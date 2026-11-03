Trafik cezaları güncellendi! Kırmızı ışık ihlali, makas atma, muayenesiz araç kullanma cezası ne kadar oldu? 2027 güncel trafik cezaları

Trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla her yıl trafik ceza tutarlarına caydırıcı güncellemeler getiriliyor. 2027 yılında uygulanacak trafik cezaları, açıklanan enflasyon verileri ve yeniden değerleme oranları sonrasında güncellenerek netleşmeye başladı. Çeşitli trafik kazaları için 179 bin TL'ye varan idari para cezaları mevcut. Peki kırmızı ışık ihlali, makas atma, muayenesiz araç kullanma cezası ne kadar oldu?



KIRMIZI IŞIK İHLALİ CEZASI NE KADAR OLDU?

Trafikte can ve mal güvenliğini doğrudan tehlikeye atan kırmızı ışık ihlali için yeni zamlı ceza tutarı belli oldu. 2026 yılında kırmızı ışıkta geçmenin cezası 5 bin lira olarak uygulanırken yeni yılda bu rakam %27,83'lük bir artış göstererek 6 bin 391,5 lira olacak.

MAKAS ATMA CEZASI NE KADAR OLDU?

Sürücülerin ve yayaların can ve mal güvenliğini doğrudan riske atan makas atmanın cezası da diğer tüm cezalar gibi güncellendi. Açıklanan enflasyon ve yeniden değerleme verileri sonrasında 2026 yılında 90 bin TL olarak uygulanan makas atmanın cezası 2027 yılında %27,83'lük bir artışla 115 bin 47 lira olacak.

MUAYENESİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI NE KADAR OLDU?

Araç sağlığını ve trafik güvenliğini korumak için sürücülerin belirli aralıklarla yaptırması gereken muayenelerin yapılması zorunlu. Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın da cezası var. Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın 2026 yılında cezası 2719 TL iken yeniden değerleme oranının belirlenmesinin ardından bu tutar %27,83'lük bir artışla 3 bin 475,7 TL'ye yükselecek.

DİĞER CEZALAR NE KADAR OLDU?

Trafik cezası 2026 yılı 2027 yılı Yüksek ses cezası 3.000 TL 3.834,90 TL U dönüşü cezası 1.000 TL 1.278 TL Plakasız araç kullanma 46.000 TL 58.801,80 TL Emniyet şeridi ihlali 20.000 TL 25.566 TL Yaya geçidi ihlali 5.662 TL 7.237,70 TL Hatalı park cezası 1.246 TL 1.592,80 TL Emniyetsiz araç kullanma 5.662 TL 7.237,70 TL Drift yapma 140.000 TL 178.962 TL Sahte plaka kullanma 140.000 TL 178.962 TL Hatalı sollama 2.719 TL 3.475 TL Kask takmama 2.500 TL 3.195,75 TL Telefonla konuşma 5.000 TL 6.391,50 TL

Yüksek ses cezası 3 bin TL'den 3 bin 834,9 TL'ye yükseldi.

U dönüşü cezası bin TL'den bin 278 TL'ye yükseldi.

Plakasız araç kullanma cezası 46 bin TL'den 58 bin 801,8 TL'ye yükseldi.

Emniyet şeridi cezası 20 bin TL'den 25 bin 566 TL'ye yükseldi.

Yaya geçidi cezası 5 bin 662 TL'den 7 bin 237,7 TL'ye yükseldi.

Hatalı park cezası bin 246 TL'den bin 592,8 TL'ye yükseldi.

Emniyetsiz araç kullanma cezası 5 bin 662 TL'den 7 bin 237,7 TL'ye yükseldi.

Drift cezası 140 bin TL'den 178 bin 962 TL'ye yükseldi.

Sahte plaka cezası 140 bin TL'den 178 bin 962 TL'ye yükseldi.

Hatalı sollama cezası 2 bin 719 TL'den 3 bin 475 TL'ye yükseldi.

Kask takmama cezası 2 bin 500 TL'den 3 bin 195,75 TL'ye yükseldi.

Telefonla konuşma cezası 5 bin TL'den 6 bin 391,5 TL'ye yükseldi.

Yerleşim yerlerinde belirlenen hız sınırını aşma aralığı ise 2027 yılında 2 bin 566 TL ile 38 bin 349 TL aralığında değişiklik gösteriyor.