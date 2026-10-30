TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 09:57

Trafikte yeni dönem: Radarı görünce frene basmak yetmeyecek

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik hedefler yer aldı. Trafik kazalarına yol açan ihlallerin önüne geçilmesi ve denetimin artırılması amacıyla gelecek yıl toplam 115 milyon araç ve sürücü denetimi yapılması planlanıyor. Öte yandan 44 adet ortalama hız ihlal tespit sistemi de kullanılacak. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Trafikte yeni dönem: Radarı görünce frene basmak yetmeyecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 09:57

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda trafik güvenliğinin artırılması ve kazalara neden olan ihlallerin önlenmesine yönelik hedefler dikkat çekti. Yeni yılla birlikte trafik kazalarının sayısını ve şiddetini artıran ihlallerin önlenmesi ve sürücülerin yakalanma riskine ilişkin algılarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

Trafikte yeni dönem: Radarı görünce frene basmak yetmeyecek

44 ORTALAMA HIZ İHLAL TESPİT SİSTEMİ KULLANILACAK

Bu kapsamda sorumluluk bölgesinde 60 milyon, sorumluluk bölgesinde 55 milyon araç ve sürücü denetimi yapılacak. Denetimlerde 44 adet ortalama hız ihlali tespit sisteminin kullanılması da sağlanacak.

Trafikte yeni dönem: Radarı görünce frene basmak yetmeyecek

2027 yılı boyunca iki birimin sorumluluk alanlarında toplam 115 milyon denetim gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

İHLAL ODAKLI 300 ÖZEL DENETİM YAPILACAK

Sürücülerin trafik ihlallerinde yakalanma riskine ilişkin algısının güçlendirilmesi amacıyla, ihlal odaklı 300 özel denetim yapılacak.

Öte yandan, trafik kazalarının önlenmesine yönelik ortak veri tabanlarından yararlanılacak ve Analiz Sistemi için yeni modüller geliştirilecek.

"Mobil Trafik Eğitim" tırları aracılığıyla 75 bin öğrenciye trafik güvenliği konusunda farkındalık eğitimi verilecek.

RADARI GÖRÜNCE FREN YAPMAK YETMEYECEK

Ortalama hız ihlal tespit sistemlerinde araçların yalnızca belirli bir noktadan geçerken yaptıkları hız değil, iki kontrol noktası arasındaki ortalama hızları esas alınıyor. Bu nedenle sürücülerin radarı gördüklerinde yavaşlayıp sonrasında yeniden hızlanmaları, hız ihlalini ortadan kaldırmaya yetmeyecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cevdet Yılmaz: "Türk devletleri yeni bir alan açıyor"
Çözen Kazanır sonuçları (29 Ekim 2026) İşte ilk 10’a giren isimler
Sevimli yüzün arkasında büyük tehlike: Dünyada tepki çeken oyuncak Türkiye'de satışta
ETİKETLER
#polis
#jandarma
#trafik güvenliği
#2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
#Trafik Güvenliği Analiz Sistemi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.