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Mavi Kadin Anne Çocuk
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 15:53

Çocuklara asla alınmaması gereken oyuncaklar 2026

Çocuklara oyuncak seçerken yalnızca fiyatına, görünümüne veya eğlenceli olup olmadığına bakmak yeterli değil. Özellikle küçük yaştaki çocuklar için üretilen bazı oyuncaklar; boğulma, yaralanma, kimyasal maddelere maruz kalma ve işitme sorunları gibi ciddi riskler taşıyabiliyor. 2026 yılında da ebeveynlerin oyuncak satın alırken ürünün yaş grubuna, güvenlik özelliklerine ve üretim standartlarına dikkat etmesi gerekiyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Çocuklara asla alınmaması gereken oyuncaklar 2026
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 15:53

Piyasada çocukların ilgisini çeken çok sayıda oyuncak bulunsa da küçük parçalar, güçlü mıknatıslar, düğme piller, yüksek ses ve denetimsiz ürünler ciddi tehlikeler oluşturabiliyor. Bir oyuncağın renkli, popüler veya çocuklar arasında çok seviliyor olması, onun güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Peki, çocuklara hangi oyuncakları alırken iki kez düşünmek gerekiyor? İşte ebeveynlerin dikkat etmesi gereken oyuncak türleri ve olası tehlikeleri...

KÜÇÜK PARÇALI OYUNCAKLAR BOĞULMA RİSKİ TAŞIYOR

Özellikle 3 yaşından küçük çocuklar, küçük nesneleri ağızlarına götürebiliyor. Boncuklar, düğmeler, küçük tekerlekler ve kolayca kopan oyuncak parçaları boğulma tehlikesi oluşturabiliyor. Bu nedenle yaş etiketleri kontrol edilmeli, kırılan veya parçaları gevşeyen oyuncaklar çocuklardan uzaklaştırılmalı.

Çocuklara asla alınmaması gereken oyuncaklar 2026

GÜÇLÜ MIKNATISLAR CİDDİ İÇ YARALANMALARA YOL AÇABİLİR

Küçük ve güçlü mıknatısların yutulması, özellikle birden fazla mıknatısın bağırsaklarda birbirini çekmesi durumunda delinme ve tıkanma gibi ciddi sorunlara neden olabilir. Mıknatıslı oyuncakların güvenlik bilgileri incelenmeli, hasarlı ürünler kullanılmamalı.

DÜĞME PİLLİ OYUNCAKLAR HAYATİ TEHLİKE OLUŞTURABİLİR

Işıklı ve müzikli oyuncaklarda bulunan düğme piller yutulduğunda kısa sürede ciddi doku hasarına yol açabilir. bölmesi güvenli biçimde kapanan ürünler tercih edilmeli, gevşek veya kırık kapaklı oyuncaklar kullanılmamalı. Pil yutulduğundan şüpheleniliyorsa belirti beklemeden acil tıbbi yardım alınmalı ve kusturulmamalı.

Çocuklara asla alınmaması gereken oyuncaklar 2026

YÜKSEK SESLİ OYUNCAKLAR İŞİTMEYİ ETKİLEYEBİLİR

Oyuncak tabancalar, sirenli araçlar ve yüksek ses çıkaran elektronik ürünler, özellikle kulağa yakın tutulduğunda işitmeye zarar verebilir. Ses ayarı bulunmayan ve rahatsız edici derecede gürültülü oyuncaklardan kaçınılmalı, çocukların bu ürünleri kulaklarına yaklaştırmasına izin verilmemeli.

KALİTESİZ VE DENETİMSİZ ÜRÜNLERE DİKKAT!

Üreticisi, ithalatçısı veya güvenlik bilgileri belli olmayan oyuncaklarda malzeme kalitesi konusunda belirsizlik yaşanabilir. Keskin kenarlar, kolay kırılan plastikler ve gevşek parçalar risk işaretleridir. Türkiye'de oyuncak alırken yaş uyarıları, üretici bilgileri ve uygunluk işaretleri kontrol edilmeli. CE işaretinin tek başına her koşulda güvenliği garanti etmediği de unutulmamalı.

Çocuklara asla alınmaması gereken oyuncaklar 2026

SU BONCUKLARI VE ŞİŞEN OYUNCAKLAR TEHLİKE SAÇABİLİR

Suyla temas ettiğinde büyüyen su boncukları yutulduğunda sindirim sisteminde genişleyerek bağırsak tıkanıklığına neden olabilir. Özellikle okul öncesi çocukların bulunduğu evlerde bu ürünlerden uzak durulması daha güvenli bir tercih olabilir. Küçük parçaların yere dökülüp dökülmediği de kontrol edilmeli.

Çocuklara asla alınmaması gereken oyuncaklar 2026

UZUN İPLİ OYUNCAKLAR VE KORDONLAR RİSK OLUŞTURUYOR

Uzun ipler, kordonlar ve boyna dolanabilecek halkalar küçük çocuklarda boğulma tehlikesi yaratabilir. Beşik aksesuarları ve bebeklerin uyku alanındaki gevşek nesneler de dikkatle değerlendirilmelidir. Uyku alanı sade tutulmalı, ipli aksesuarlar uzaklaştırılmalı.

LAZERLİ VE MERMİ FIRLATAN OYUNCAKLARDAN KAÇININ

Lazer ışığının doğrudan göze tutulması göz dokusuna zarar verebilir. Sert plastik mermi veya küçük parçalar fırlatan oyuncaklar da göz yaralanmalarına neden olabilir. Yaşa uygun olmayan, güvenlik mekanizması bulunmayan ve yüksek hızla parça fırlatan ürünler tercih edilmemeli.

Çocuklara asla alınmaması gereken oyuncaklar 2026

PELUŞ VE BOYALI OYUNCAKLAR NASIL SEÇİLMELİ?

Peluş oyuncaklarda kopan gözler, gevşek dikişler ve dışarı çıkan dolgu malzemesi risk oluşturabilir. Boyalı ahşap oyuncaklarda ise soyulan boya ve keskin kenarlar kontrol edilmeli. Sağlam, yaşa uygun ve güvenlik bilgileri bulunan ürünler tercih edilmeli.

OYUNCAK ALIRKEN BU 5 KURALI UNUTMAYIN

KuralAçıklama
Yaş etiketini kontrol edinOyuncağın çocuğun yaşına uygun olduğundan emin olun.
Küçük parçaları inceleyinKopabilecek aksesuarları ve gevşek parçaları kontrol edin.
Güvenlik bilgilerine bakınÜretici bilgilerini, talimatları ve uygunluk işaretlerini inceleyin.
Hasarlı oyuncakları ayırınKırık, çatlak veya pil bölmesi hasarlı ürünleri kullandırmayın.
Çocuğu gözetinÖzellikle küçük yaşlarda oyun sırasında yetişkin gözetimi sağlayın.

Oyuncak seçerken popülerlikten ve görünümden önce güvenlik özelliklerini değerlendirmek gerekiyor. Çocuğun yaşına uygun, sağlam ve kullanım talimatları açık ürünler tercih edilmeli. Unutulmamalı ki hiçbir oyuncak için risk tamamen ortadan kalkmaz; doğru seçim ve yetişkin gözetimi güvenlik açısından büyük önem taşır.
 

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#Oyuncak
#pil
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#Ce Işareti
#Mıknatıs
#Mavi Kadin
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