Çocuğu okula giden annelere destek 2026: 25 yaş altı annelere çocuk parası desteği şartları

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilirken destekten yararlanmak için ailenin ekonomik ve sosyal durumunun değerlendirilmesi gerekiyor. 25 yaş altındaki çocuğu bulunan tüm annelere otomatik olarak ödeme yapıldığı yönündeki iddiaların aksine SED yardımı, belirli şartları taşıyan çocuklar ve aileler için uygulanıyor.

ÇOCUĞU OKULA GİDEN ANNELERE DESTEK 2026 ŞARTLARI

Çocuğu okula giden ve maddi desteğe ihtiyaç duyan aileler, 2026 yılında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımlarına ilişkin başvuru şartlarını ve güncel ödeme tutarlarını araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen program, çocukların ailelerinin yanında yaşamaya devam etmesini ve eğitim süreçlerinin ekonomik nedenlerle kesintiye uğramamasını amaçlıyor. Destek tutarı, çocuğun eğitim durumuna ve ilgili ödeme oranına göre belirleniyor.

SED yardımı, çocuk sahibi olan herkese verilen genel bir çocuk parası niteliği taşımıyor. Ailenin ekonomik yoksunluk durumu, çocuğun ihtiyaçları ve sosyal inceleme sonucunda ortaya çıkan koşullar dikkate alınıyor. Bu nedenle yalnızca çocuğun okula gitmesi veya 25 yaşından küçük olması, yardım almak için tek başına yeterli sayılmıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebildiği gibi ikamet edilen yerdeki sosyal hizmet birimlerine şahsen müracaat edilerek de yapılabiliyor.

SED DESTEĞİ 2026 ÖDEME TUTARLARI NE KADAR?

SED ödemeleri, çocuğun eğitim kademesine göre farklı oranlar üzerinden hesaplanıyor. Temmuz 2026 dönemi için yayımlanan resmi ödeme tablosunda yer alan tutarlar şu şekilde sıralanıyor:

Okul öncesi çocuk: 7.483,68 TL

7.483,68 TL İlköğretime devam eden çocuk: 11.225,52 TL

11.225,52 TL Ortaöğretime devam eden çocuk: 11.973,89 TL

11.973,89 TL Ortaöğretim seviyesinde olup okula devam etmeyen çocuk: 7.483,68 TL

7.483,68 TL Yükseköğrenime devam eden çocuk: 13.470,63 TL

13.470,63 TL Kuruluş bakımından ayrılan gençler: 5.986,95 TL

Bu tutarlar, ilgili ödeme dönemindeki resmi katsayı ve oranlara göre hesaplanan miktarlardır. Eğitim kademesi ve hak sahipliği koşulları ödeme tutarını etkilediğinden her aileye aynı miktarda yardım yapılmıyor. Ayrıca SED kapsamında geçici ekonomik destek gibi farklı uygulamalar da bulunuyor.

2026 yılı içinde yapılan katsayı güncellemesiyle ödeme miktarlarında değişiklik meydana geldi. Bu nedenle daha önce yayımlanan 6.592 TL ile 11.866 TL arasındaki tutarlar, güncel resmi ödeme tablosuyla karıştırılmamalı. Başvuru yapacak ailelerin geçerli tutarları resmi kaynaklardan kontrol etmesi gerekiyor.

25 YAŞ ALTI ÇOCUĞU OLAN ANNELERE DESTEK ŞARTLARI

SED yardımı, ekonomik yoksunluk nedeniyle çocuklarının bakımını ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ailelere yönelik bir sosyal hizmet programıdır. Destek kapsamında çocuğun eğitim hayatını sürdürmesi, ailesiyle birlikte güvenli bir ortamda yaşamaya devam etmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Başvurularda yalnızca anne veya babanın yaşı değil, ailenin genel ekonomik ve sosyal koşulları ile çocuğun durumu da değerlendiriliyor.

Bu kapsamda 25 yaşından küçük çocuğu bulunan her anneye otomatik olarak 13 bin TL ödeme yapılacağı şeklinde genel bir uygulama bulunduğu kabul edilmemeli. SED için temel ölçütler, ilgili mevzuatta belirtilen hak sahipliği şartları ve sosyal inceleme sonucunda belirleniyor. Özellikle korunma ihtiyacı bulunan çocuklar, ekonomik yoksunluk nedeniyle desteklenmesi gereken aileler ve olağanüstü olaylar sonucunda temel ihtiyaçlarını karşılayamayan haneler değerlendirme kapsamına girebiliyor.

SED BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

SED yardımı için ön başvuru işlemleri e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuru yapmak isteyenlerin Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu sayfasına giriş yapması ve kimlik doğrulamasını tamamlaması gerekiyor. Ardından başvuru formunda istenen bilgilerin eksiksiz şekilde doldurulması ve işlemin tamamlanması gerekiyor.

İnternet üzerinden başvuru yapmak istemeyenler, ikamet ettikleri yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne şahsen başvurabiliyor. Başvuru sonrasında görevli meslek elemanları tarafından ön görüşme ve gerekli görülmesi halinde sosyal inceleme gerçekleştiriliyor. İnceleme sonucunda ailenin destek hizmetinden yararlanmasının uygun bulunması durumunda gerekli işlemler başlatılıyor.

Başvuru sırasında T.C. kimlik numarası beyanı istenebiliyor. Ailenin durumuna göre sağlık raporu, öğrenci belgesi, iş veya meslek kursuna başvuru belgesi ve değerlendirme için gerekli diğer belgeler de talep edilebiliyor. Ön başvurunun yapılmış olması, yardımın kesin olarak bağlandığı anlamına gelmiyor.

SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATIYOR?

SED ödemeleri hak sahiplerine aylık olarak yapılıyor. Ancak ödemelerin her ayın aynı gününde bütün hak sahiplerinin hesaplarına geçeceği şeklinde sabit bir tarih bulunmuyor. Ödeme dönemine ilişkin duyurular ve kişisel ödeme bilgileri takip edilerek yardımın durumu kontrol edilebiliyor.

2026 yılı için yayımlanan resmi duyurularda eylül ayı SED ödemelerinin hesaplara yatırıldığı açıklanmıştı. Ekim ayına ilişkin ödeme tarihi konusunda ise güncel ve kesin bir tarih açıklaması kontrol edilmeden belirli bir gün vermek doğru olmayacaktır. Hak sahipleri, e-Devlet üzerindeki SED ödeme bilgileri sorgulama hizmetinden kendi ödeme durumlarını inceleyebilir.

Dönem Ödeme durumu Takip edilecek işlem Ocak 2026 Ödeme dönemi tamamlandı e-Devlet üzerinden geçmiş ödeme bilgilerini kontrol etme Şubat 2026 Ödemelerin hesaplara yatırıldığı duyuruldu Hak sahipliği ve ödeme durumunu inceleme Mart-Haziran 2026 Aylık ödeme dönemleri Kişisel ödeme kayıtlarını takip etme Temmuz 2026 Katsayı güncellemesi sonrasında ödeme tutarları artırıldı Güncel tutarları kontrol etme Ağustos 2026 Aylık ödeme dönemi e-Devlet ödeme bilgilerini inceleme Eylül 2026 Ödemelerin hesaplara yatırıldığı duyuruldu Hesap ve ödeme kaydını kontrol etme Ekim 2026 Kesin ödeme günü ayrıca doğrulanmalı Resmi duyuruları ve e-Devlet kayıtlarını takip etme

Tablo, ödeme dönemlerini ve takip edilmesi gereken işlemleri gösterir. Kesin ödeme günü, hak sahiplerinin kişisel ödeme kayıtları ve resmi duyurular üzerinden kontrol edilmelidir.

ÇOCUĞU OKULA GİDEN ANNELERE DESTEK KİMLERE VERİLİR?

SED hizmetinden, ekonomik yoksunluk nedeniyle desteklenmediği takdirde korunma ihtiyacı ortaya çıkabilecek ve ailesi ya da yakınları yanında bakımı sürdürülebilecek çocuklar yararlanabiliyor. Daha önce bakım tedbiri kapsamında koruma altına alınmış ve gerekli koşulları taşıması halinde ailesinin yanına dönebilecek çocuklar da değerlendirmeye alınabiliyor. Amaç, çocuğun mümkün olduğunca ailesinden ayrılmadan büyümesini ve sosyal gelişiminin desteklenmesini sağlamak.

Bunun yanında doğal afet, felaket, hastalık veya kaza gibi olağanüstü durumlar nedeniyle kendisinin ve ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişilerin çocukları da şartlara göre destek kapsamına alınabiliyor. Bakım tedbiri kapsamında bulunurken yaş sınırını tamamlayarak kurum bakımından ayrılan ve eğitimine devam eden ya da meslek edinme sürecinde olan gençler için de ilgili koşullar çerçevesinde destek sağlanabiliyor. Her başvuru, ilgili mevzuat ve sosyal inceleme sonuçları doğrultusunda ayrı değerlendiriliyor.

SED YARDIMI BAŞVURU SONUCU NASIL SORGULANIR?

SED yardımına başvuran vatandaşlar, e-Devlet Kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili hizmetlerini kullanarak başvuru ve ödeme bilgilerini kontrol edebiliyor. Bunun için SED Ön Başvuru ve SED Ödeme Bilgileri Sorgulama sayfalarına giriş yapılabiliyor. Hizmetlerden yararlanmak için e-Devlet kimlik doğrulamasının tamamlanması gerekiyor.

Başvurunun ardından gerekli görülmesi halinde aileyle görüşme yapılıyor ve sosyal inceleme süreci yürütülüyor. Başvurunun değerlendirilmesi, ek belge talep edilmesi veya yardımın uygun bulunması gibi aşamalar ailenin durumuna göre değişebiliyor. Başvuru ekranında işlemin tamamlanmış görünmesi, tek başına ödeme kararı verildiği anlamına gelmediğinden sonuç ve ödeme kayıtlarının ayrıca takip edilmesi gerekiyor.

SED DESTEĞİ İLE ÇOCUK PARASI AYNI MI?

SED yardımı ile kamuoyunda çocuk parası olarak adlandırılan diğer sosyal yardım uygulamaları aynı program değildir. SED, ekonomik ve sosyal açıdan desteğe ihtiyaç duyan çocukların aile yanında desteklenmesine odaklanıyor. Yardımın bağlanması için ilgili şartların karşılanması ve gerekli değerlendirmenin yapılması gerekiyor.

Bu nedenle internette yer alan her çocuk yardımı haberindeki tutar, başvuru koşulu ve yaş sınırı SED için geçerli kabul edilmemeli. Çocuğun eğitim kademesine göre değişen SED tutarları, farklı sosyal yardım programlarından ayrı değerlendirilmelidir. Başvuru yapacak ailelerin doğru programı seçmesi ve resmi başvuru ekranındaki bilgileri esas alması önem taşıyor.

SED yardımı 25 yaş altındaki tüm annelere veriliyor mu?

SED yardımı, yalnızca çocuğun 25 yaşından küçük olması veya okula devam etmesi nedeniyle otomatik olarak bağlanmıyor. Ailenin ekonomik ve sosyal durumu ile çocuğun ihtiyaçları değerlendirilerek uygun bulunan başvurular için işlem yapılıyor.

2026 yılında SED yardımı ne kadar?

Ödeme tutarı çocuğun eğitim durumuna göre değişiyor. Temmuz 2026 dönemine ilişkin resmi tabloda okul öncesi için 7.483,68 TL, ilköğretim için 11.225,52 TL, ortaöğretim için 11.973,89 TL ve yükseköğrenim için 13.470,63 TL tutarları yer alıyor.

SED yardımı başvurusu nereden yapılır?

SED ön başvurusu e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabiliyor. Başvuru sahipleri ayrıca ikamet ettikleri yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne şahsen müracaat edebiliyor. Başvurunun ardından yardım kararı, gerekli değerlendirme ve sosyal inceleme sonucuna göre belirleniyor.