Çocuklara asla alınmaması gereken oyuncaklar 2026

Piyasada çocukların ilgisini çeken çok sayıda oyuncak bulunsa da küçük parçalar, güçlü mıknatıslar, düğme piller, yüksek ses ve denetimsiz ürünler ciddi tehlikeler oluşturabiliyor. Bir oyuncağın renkli, popüler veya çocuklar arasında çok seviliyor olması, onun güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Peki, çocuklara hangi oyuncakları alırken iki kez düşünmek gerekiyor? İşte ebeveynlerin dikkat etmesi gereken oyuncak türleri ve olası tehlikeleri...

KÜÇÜK PARÇALI OYUNCAKLAR BOĞULMA RİSKİ TAŞIYOR

Özellikle 3 yaşından küçük çocuklar, küçük nesneleri ağızlarına götürebiliyor. Boncuklar, düğmeler, küçük tekerlekler ve kolayca kopan oyuncak parçaları boğulma tehlikesi oluşturabiliyor. Bu nedenle yaş etiketleri kontrol edilmeli, kırılan veya parçaları gevşeyen oyuncaklar çocuklardan uzaklaştırılmalı.

GÜÇLÜ MIKNATISLAR CİDDİ İÇ YARALANMALARA YOL AÇABİLİR

Küçük ve güçlü mıknatısların yutulması, özellikle birden fazla mıknatısın bağırsaklarda birbirini çekmesi durumunda delinme ve tıkanma gibi ciddi sorunlara neden olabilir. Mıknatıslı oyuncakların güvenlik bilgileri incelenmeli, hasarlı ürünler kullanılmamalı.

DÜĞME PİLLİ OYUNCAKLAR HAYATİ TEHLİKE OLUŞTURABİLİR

Işıklı ve müzikli oyuncaklarda bulunan düğme piller yutulduğunda kısa sürede ciddi doku hasarına yol açabilir. Pil bölmesi güvenli biçimde kapanan ürünler tercih edilmeli, gevşek veya kırık kapaklı oyuncaklar kullanılmamalı. Pil yutulduğundan şüpheleniliyorsa belirti beklemeden acil tıbbi yardım alınmalı ve çocuk kusturulmamalı.

YÜKSEK SESLİ OYUNCAKLAR İŞİTMEYİ ETKİLEYEBİLİR

Oyuncak tabancalar, sirenli araçlar ve yüksek ses çıkaran elektronik ürünler, özellikle kulağa yakın tutulduğunda işitmeye zarar verebilir. Ses ayarı bulunmayan ve rahatsız edici derecede gürültülü oyuncaklardan kaçınılmalı, çocukların bu ürünleri kulaklarına yaklaştırmasına izin verilmemeli.

KALİTESİZ VE DENETİMSİZ ÜRÜNLERE DİKKAT!

Üreticisi, ithalatçısı veya güvenlik bilgileri belli olmayan oyuncaklarda malzeme kalitesi konusunda belirsizlik yaşanabilir. Keskin kenarlar, kolay kırılan plastikler ve gevşek parçalar risk işaretleridir. Türkiye'de oyuncak alırken yaş uyarıları, üretici bilgileri ve uygunluk işaretleri kontrol edilmeli. CE işaretinin tek başına her koşulda güvenliği garanti etmediği de unutulmamalı.

SU BONCUKLARI VE ŞİŞEN OYUNCAKLAR TEHLİKE SAÇABİLİR

Suyla temas ettiğinde büyüyen su boncukları yutulduğunda sindirim sisteminde genişleyerek bağırsak tıkanıklığına neden olabilir. Özellikle okul öncesi çocukların bulunduğu evlerde bu ürünlerden uzak durulması daha güvenli bir tercih olabilir. Küçük parçaların yere dökülüp dökülmediği de kontrol edilmeli.

UZUN İPLİ OYUNCAKLAR VE KORDONLAR RİSK OLUŞTURUYOR

Uzun ipler, kordonlar ve boyna dolanabilecek halkalar küçük çocuklarda boğulma tehlikesi yaratabilir. Beşik aksesuarları ve bebeklerin uyku alanındaki gevşek nesneler de dikkatle değerlendirilmelidir. Uyku alanı sade tutulmalı, ipli aksesuarlar uzaklaştırılmalı.

LAZERLİ VE MERMİ FIRLATAN OYUNCAKLARDAN KAÇININ

Lazer ışığının doğrudan göze tutulması göz dokusuna zarar verebilir. Sert plastik mermi veya küçük parçalar fırlatan oyuncaklar da göz yaralanmalarına neden olabilir. Yaşa uygun olmayan, güvenlik mekanizması bulunmayan ve yüksek hızla parça fırlatan ürünler tercih edilmemeli.

PELUŞ VE BOYALI OYUNCAKLAR NASIL SEÇİLMELİ?

Peluş oyuncaklarda kopan gözler, gevşek dikişler ve dışarı çıkan dolgu malzemesi risk oluşturabilir. Boyalı ahşap oyuncaklarda ise soyulan boya ve keskin kenarlar kontrol edilmeli. Sağlam, yaşa uygun ve güvenlik bilgileri bulunan ürünler tercih edilmeli.

OYUNCAK ALIRKEN BU 5 KURALI UNUTMAYIN

Kural Açıklama Yaş etiketini kontrol edin Oyuncağın çocuğun yaşına uygun olduğundan emin olun. Küçük parçaları inceleyin Kopabilecek aksesuarları ve gevşek parçaları kontrol edin. Güvenlik bilgilerine bakın Üretici bilgilerini, talimatları ve uygunluk işaretlerini inceleyin. Hasarlı oyuncakları ayırın Kırık, çatlak veya pil bölmesi hasarlı ürünleri kullandırmayın. Çocuğu gözetin Özellikle küçük yaşlarda oyun sırasında yetişkin gözetimi sağlayın.

Oyuncak seçerken popülerlikten ve görünümden önce güvenlik özelliklerini değerlendirmek gerekiyor. Çocuğun yaşına uygun, sağlam ve kullanım talimatları açık ürünler tercih edilmeli. Unutulmamalı ki hiçbir oyuncak için risk tamamen ortadan kalkmaz; doğru seçim ve yetişkin gözetimi güvenlik açısından büyük önem taşır.

