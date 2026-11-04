Antalya’da aracı bağlanan sürücü polislere sinirlendi cipini bırakıp gitti! ‘’Senin olsun’’

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İstanbul
Antalya Manavgat’ta karşı şeritten hızla geçen ve abartılı egzoz takılı olan yabancı plakalı otomobil yapay şelale önünde durdurdu. Gürültü kirliliği oluşturan Danimarka plakalı cip, ekiplerin radarından kaçamadı. Sürücüsü, ekiplerce 16 bin TL para cezası uygulayıp 30 gün trafikten men etti. Bunun üzerine öfkelenen sürücü polise önce direndi sonra da ‘’al senin olsun’’ diyerek aracını terk etti.