan Dermatoloji Uzmanı Doktor Klara Bayramova, aileleri süper bite karşı uyardı ve korunma yollarını tek tek açıkladı. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Sıradan şampuanlar işe yaramıyor: Uzman isim aileleri 'Süper bit'e karşı uyardı, korunma yollarını açıkladı
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:28

İlaçlara ve kimyasal şampuanlara karşı direnç kazanan “Süper Bit”, okul sezonunun açılmasıyla birlikte ailelerin korkulu rüyası haline geldi. Temiz ya da kirli saç ayırt etmeyen, geleneksel yöntemlerle yok edilemeyen bu parazit türü hakkında merak edilenleri Dermatoloji Uzmanı Dr. Klara Bayramova, ’a anlattı.

HABERİN ÖZETİ

Sıradan şampuanlar işe yaramıyor: Uzman isim aileleri 'Süper bit'e karşı uyardı, korunma yollarını açıkladı

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Klara Bayramova, geleneksel ilaçlara ve şampuanlara direnç geliştiren "Süper Bit" parazitinin özellikleri, belirtileri, korunma ve temizlenme yöntemleri hakkında uyarılarda bulundu.
Süper Bit, mutasyona uğramış yeni bir canlı olmayıp, reçetesiz şampuanlara ve geleneksel ilaçlara direnç geliştirmiş baş bitlerini ifade etmektedir.
İlk kez bitlenen bir kişide kaşıntının ortaya çıkması 4 ila 6 haftayı bulabilir ve bu süreçte fark edilmediği için bulaşıcılık artar.
Bitler uçamaz veya zıplayamaz; sadece saçtan saça hızlıca yürüyerek ve ortak eşya kullanımı yoluyla geçer.
Temizlik sürecinde tedavinin sirkelerin kuluçka süresi dikkate alınarak 1., 5. ve 9. günlerde tekrarlanması, çarşaf ve kıyafetlerin ise en az 60 derecede yıkanması gerekir.
Gaz yağı veya çamaşır suyu gibi kulaktan dolma kimyasal yöntemlerin kullanılması kafa derisinde ciddi kimyasal yanıklara ve zehirlenmelere yol açabilir.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

 

Sıradan şampuanlar işe yaramıyor: Uzman isim aileleri 'Süper bit'e karşı uyardı, korunma yollarını açıkladı

SÜPER BİT NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Uzm. Dr. Klara Bayramova süper bitin yeni bir canlı türü olmadığını aktardı ve “Son zamanlarda sıklıkla duymaya başladığımız "Süper Bit", mutasyona uğramış yeni bir canlı değil. Yıllardır kullanılan reçetesiz bit şampuanlarına ve geleneksel ilaçlara direnç geliştirmiş baş bitlerini (Pediculus humanus capitis) tanımlamak için kullanılan tıbbi bir kavram.

Gelişen bu direncin en büyük nedeni ise geçmişte yarım bırakılan veya hatalı uygulanan tedaviler. Standard şampuanlar uygulansa dahi canlı kalmaya ve üremeye devam eden bu parazitler, doğrudan tehlikeli bir hastalık taşımayabilir; ancak yarattıkları şiddetli kaşıntı nedeniyle çocukların kafa derisinde açık yaralar oluşturup ikincil cilt enfeksiyonlarına (akıntı, kabuklanma, lenf bezi şişmesi) yol açabiliyor.” İfadelerini kullandı.

 

Sıradan şampuanlar işe yaramıyor: Uzman isim aileleri 'Süper bit'e karşı uyardı, korunma yollarını açıkladı

Bitlenmenin ilk aşamalarında belirti görülmeyebileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Klara Bayramova, “İlk kez bitlenen bir kişide kaşıntının ortaya çıkması 4–6 haftayı bulabilir. Dolayısıyla kaşıntının olmaması bit olmadığı anlamına gelmediği gibi, bu sürede fark edilmediği için bulaşıcılık katlanarak artar. Ayrıca gece aktifleşen bitler çocuklarda uykusuzluk, huzursuzluk ve dikkat dağınıklığına da zemin hazırlar” dedi.

 

Sıradan şampuanlar işe yaramıyor: Uzman isim aileleri 'Süper bit'e karşı uyardı, korunma yollarını açıkladı

SÜPER BİT BULAŞTIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Uzman isim, bir kişinin çocuğuna ve kendisine süper bit bulaşıp bulaşmadığını anlaması için dikkat etmesi gereken noktaları şu şekilde sıraladı:

Ense, kulak arkası ve saç diplerinde geçmek bilmeyen yoğun kaşıntı.

Saç tellerine yapışmış, üflendiğinde uçmayan gri-beyaz renkli sirkeler (yumurtalar).

Piyasada satılan standart bit şampuanları kullanılmasına rağmen saçta canlı bitlerin hareket etmeye devam etmesi.

 

Sıradan şampuanlar işe yaramıyor: Uzman isim aileleri 'Süper bit'e karşı uyardı, korunma yollarını açıkladı

SÜPER BİTTEN KORUNMANIN 5 ALTIN KURALI

Bitlerin uçamadığını veya zıplayamadığını, sadece saçtan saça hızlıca yürüyerek geçtiğini belirten Dr. Bayramova, alınması gereken önlemleri şöyle aktardı:

Teması Sınırlandırın: Çocuklarınıza arkadaşlarıyla kafalarını birbirine değdirecek ("kafa kafaya") yakın temaslardan kaçınmalarını tembihleyin.

Eşya Paylaşımını Engelleyin: Şapka, hırka, atkı, toka, taç, kulaklık ve özellikle saç tarağı gibi kişisel eşyaların kesinlikle ortak kullanılmaması gerektiğini öğretin.

Sıradan şampuanlar işe yaramıyor: Uzman isim aileleri 'Süper bit'e karşı uyardı, korunma yollarını açıkladı

 

Uzun Saçları Toplayın: Okula giden çocukların uzun saçlarını sıkıca toplamak veya örmek, bitin tutunma ihtimalini büyük oranda düşürür.

Haftalık Islak Tarama: Haftada en az bir kez çocuğun saçını ıslatarak ince dişli metal bit tarağı ile kontrol edin.

Eşyaları Ayrı Muhafaza Edin: Okulda mont ve çantaların üst üste yığılmadığı, ayrı asıldığı alanların tercih edilmesini destekleyin.

 

Sıradan şampuanlar işe yaramıyor: Uzman isim aileleri 'Süper bit'e karşı uyardı, korunma yollarını açıkladı

TEMİZLİKTE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Süper bitten temizlenirken dikkat edilmesi gerekenleri aktaran Uzm. Dr. Klara Bayramova, neler yapılması gerektiğini ise detayları ile anlattı. İşte hayat kurtaran o ayrıntılar

Mekanik Temizlik: Uygulama sonrası saçlar mutlaka metal dişli özel bit tarağı ile santim santim taranarak ölü bit ve sirkelerden arındırılmalıdır.

 

Sıradan şampuanlar işe yaramıyor: Uzman isim aileleri 'Süper bit'e karşı uyardı, korunma yollarını açıkladı

Tekrarlı Tedavi: Tedavi, sirkelerin kuluçka süresi göz önüne alınarak 1., 5. ve 9. günlerde mutlaka tekrarlanmalıdır. Tek seferlik müdahaleler bitin tekrar direnç kazanmasına yol açar.

Yüksek Isıda Yıkama: Yatak çarşafları, yastık kılıfları ve kıyafetler en az 60 derecede yıkanıp ütülenmelidir. Yıkanamayan eşyalar ise hava almayan bir poşette 2 hafta kapalı tutulmalıdır.

Dermatolog Desteği: Geleneksel şampuanlar etki etmediği için mutlaka bir dermatoloğa başvurularak reçeteli, yeni nesil etken maddeli ürünler temin edilmelidir.

 

Sıradan şampuanlar işe yaramıyor: Uzman isim aileleri 'Süper bit'e karşı uyardı, korunma yollarını açıkladı

KULAKTAN DOLMA YÖNTEMLER YANIKLARA YOL AÇIYOR

Ailelere önemli uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Klara Bayramova, bitlenmenin kesinlikle hijyen eksikliğiyle ilgili olmadığını vurguladı. "Bit temiz-kirli saç ayırt etmez, sadece kan emeceği bir deriye bakar" diyen Dr. Bayramova, akran zorbalığının önüne geçmek için durumun okulla gizlilik içinde paylaşılması gerektiğini belirtti.

En büyük tehlikenin kulaktan dolma yöntemler olduğuna dikkat çeken uzman isim, "Süper biti yok etmek için saça gaz yağı, çamaşır suyu veya kimyasallar sürmek çocukların kafa derisinde ciddi kimyasal yanıklara ve zehirlenmelere yol açabilir. En doğru yol dermatoloğa başvurmaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

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#Tgrthaber.com
#Dermatoloji Uzmanı
#Süper Bit
#Klara Bayramova
#Pediculus Humanus Capitis
#Sağlık
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