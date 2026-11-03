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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 12:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden Ahmet Nazif Zorlu için taziye sözleri!

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı taziye mesajıyla üzüntüsünü dile getirdi.

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Editor
 Serhat Yıldız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden Ahmet Nazif Zorlu için taziye sözleri!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 12:59

Türk sanayi ve iş dünyasının çınarlarından, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu vefat etti. İş dünyasını yasa boğan bu acı kaybın ardından devlet erkanından ve iş dünyasından taziye mesajları gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden Ahmet Nazif Zorlu için taziye sözleri!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Vefat haberinin duyulmasının ardından Cumhurbaşkanı , sosyal medya hesabı üzerinden bir başsağlığı mesajı yayımladı. mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin değerli iş insanlarından Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Ahmet Nazif Zorlu'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; Zorlu ailesine sabrıcemil, iş dünyamıza başsağlığı diliyorum."

https://x.com/RTErdogan/status/2117546863750418616?a=6PZ-IOZhQiTw2QDZU6E&s=20

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ETİKETLER
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Recep Tayyip Erdoğan
#Zorlu Holding
#Ahmet Nazif Zorlu
#Gündem
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