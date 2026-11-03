Magnum’un 2026 yılı ödüllü kampanyasında kura çekimi sona erdi. Kampanyaya katılanların merakla beklediği 4. dönem büyük ödül çekilişi, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 11.30’da noter huzurunda yapıldı. Çekilişte iki kişi, 2025 model Porsche Taycan 4 marka otomobilin sahibi olma hakkı kazandı. Kura sonrasında katılımcılar, asil ve yedek talihlilerin açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.Peki, Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Kazanan isimler belli oldu mu? İşte 2026 Magnum büyük ödül çekilişine ilişkin merak edilenler…

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HABERİN ÖZETİ Magnum çekiliş sonuçları 2026 isim listesi! Magnum Porsche çekiliş sonucu asil ve yedek talihli listesi sorgulama Magnum'un 2026 yılı ödüllü kampanyasında 4. dönem büyük ödül çekilişi 3 Kasım 2026 Salı günü noter huzurunda yapılmış ve çekiliş sonuçları 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyurulacaktır. Magnum'un 2026 yılı ödüllü kampanyasında 4. dönem büyük ödül çekilişi 3 Kasım 2026 Salı günü saat 11.30'da noter huzurunda yapıldı. Çekilişte iki kişi, 2025 model Porsche Taycan 4 marka otomobilin sahibi olma hakkı kazandı. Kampanya kapsamında otomobilin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 12 milyon 635 bin TL olarak açıklandı. İlk üç dönemin her birinde 5 kişiye 500 bin TL değerinde Magnum Card Param hediye kartı veriliyor. Magnum 2026 kampanyasının büyük ödül çekilişinde kazanan talihlilerin isimleri 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyurulacak.

MAGNUM PORSCHE TAYCAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Magnum Porsche Taycan çekilişi 3 Kasım 2026 tarihinde saat 11.30’da gerçekleştirildi. İki adet otomobilin verileceği büyük ödül çekilişinin tamamlanmasının ardından kazananların isimleri için ilan süreci başladı. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte asil ve yedek talihliler, yayımlanacak isim listesi üzerinden kontrol edilebilecek.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Magnum 2026 kampanyasının büyük ödül çekilişinde kazanan talihlilerin isimleri 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki’nde duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere ayrıca taahhütlü posta yoluyla tebligat yapılacak. Katılımcılar, ilan tarihinden itibaren Porsche Taycan kazananlarının isimlerini takip edebilecek.

MAGNUM ÇEKİLİŞİNDE HANGİ ÖDÜLLER VERİLİYOR?

Magnum’un 2026 kampanyasında farklı dönemlerde çeşitli ödüller dağıtılıyor. İlk üç dönemin her birinde 5 kişiye 500 bin TL değerinde Magnum Card Param hediye kartı veriliyor.

Dördüncü dönem büyük ödül çekilişinde ise 2 kişiye 2025 model Porsche Taycan 4 otomobil veriliyor. Kampanya kapsamında otomobilin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 12 milyon 635 bin TL olarak açıklandı.