İstanbul'da sağanak yağış hayatı felç etti: Pendik ve Tuzla'da yollar göle döndü, araçlar suda kaldı

Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinde bastıran şiddetli sağanak yağış hayatı adeta durma noktasına getirdi. Anadolu Yakası'nı kısa sürede teslim alan kuvvetli yağmur nedeniyle Pendik ve Tuzla'da yollar göle döndü. Caddelerin nehre döndüğü bölgelerde, sürücüler ilerlemekte büyük güçlük yaşarken bazı araçların suya gömülerek mahsur kaldığı anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.