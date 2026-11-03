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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 16:31

Ekrem İmamoğlu davasında tanıklardan şok ifadeler: İskan izni için 3 milyon, resmi süreçler için 5 milyon dolar rüşvet

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasında, Abdi İbrahim firmasının Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlker Aydın savunma yaptı. Şişli’de Rotana Rezidans isimli projeyi yapan mağdurların iskan iznine karşılığı para vermeye zorlandığını söyleyen Aydın; "Altan Ertürk (Şişli Belediyesi Eski Danışmanı) belediye başkanı adına konuştuğunu ve 3,5 milyon doların ilk iki blok için verilmesinin şart olduğunu söyledi. Ondan sonra da ortakların şirketten tam bu tutarda, 3,5 milyon dolara denk gelecek miktarda para çektiklerini biliyorum" dedi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Ekrem İmamoğlu davasında tanıklardan şok ifadeler: İskan izni için 3 milyon, resmi süreçler için 5 milyon dolar rüşvet
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 16:31

Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının üçüncü duruşmasının ikinci oturumunun görülmesine devam edildi.

HABERİN ÖZETİ

Ekrem İmamoğlu davasında tanıklardan şok ifadeler: İskan izni için 3 milyon, resmi süreçler için 5 milyon dolar rüşvet

Bilgi Okunma süresi 48 saniyeye düşürüldü.
‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının üçüncü duruşmasının ikinci oturumunda dinlenen tanıklar; teslim edilen market kartları, iskan izinleri için talep edilen paralar ve AVM ruhsat sürecine ilişkin iddialar hakkında beyanda bulundu.
Tanık Hüseyin Kiriş, restoranda çalıştığı sırada işletmecisinin verdiği ve içinde market kartı olan iki koliyi İBB'den gelen iki kişiye teslim ettiğini söyledi.
Tanık İlker Aydın, Şişli'deki projenin ilk bloklarının resmi süreci için 3,5 milyon dolar, üçüncü bloğunun belediye onayı için ise 4 milyon dolar talep edilip teslim edildiğini anlattı.
İddianamede, Rotana Rezidans projesini yapanların iskan izni alabilmek için Resul Emrah Şahan’ın istediği 4 milyon doları sanık Süleyman Atik’e teslim ettiği kaydedildi.
Torunlar İnşaat çalışanı Metin Karakoç, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner'in deprem bölgesine gıda yardımı için şirketten 5 milyon dolar istediğini, ancak şirket yönetiminin bu talebi kabul etmediğini aktardı.
Tanık avukat İsmail Serdar İplikçioğlu, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün AVM'nin ruhsat işlemleri için elden 3 milyon dolar talep ettiğini, kurumsal yapıları nedeniyle bu talebi reddettiklerini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 48 saniyeye düşürüldü.

“MARKET KARTLARINI BÜYÜKŞEHİRDEN GELEN İKİ KİŞİ ALDI”

Duruşmada beyanda bulunan tanık Hüseyin Kiriş, iddianamedeki ifadesinde, Seyfettin Taştan’ın işlettiği balık restoranının valesi olduğunu söylemişti. Kiriş iddianamede "Seyfettin Bey bana market kartları bulunan kutuları vererek ’nden birilerinin gelip alacağını söyledi. Seyfettin Bey bu kutuları bana verdikten yaklaşık 2-3 saat sonra iki erkek şahıs geldi. Bunlardan bir tanesi araçtan inerek ‘Büyükşehir Belediyesinden geliyoruz. Seyfettin Bey bir şeyler bırakacaktı’ dedi. Bunun üzerine ben de kendilerine Seyfettin Beyin bırakmış olduğu kutuları verdim" beyanında bulunmuştu. Tanık Kiriş duruşmada, "İşletmeciliğini Seyfettin Taştan’ın yaptığı Uskumru restoranında vale olarak görev yapıyorum. Kendisi bana iki koli bıraktı. İçinde market kartı olduğunu söyledi. Bunların büyükşehirden iki kişinin gelip alacağını söyledi. İki kişi geldi. Kendilerine teslim ettim bu kolileri. Sonra araçlarına binip gittiler" beyanında bulundu.

Ekrem İmamoğlu davasında tanıklardan şok ifadeler: İskan izni için 3 milyon, resmi süreçler için 5 milyon dolar rüşvet

"İSKAN İZNİ ALABİLMEK İÇİN 4 MİLYON DOLAR ÖDEDİLER"

Ardından Abdi İbrahim şirketinde Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan tanık İlker Aydın beyanda bulundu. İddianamede, ’de Rotana Rezidans isimli projeyi yapan mağdurların iskan iznine karşılığı para vermeye zorlandığı, inşaatın ortaklarından Abdi İbrahim İlaç şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı mağdur Nezih Barut’un örgüt üyesi Süleyman Atik’e ulaştığı, Atik’in talep edilen paranın miktarını düşürdüğü belirtilmişti. Mağdurların iskan izni alabilmek için Resul Emrah Şahan’ın istediği 4 milyon doları sanık Süleyman Atik’e teslim ettikten sonra izni aldıkları iddianamede kaydedilmişti.

 

Ekrem İmamoğlu davasında tanıklardan şok ifadeler: İskan izni için 3 milyon, resmi süreçler için 5 milyon dolar rüşvet

“RESMİ SÜRECİN İLERLEMESİ İÇİN 5 MİLYON DOLAR TALEP ETTİLER”

Tanık Aydın olaya ilişkin beyanında "Şirketimizin sahibi Nezih Barut'la, Münir Özkök'ün Şişli'deki proje için kurdukları ortak bir şirket bulunmaktaydı. Bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alaltun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da Münir Özkök'tü. Bir süre sonra ortaklar arasında ticari ihtilaf hasıl oldu. Bunun sonucunda iki ortak birbirleriyle direkt görüşmemeye başladılar. Münir Bey'in ortağı Yusuf Arslan ve bizim tarafta da benim üzerimden iletişim kurmaya başladılar. Proje 3 bloktan oluşuyordu. 2 blok tamamlandığı zaman Yusuf Arslan bana belediyeye resmi süreç için başvuru yapıldığını ama resmi sürecin ilerlemediğini, ilerlemesi için 5 milyon dolarlık bir talep olduğunu iletti. Bunun Münir Bey'e iletildiğini, Münir Bey'in de konunun Nezih Barut'a iletilmesini istediğini söyledi. Ben de konuyu Nezih Barut'a aktardım. Nezih Bey bunun üzerine Timur Soysal'ı görüşmeye çağırdı" ifadelerini kullandı.

 

Ekrem İmamoğlu davasında tanıklardan şok ifadeler: İskan izni için 3 milyon, resmi süreçler için 5 milyon dolar rüşvet

BELEDİYE BAŞKANI ADINA KONUŞUYORUM DEDİ VE 3,5 MİLYON DOLAR İSTEDİ

Tanık Aydın beyanının devamında "Nezih Bey bunun haksız bir talep olduğunu, bunun kabul edilemeyeceğini söyledi. Timur Bey de konunun inşaat uygunluğuyla alakası olmadığını, bundan bağımsız bir talep olduğunu, Nezih Bey'in haklı olduğunu ama bir şey yapamadığını aktardı. Bir süre sonra şirketimizin idari işler müdürü Cem Erdinç, kendisini Altan Ertürk'ün (Şişli Belediyesi Eski Danışmanı) Nezih Bey'e ulaşmak, görüşmek için aradığını bize söyledi. Altan Ertürk yapılan toplantıda belediye başkanı adına konuştuğunu ve 3,5 milyon doların ilk iki blok için verilmesinin şart olduğunu söyledi. Nezih Bey'in anladığım kadarıyla direnci kırıldı. Ben artık tamam diyorum dedi. Ondan sonra da ortakların şirketten tam bu tutarda, 3,5 milyon dolara denk gelecek miktarda para çektiklerini biliyorum. Ama sürecin ondan sonrası gözümle şahit olmadım" dedi.

 

Ekrem İmamoğlu davasında tanıklardan şok ifadeler: İskan izni için 3 milyon, resmi süreçler için 5 milyon dolar rüşvet

PROJENİN BELEDİYE ONAYI İÇİN 10 MİLYON DOLAR İSTENİLDİ

Rotana Rezidans projesinin 3. bloğu bittiğinde de benzer bir süreç yaşanıldığını anlatan tanık Aydın "Bloklar tamamlanmıştı, sahada yapı denetim kontrolü tamamlanmış, belediyeye başvuru yapılmıştı ama belediyedeki süreç işletilmiyordu" dedi. Projenin belediye onayı için 10 milyon dolar istenildiğini de söyleyen tanık Aydın "Nezih Bey bunun üzerine Süleyman Atik'i çağırdı, konuyu kendisine aktardı. Bir süre sonra Süleyman Bey bu rakamı 4 milyon dolara kadar düşürebildiğini ama daha fazlasına kendisinin de gücü yetmediğini söyledi. Bu 4 milyon doların da 1 milyon doları Nişantaşı'nda aydınlatma amacıyla talep edildi, 3 milyon doları da nakit olarak talep ediliyordu. Nezih Bey ‘ben daha fazla bir şey yapamıyorum, ortağa ilet’ dedi bana. Sonra Yusuf Bey'den duydum paranın gittiğini. Paranın teslimini de görmedim ama Süleyman Atik teslim almış. Kime teslim ettiğini de bilmiyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu davasında tanıklardan şok ifadeler: İskan izni için 3 milyon, resmi süreçler için 5 milyon dolar rüşvet

“DEPREM BÖLGESİNE GIDA YARDIMI OLARAK 5 MİLYON DOLARLIK BİZE YARDIM YAPAR MISINIZ?”

Ardından Torunlar İnşaat firmasının çalışanı Metin Karakoç tanık sıfatıyla beyanda bulundu. Karakoç "İBB'den, Yakup Öner (İBB Harita Mühendisi) Mehmet Torun'dan bağış yapılmasını istemiş. Mehmet Bey de bu bağışı kabul etmiş. Meclisten geçtikten sonra da ödemeyi yaptık. Deprem döneminde Yakup Öner bana ‘bizim belediye olarak deprem bölgesine yardımlarımız var, gıda yardımı olarak 5 milyon dolarlık bir yardımı bize yapar mısınız?’ dedi. Bunu şirketimizin yönetimiyle paylaşmam lazım, bana biraz müsaade edin dedim. Yönetimle paylaştığımız zaman ‘biz AFAD'a ve Kızılay'a çok yüklü miktarda bağış yaptık, bu depremle ilgili ve yapmaya da devam ettiğimiz için biz şu anda belediyelere ve başka kurumlara bağış yapmak istemiyoruz’ dediler. Ondan dolayı da kendisine ilettim, o da teşekkür etti" ifadelerini kullandı.

"NORMALDE 5 MİLYON DOLAR TALEP EDİLDİĞİNİ, ANCAK SİZE 3 MİLYON DOLAR" 

Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Akyüz’ün istediği 3 milyon dolar rüşvet duruşmada anlatıldı.
Capacity AVM işletmeci firmasının avukatlığını yapan avukat İsmail Serdar İplikçioğlu ise tanık sıfatıyla verdiği beyanında, iddianamede yer alan alışveriş merkezinin ruhsat işlemleri için rüşvet vermeye zorlanılması ve müştekilerin kabul etmemesi üzerine alışveriş merkezine para cezası kesilmesi iddiaları hakkında beyanda bulundu. İplikçioğlu, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ile görüşme yaptığını beyanında anlatarak "Akyüz ile görüşme kendi makamımda, Bakırköy Belediyesi'nde gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Özgül'ün talebiyle ben bir görüşme gerçekleştirdim. Ali Rıza Akyüz’ün talepleri vardı. Biz de kesin bir dille reddettik" dedi. Tanık İplikçioğlu "Ali Rıza Akyüz, normal şartlar altında 5 milyon dolar talep edildiğini, ancak bize 3 milyon dolar yapıldığını söyledi. Bu bedeli nasıl belirlediğini sorduğumuzda, ‘biz bir kuruluz, böyle karar verdik’ dedi. Biz de bu talebi kabul etmediğimizi söyledik. Çünkü ödeme şekli resmi bir ödeme olarak istenmedi, elden ödeme istedi. Bizim kurumsal bir yapım olduğumuz, böyle bir ödemeyi asla yapamayacağımızı kendisine söyledim. Görüşmeden de çıktım" şeklinde konuştu.

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