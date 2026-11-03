Evin bahçesine giren ayı, pencereden içeriyi kontrol etti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir evin bahçesine giren boz ayı, bir süre çevrede dolaşarak etrafı inceledi. Daha sonra evin penceresine yaklaşan ayı, pencereden içeriyi kontrol etti. Bir süre pencere önünde bekleyen boz ayı, daha sonra gözlerden kayboldu.

Ayının evin bahçesindeki rahat tavırları ve pencereden içeriyi kontrol ettiği anlar dikkat çekerken, ayının o anları evin bahçesinde bulunan güvenlik kamerasıyla anbe an kaydedildi.