TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 16:58
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 16:58

Trafik cezaları güncellendi! Kırmızı ışık ihlali, makas atma, muayenesiz araç kullanma cezası ne kadar oldu? 2027 güncel trafik cezaları

Trafik cezaları güncellendi! Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla her yıl trafik cezalarının ücretlendirmelerinde artışlar yapılıyor. 2027 yılında işleme konulacak cezaların tutarları belli oldu. Açıklanan enflasyon verileri ve yeniden değerleme oranı sonrasında 2027 yılında uygulanacak trafik idari para cezalarının tutarları netleşmeye başladı. Peki güncel trafik cezaları ne kadar oldu? Kırmızı ışık ihlali, makas atma, muayenesiz araç kullanma cezası ne kadar oldu?

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Trafik cezaları güncellendi! Kırmızı ışık ihlali, makas atma, muayenesiz araç kullanma cezası ne kadar oldu? 2027 güncel trafik cezaları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 16:58
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 16:58

Trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla her yıl trafik ceza tutarlarına caydırıcı güncellemeler getiriliyor. 2027 yılında uygulanacak , açıklanan enflasyon verileri ve yeniden değerleme oranları sonrasında güncellenerek netleşmeye başladı. Çeşitli trafik kazaları için 179 bin TL'ye varan idari para cezaları mevcut. Peki kırmızı ışık ihlali, , muayenesiz araç kullanma cezası ne kadar oldu?

Trafik cezaları güncellendi! Kırmızı ışık ihlali, makas atma, muayenesiz araç kullanma cezası ne kadar oldu? 2027 güncel trafik cezaları


KIRMIZI IŞIK İHLALİ CEZASI NE KADAR OLDU?

Trafikte can ve mal güvenliğini doğrudan tehlikeye atan kırmızı ışık ihlali için yeni zamlı ceza tutarı belli oldu. 2026 yılında kırmızı ışıkta geçmenin cezası 5 bin lira olarak uygulanırken yeni yılda bu rakam %27,83'lük bir artış göstererek 6 bin 391,5 lira olacak.

Trafik cezaları güncellendi! Kırmızı ışık ihlali, makas atma, muayenesiz araç kullanma cezası ne kadar oldu? 2027 güncel trafik cezaları

MAKAS ATMA CEZASI NE KADAR OLDU?

Sürücülerin ve yayaların can ve mal güvenliğini doğrudan riske atan makas atmanın cezası da diğer tüm cezalar gibi güncellendi. Açıklanan enflasyon ve yeniden değerleme verileri sonrasında 2026 yılında 90 bin TL olarak uygulanan makas atmanın cezası 2027 yılında %27,83'lük bir artışla 115 bin 47 lira olacak.

Trafik cezaları güncellendi! Kırmızı ışık ihlali, makas atma, muayenesiz araç kullanma cezası ne kadar oldu? 2027 güncel trafik cezaları

MUAYENESİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI NE KADAR OLDU?

Araç sağlığını ve trafik güvenliğini korumak için sürücülerin belirli aralıklarla yaptırması gereken muayenelerin yapılması zorunlu. Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın da cezası var. Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın 2026 yılında cezası 2719 TL iken yeniden değerleme oranının belirlenmesinin ardından bu tutar %27,83'lük bir artışla 3 bin 475,7 TL'ye yükselecek.

DİĞER CEZALAR NE KADAR OLDU?

 

Trafik cezası2026 yılı2027 yılı
Yüksek ses cezası3.000 TL3.834,90 TL
U dönüşü cezası1.000 TL1.278 TL
Plakasız araç kullanma46.000 TL58.801,80 TL
Emniyet şeridi ihlali20.000 TL25.566 TL
Yaya geçidi ihlali5.662 TL7.237,70 TL
Hatalı park cezası1.246 TL1.592,80 TL
Emniyetsiz araç kullanma5.662 TL7.237,70 TL
Drift yapma140.000 TL178.962 TL
Sahte plaka kullanma140.000 TL178.962 TL
Hatalı sollama2.719 TL3.475 TL
Kask takmama2.500 TL3.195,75 TL
Telefonla konuşma5.000 TL6.391,50 TL
Trafik cezaları güncellendi! Kırmızı ışık ihlali, makas atma, muayenesiz araç kullanma cezası ne kadar oldu? 2027 güncel trafik cezaları

 

Yüksek ses cezası 3 bin TL'den 3 bin 834,9 TL'ye yükseldi.
U dönüşü cezası bin TL'den bin 278 TL'ye yükseldi.
Plakasız araç kullanma cezası 46 bin TL'den 58 bin 801,8 TL'ye yükseldi. 
Emniyet şeridi cezası 20 bin TL'den 25 bin 566 TL'ye yükseldi.
Yaya geçidi cezası 5 bin 662 TL'den 7 bin 237,7 TL'ye yükseldi. 
Hatalı park cezası bin 246 TL'den bin 592,8 TL'ye yükseldi.
Emniyetsiz araç kullanma cezası 5 bin 662 TL'den 7 bin 237,7 TL'ye yükseldi. 
Drift cezası 140 bin TL'den 178 bin 962 TL'ye yükseldi.
Sahte plaka cezası 140 bin TL'den 178 bin 962 TL'ye yükseldi. 
Hatalı sollama cezası 2 bin 719 TL'den 3 bin 475 TL'ye yükseldi. 
Kask takmama cezası 2 bin 500 TL'den 3 bin 195,75 TL'ye yükseldi.
Telefonla konuşma cezası 5 bin TL'den 6 bin 391,5 TL'ye yükseldi.

Yerleşim yerlerinde belirlenen hız sınırını aşma aralığı ise 2027 yılında 2 bin 566 TL ile 38 bin 349 TL aralığında değişiklik gösteriyor. 

ETİKETLER
#trafik cezaları
#Makas Atma
#Kırmızı ışık Ihlali
#Muayenesiz Araç Kullanma
#Drift Yapma
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.