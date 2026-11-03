Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden Ahmet Nazif Zorlu için taziye sözleri!

Türk sanayi ve iş dünyasının çınarlarından, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu vefat etti. İş dünyasını yasa boğan bu acı kaybın ardından devlet erkanından ve iş dünyasından taziye mesajları gelmeye başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Vefat haberinin duyulmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden bir başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin değerli iş insanlarından Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Ahmet Nazif Zorlu'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; Zorlu ailesine sabrıcemil, iş dünyamıza başsağlığı diliyorum."

https://x.com/RTErdogan/status/2117546863750418616?a=6PZ-IOZhQiTw2QDZU6E&s=20