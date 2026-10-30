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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 09:01
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 09:05

Sevimli yüzün arkasında büyük tehlike: Dünyada tepki çeken oyuncak Türkiye'de satışta

Sevimli yüzü, renkli ekranı ve konuşma özelliğiyle çocukların oyun arkadaşı gibi gördüğü Eiliko ve Eilik isimli yapay zeka robotu oyuncaklar güvenlik skandalıyla gündeme geldi. Türkiye'de de satılan oyuncakların çocuklara ait ses kaydı ve fotoğrafları da içeren kişisel verileri topladığı ortaya çıktı. Robotu üreten Çinli şirket, tepkilerin ardından güvenlik açığını kabul ederek özür diledi.

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Editor
 Onur Kaya
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Sevimli yüzün arkasında büyük tehlike: Dünyada tepki çeken oyuncak Türkiye'de satışta
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 09:01
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 09:05

Çin merkezli Energize Lab şirketi tarafından geliştirilen duygusal yapay zekaya sahip Eiliko ve Eilik isimli robot oyuncaklarla ilgili yapılan bir araştırma, sevimli görünen oyuncakların karanlık yüzünü ortaya çıkardı.

HABERİN ÖZETİ

Sevimli yüzün arkasında büyük tehlike: Dünyada tepki çeken oyuncak Türkiye'de satışta

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Energize Lab tarafından üretilen ve Türkiye'de de satılan Eilik ile Eiliko isimli yapay zekalı robot oyuncakların çocuklara ait kişisel verileri topladığı ve korumasız şekilde sakladığı ortaya çıktı.
The Verge'ün araştırmasına göre, yaklaşık 68 bin aktif robotla bağlantılı sistemlerde 13 milyon civarında konuşma kaydına erişilebildi.
Veriler arasında ABD'deki çocuklara ait 31 binden fazla profil kaydı yer alırken; bu profillerde isim, yaş, doğum günü, aile-arkadaş ilişkileri ve kişilik özellikleri gibi bilgiler bulundu.
Bazı ses kayıtları ve çocuk fotoğraflarının korumasız internet adreslerinde tutulduğu öne sürüldü.
Güvenlik tartışmalarına konu olan robot oyuncaklar, Türkiye'deki çevrim içi satış platformlarında da satılıyor.
Energize Lab güvenlik sorunlarını kabul edip özür dileyerek; dış erişimi kapattığını, cevapların uzaktan değiştirilmesini sağlayan arayüzü devre dışı bıraktığını ve uzun süreli hafıza özelliğini askıya aldığını duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

ÇOCUKLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİ TOPLUYOR

'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; söz konusu araştırma, çocukların masum bir oyun arkadaşı olarak gördüğü cihazların aynı zamanda kişisel verilerin toplandığı bir sisteme dönüşebileceğini gösterdi.

Teknoloji yayını The Verge’ün araştırmasına göre, yaklaşık 68 bin aktif robotla bağlantılı sistemlerde 13 milyon civarında konuşma kaydına erişilebildi. Veriler arasında ABD’deki çocuklara ait 31 binden fazla profil kaydı bulunduğu bildirildi.

Sevimli yüzün arkasında büyük tehlike: Dünyada tepki çeken oyuncak Türkiye'de satışta

SES KAYITLARI VE FOTOĞRAFLARI KORUMASIZ

Bu profillerde isim, yaş, doğum günü, aile ve arkadaş ilişkileri, evcil hayvanlar ve kişilik özellikleri gibi bilgilerin yer alabildiği belirtildi. Bazı ses kayıtları ve çocuk fotoğraflarının da korumasız internet adreslerinde tutulduğu öne sürüldü.

TEHLİKELİ OYUNCAK TÜRKİYE'DE SATIŞTA

Yurt dışında güvenlik tartışmalarına konu olan Eilik ve Eiliko modelleri, Türkiye’deki çevrim içi satış platformlarında tüketicilerin karşısına çıkıyor. Modele ve satıcıya göre değişen fiyatlarla sunulan bu ürünler; sohbet etme, yüz ifadeleriyle tepki verme ve farklı kişilik özellikleri sergileme gibi işlevlerle tanıtılıyor.

ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ

Energize Lab, temel güvenlik sorunlarını kabul ederek özür diledi. Şirket, dışarıdan erişimi kapattığını, robot cevaplarının uzaktan değiştirilmesine imkân veren arayüzü devre dışı bıraktığını ve uzun süreli hafıza özelliğini askıya aldığını açıkladı.

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#türkiye gazetesi
#Kaan Zenginli
#Energize Lab
#Eilik
#Eiliko
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