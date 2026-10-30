Trafikte yeni dönem: Radarı görünce frene basmak yetmeyecek

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda trafik güvenliğinin artırılması ve kazalara neden olan ihlallerin önlenmesine yönelik hedefler dikkat çekti. Yeni yılla birlikte trafik kazalarının sayısını ve şiddetini artıran ihlallerin önlenmesi ve sürücülerin yakalanma riskine ilişkin algılarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

44 ORTALAMA HIZ İHLAL TESPİT SİSTEMİ KULLANILACAK

Bu kapsamda jandarma sorumluluk bölgesinde 60 milyon, polis sorumluluk bölgesinde 55 milyon araç ve sürücü denetimi yapılacak. Denetimlerde 44 adet ortalama hız ihlali tespit sisteminin kullanılması da sağlanacak.

2027 yılı boyunca iki birimin sorumluluk alanlarında toplam 115 milyon denetim gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

İHLAL ODAKLI 300 ÖZEL DENETİM YAPILACAK

Sürücülerin trafik ihlallerinde yakalanma riskine ilişkin algısının güçlendirilmesi amacıyla, ihlal odaklı 300 özel denetim yapılacak.

Öte yandan, trafik kazalarının önlenmesine yönelik ortak veri tabanlarından yararlanılacak ve Trafik Güvenliği Analiz Sistemi için yeni modüller geliştirilecek.

"Mobil Trafik Eğitim" tırları aracılığıyla 75 bin öğrenciye trafik güvenliği konusunda farkındalık eğitimi verilecek.

RADARI GÖRÜNCE FREN YAPMAK YETMEYECEK

Ortalama hız ihlal tespit sistemlerinde araçların yalnızca belirli bir noktadan geçerken yaptıkları hız değil, iki kontrol noktası arasındaki ortalama hızları esas alınıyor. Bu nedenle sürücülerin radarı gördüklerinde yavaşlayıp sonrasında yeniden hızlanmaları, hız ihlalini ortadan kaldırmaya yetmeyecek.