İstanbul için peş peşe uyarı! Valilik ve AKOM saat verdi: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için uyarılarını sıraladı. 4 Kasım Çarşamba (yarın) kent genelinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Yağışlarla birlikte sıcaklıkların 12-14 dereceye kadar düşeceği belirtilirken, sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması gerektiğinin altı çizildi.

VALİLİK SAAT VERDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine dayanan Valilik açıklamasında, yağışların sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı ve bazı bölgelerde daha şiddetleneceği belirtildi.

İstanbul Valiliği, 4 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren kentte aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Açıklamada, öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden esecek rüzgârın saatte 40-60 kilometre hıza ulaşacağı, yer yer ise 50-70 kilometre hızla kısa süreli fırtınaya dönüşebileceği belirtildi.

Açıklamada; kuvvetli yağış ve rüzgâr nedeniyle sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.

TÜM İLÇELERE SARI KOD

Valilik tarafından paylaşılan uyarı haritasında, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki tüm ilçelerin sarı kodla işaretlendiği görüldü.

AKOM SAAT VERDİ: YAĞIŞLAR AKŞAM KUVVETLENECEK

AKOM tarafından yapılan açıklamada ise İstanbul'da bugün aralıklarla hafif şekilde devam eden yağışların yarın daha da kuvvetleneceğini duyurdu. Akşam saatlerinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması beklenen yağışların, çarşamba günü kuvvetlenmesi bekleniyor. Yarın başlayan sağanağın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.