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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 13:11

İstanbul için peş peşe uyarı! Valilik ve AKOM saat verdi: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

İstanbul Valiliği ve AKOM'dan İstanbul için peş peşe uyarılar geldi. Yapılan değerlendirmelerde, yarın beklenen sağanak ile birlikte sıcaklıkların da düşeceği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. AKOM ise sağanak yağışın kuvvetleneceği saati açıklandı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 13:11

ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi () İstanbul için uyarılarını sıraladı. 4 Kasım Çarşamba (yarın) kent genelinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Yağışlarla birlikte sıcaklıkların 12-14 dereceye kadar düşeceği belirtilirken, sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması gerektiğinin altı çizildi. 

İstanbul için peş peşe uyarı! Valilik ve AKOM saat verdi: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

VALİLİK SAAT VERDİ

'nün değerlendirmelerine dayanan Valilik açıklamasında, yağışların sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı ve bazı bölgelerde daha şiddetleneceği belirtildi. 

Valiliği, 4 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren kentte aralıklı ve yerel olarak kuvvetli beklendiğini duyurdu.

Açıklamada, öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden esecek rüzgârın saatte 40-60 kilometre hıza ulaşacağı, yer yer ise 50-70 kilometre hızla kısa süreli fırtınaya dönüşebileceği belirtildi.

Açıklamada; kuvvetli yağış ve rüzgâr nedeniyle sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi. 

İstanbul için peş peşe uyarı! Valilik ve AKOM saat verdi: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

TÜM İLÇELERE SARI KOD

Valilik tarafından paylaşılan uyarı haritasında, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki tüm ilçelerin sarı kodla işaretlendiği görüldü.

İstanbul için peş peşe uyarı! Valilik ve AKOM saat verdi: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

AKOM SAAT VERDİ: YAĞIŞLAR AKŞAM KUVVETLENECEK

AKOM tarafından yapılan açıklamada ise İstanbul'da bugün aralıklarla hafif şekilde devam eden yağışların yarın daha da kuvvetleneceğini duyurdu. Akşam saatlerinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması beklenen yağışların, çarşamba günü kuvvetlenmesi bekleniyor. Yarın başlayan sağanağın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi. 

İstanbul için peş peşe uyarı! Valilik ve AKOM saat verdi: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
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ETİKETLER
#İstanbul
#Sağanak Yağış
#meteoroloji genel müdürlüğü
#Akom
#İstanbul Valiliği
#Gündem
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