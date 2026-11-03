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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 18:22
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 18:22

İstanbul’da sağanak ve maç trafiği kilitledi: Köprüler ve ana yollarda araçlar adım adım ilerliyor

İstanbul'da mesai bitiminin yanı sıra aniden bastıran sağanak yağış ve RAMS Park'taki Galatasaray-Stuttgart Şampiyonlar Ligi karşılaşması trafiği kilitledi. İBB CepTrafik haritasında kentin her iki yakasında da araç yoğunluğu yüzde 89 seviyesine kadar tırmandı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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İstanbul’da sağanak ve maç trafiği kilitledi: Köprüler ve ana yollarda araçlar adım adım ilerliyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 18:22
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 18:22

'da, haftanın ikinci iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu sağanağın da etkisiyle yüzde 89'a ulaştı. Kentte mesai bitiminin ardından ana arterler, caddeler ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerledi.

İstanbul’da sağanak ve maç trafiği kilitledi: Köprüler ve ana yollarda araçlar adım adım ilerliyor

AVRUPA YAKASI'NDA DURUM: BEYLİKDÜZÜ'NDEN KÖPRÜLERE UZANAN KUYRUK

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, , Avcılar, Yenibosna, Bahçelievler, Merter, Cevizlibağ, Mecidiyeköy ile arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda, Firuzköy, Hasdal, Seyrantepe ve 'nde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Büyükdere Caddesi'nin Zincirlikuyu ile Levent arasındaki bölümünde, Kennedy Caddesi'nin Avrasya Tüneli istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımıyla karşılaşacağı RAMS Park ve çevresinde de araçlar güçlükle seyrediyor.

İstanbul’da sağanak ve maç trafiği kilitledi: Köprüler ve ana yollarda araçlar adım adım ilerliyor

ANADOLU YAKASI VE KÖPRÜ GEÇİŞLERİ ALARM VERİYOR

Anadolu Yakası'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde trafik yoğunluğu gözleniyor.

Kuzey Çevre Otoyolu'nda ise Çekmeköy'de başlayan araç yoğunluğu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

D-100 kara yolunda Kadıköy ile Ataşehir, TEM Otoyolu'nda Ataşehir ile Sultanbeyli arasında da araçlar güçlükle ilerliyor. Otoyolun Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu Ataşehir'den başlıyor.

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent geneli ile Anadolu ve Avrupa yakalarında trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü.

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ETİKETLER
#galatasaray
#İstanbul
#Beylikdüzü
#fatih sultan mehmet köprüsü
#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
#Gündem
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