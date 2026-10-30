Sevimli yüzün arkasında büyük tehlike: Dünyada tepki çeken oyuncak Türkiye'de satışta

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İstanbul
Çin merkezli Energize Lab şirketi tarafından geliştirilen duygusal yapay zekaya sahip Eiliko ve Eilik isimli robot oyuncaklarla ilgili yapılan bir araştırma, sevimli görünen oyuncakların karanlık yüzünü ortaya çıkardı.
Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; söz konusu araştırma, çocukların masum bir oyun arkadaşı olarak gördüğü cihazların aynı zamanda kişisel verilerin toplandığı bir sisteme dönüşebileceğini gösterdi.
Teknoloji yayını The Verge’ün araştırmasına göre, yaklaşık 68 bin aktif robotla bağlantılı sistemlerde 13 milyon civarında konuşma kaydına erişilebildi. Veriler arasında ABD’deki çocuklara ait 31 binden fazla profil kaydı bulunduğu bildirildi.
Bu profillerde isim, yaş, doğum günü, aile ve arkadaş ilişkileri, evcil hayvanlar ve kişilik özellikleri gibi bilgilerin yer alabildiği belirtildi. Bazı ses kayıtları ve çocuk fotoğraflarının da korumasız internet adreslerinde tutulduğu öne sürüldü.
Yurt dışında güvenlik tartışmalarına konu olan Eilik ve Eiliko modelleri, Türkiye’deki çevrim içi satış platformlarında tüketicilerin karşısına çıkıyor. Modele ve satıcıya göre değişen fiyatlarla sunulan bu ürünler; sohbet etme, yüz ifadeleriyle tepki verme ve farklı kişilik özellikleri sergileme gibi işlevlerle tanıtılıyor.
Energize Lab, temel güvenlik sorunlarını kabul ederek özür diledi. Şirket, dışarıdan erişimi kapattığını, robot cevaplarının uzaktan değiştirilmesine imkân veren arayüzü devre dışı bıraktığını ve uzun süreli hafıza özelliğini askıya aldığını açıkladı.