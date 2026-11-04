Takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı: Antalya’daki korkutan kaza kamerada

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İstanbul
Antalya’nın Manavgat ilçesinde Mehmet E.G. isimli şahsın kullandığı otomobil, Hatipler Yenimahalle Kavşağı'ndan tali yola döndüğü sırada, Ali K.A.'nın kullandığı kamyonete sağ arka kısmından çarptı. Kamyonet, çarpmanın şiddetiyle takla atarak refüje çarptıktan sonra devrilirken, şans eseri kazada kimsenin burnu bile kanamadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.