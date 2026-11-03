Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile tutuksuz sanıklar eski İl Emniyet Müdürü İlker A., iş adamları Fazlı A. ve Mehmet Okan K.'nin de aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında 702 sayfalık iddianame tamamlanmıştı. İddianamede, 'icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira' suçlamalarına yer verilmiş, bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirme yapıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Muhittin Böcek davasında iş insanından 8,5 milyonluk itiraf: Gönüllü vermedim, mecbur kaldım Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in de aralarında bulunduğu rüşvet ve yolsuzluk davasında, hazırlanan ek iddianame ile 9 kişinin daha sanık yapılması sonucu sanık sayısı 50'ye yükseldi ve sanıkların savunmaları alındı. 41 sanık hakkında 702 sayfalık iddianameyle açılan kamu davasına, ek iddianameyle daha önce 'suçtan zarar gören' sıfatındaki 9 kişinin dahil edilmesiyle sanık sayısı 50 oldu. Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için ek ifade verdiği kamuoyuna yansırken, sanıklardan Yusuf Y. de etkin pişmanlıktan yararlanarak Gökhan Böcek'e zorunluluktan 8,5 milyon TL ve 30 milyon TL verdiğini iddia etti. Sanıklardan Hakan I. ve Mehmet Akif K., Konyaaltı'ndaki bir projede iskân alabilmek amacıyla zorla bir dairenin verildiğini öne sürdü. Sanık Sezgin K. kentsel dönüşüm ihalesi sürecinde dönemin başkan yardımcısı Serkan T.'ye 5 dükkân verdiklerini iddia ederken, bir diğer sanık İbrahim T. suçlamaları ve para alışverişi iddialarını reddetti. Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen sanık Demir D. hakkında yakalama kararı, Mehmet Salih A. ve Muvakkaf E. hakkında ise yeniden zorla getirilme kararı verdi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANAN MUHİTTİN BÖCEK İFADESİNDE İSİMLER VERDİ

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin ardından 41 sanık hakkında kamu davası açılmıştı. Davanın 7 Temmuz'da görülen 3'üncü duruşmasının ardından Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa ek ifade verdiği, ifadelerinde 2024 yerel seçim süreci ile bazı siyasi isimlere ilişkin iddialarda bulunduğu kamuoyuna yansımıştı.

17 KİŞİ HAKKINDA DAHA SUÇ DUYURUSU

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Mayıs 2026'da görülen 2'nci duruşmada, daha önce 'suçtan zarar gören' sıfatıyla dinlenen Yusuf Y., Bülent Ç., Mete Y., Berkan G., Ali A., Mehmet S.A., Taner A., Mehmet A.K., Hakan I., Ramazan K., Sezgin K., Demir D., Emin H., Muvakkaf E., İbrahim T. ve Fikret B. ile 9'uncu eylem yönünden Serkan T. hakkında 'rüşvet' suçunun oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

MASAK RAPORLARI DELİL GÖSTERİLDİ

Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheli savunmaları, tanık ve müşteki beyanları, bilirkişi raporları, belediyelerden alınan belgeler, banka kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) temin edilen finansal veriler delil olarak gösterildi.

İddianamede, Bülent Ç., Mete Y., Emin H., Ali A., Berkan G., Ramazan K. ve Taner A. hakkındaki soruşturma evrakının ayrılarak başka bir soruşturma dosyasıyla birleştirildiği belirtildi. Yusuf Y., Sezgin K., Mehmet S.A., Demir D. ve İbrahim T. hakkında daha önce verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların ise Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldığı kaydedildi. Ramazan K. hakkındaki ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması talebinin de yeni delil elde edilmediği gerekçesiyle reddedildiği aktarıldı.

9 KİŞİ DAHA SANIK OLARAK DAHİL EDİLDİ

Ek iddianameyle daha önce 'suçtan zarar gören' sıfatıyla dosyada yer alan 9 kişinin de sanık olarak dahil edilmesiyle sanık sayısı 50'ye yükseldi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda görülen davanın 5'inci duruşmasına, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir de katıldı. Mahkeme heyeti, dosyaya eklenen sanıkların savunmalarını aldı.

"8,5 MİLYON TL’LİK ÖDEMEYİ YAPMAK ZORUNDA KALDIM"

Ek iddianamede hakkında 'rüşvet verme' suçlamasıyla dava açılan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasına karar verilen iş adamı Yusuf Y. savunma yaptı. Dosyada, Yusuf Y.'nin Böcek'e 8,5 milyon TL ve 30 milyon TL tutarında ödeme yaptığına ilişkin bilgiler yer almıştı. Aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu belirten Yusuf Y., "1 Haziran'da İstanbul'da tutuklandım. Bir ay sonra tahliye edildikten sonra Antalya'ya geldim. Antalya'da savcılığa başvurdum ve ifade verdim. Söz konusu suçların ortaya çıkması konusunda ilk ifade veren kişiyim. 8,5 milyon TL'lik ödemeyi gönüllü olarak, bağış olarak vermedim. Vermek zorunda kaldığım için verdim. Çünkü ticaret yapıyorum. 115 milyon TL param içeride kaldı. O parayı alabilmek için bu parayı vermek zorunda kaldım. Gökhan Böcek'in talebi doğrultusunda parayı verdim. Gökhan Böcek 25 milyon TL istedi, 8,5 milyon TL'de anlaştık. Parayı vermesem paramı alamayacaktım" dedi.

"30 MİLYON TL'Yİ HERHANGİ BİR ŞEY KARŞILIĞINDA VERMEDİM"

Gökhan Böcek'e verdiğini belirttiği 30 milyon TL'lik ödemeye ilişkin de konuşan Yusuf Y., "30 milyon TL'yi herhangi bir şey karşılığında vermedim. Gökhan Böcek, ayrıldığı eşine daire alacağını ve diğer eşiyle evlenmek zorunda olduğunu, çünkü çocuk sahibi olmak üzere olduğunu ifade ederek benden para istedi. Bu sebeple 30 milyon TL para verdim. Hâlâ o paramın da geri dönüşü olmadı. Bu taleplere mecburiyet doğrultusunda olumlu dönüş yapmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

"DAİRENİN VERİLMESİ SAYESİNDE BİZE İSKÂNIN VERİLDİ"

Konyaaltı'ndaki bir projenin iskânının verilmesi karşılığında Muhittin Böcek'in Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde bir dairenin üzerine geçirilmesini istediği iddiasına ilişkin projenin ortaklarından Hakan I. da savunma yaptı. Aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu belirten Hakan I., "Mahkeme huzuruna yazılı olarak verdiğim beyanımızı aynı şekilde kabul ediyorum. Sorarsanız da başka ekleyeceğim bir şey yok. Bu kapsamda biz projeye başladık. İskân aşamasına geldiğimizde gerekli başvuruları yaptık. Bizi beklettiler. Bu süre zarfında Tuncay S. ile görüştük. Genelde görüşmeler Tuncay bey ile yapılırdı. Bize, yaptığımız projeden bir dairenin Muhittin Böcek'e verilmesi gerektiğini söylediler. O zaman bize, 'olmazsa olmaz' dediler. Mecburiyetten, zorla bizden bu daireyi aldılar. İskân ile dairenin verilmesi arasındaki ilişkiyi de yazılı olarak belirttik. 2016 Haziran ayında iskân için başvuru yaptığımızı hatırlıyorum. O dönem bütün evraklarımız tamamlanmıştı. Ancak iskânımızı 2017 Şubat ayında alabildik. Dairenin verilmesi sayesinde bize iskânın verildiğini onlar da biz de biliyoruz" dedi.

"KASIM AYINDA BİZDEN DAİRE İSTENDİ"

Aynı projenin diğer ortağı Mehmet Akif K. ise daha önce 'suçtan zarar gören' sıfatıyla ifade verdiğini belirterek, "Aylık gelirim 250 bin TL. Daha önce suçtan zarar gören sıfatıyla ifade vermiştim. 2016 Haziran ayında iskân için başvurduk. Belli bir süre bekletildik. Kasım ayında bizden daire istendi. Hak sahipleriyle yasal sürenin dolması açısından sıkıntı yaşayacaktık. Bu yüzden daireyi İsmail E.'ye verdik. O dairenin Muhittin Böcek tarafından alındığını biliyorduk" diye konuştu.

"SERKAN T. BENDEN 6 DÜKKÂN TALEP ETTİ. KENDİSİNE 5 DÜKKÂN VERDİK"

Önceki duruşmalarda 'suçtan zarar gören' sıfatıyla ifade veren ve hakkında daha sonra 'rüşvet verme' ile 'suçtan elde edilen mal varlığını aklama' suçlarından cezalandırma talep edilen Sezgin K. de savunmasında aylık gelirinin 3,5 milyon TL olduğunu belirterek, "Güneş Mahallesi'nde yapılan kentsel dönüşüm projesinde oldu bahsi geçen olay. Yeri ihaleye çıkardılar. Ben risk aldım ve ihaleye girdim. Daha sonra o dönem başkan yardımcısı olan Serkan T. benden 6 dükkân talep etti. Kendisine 5 dükkân verdik. Daha önce verdiğim ifadeleri aynen tekrarlıyorum. Değişen bir şey yok. Kentsel dönüşüm projesini aldığımda hakedişim oluştu. 8 bin sayfalık hakediş dosyam var. İşimi süresinden önce teslim ettim. Takdir almam gerekirken şu anda mahkemede ifade veriyorum. Tüm Antalya nasıl iş yaptığımı bilir. İsmail E.'ye dükkân ya da daire vermedim" dedi.

"ARAMIZDA ONLARIN İFADE ETTİĞİ GİBİ BİR PARA ALIŞVERİŞİ ASLA OLMADI"

Daha önce 'suçtan zarar gören' sıfatıyla ifade veren ve ek iddianameyle hakkında cezalandırma talep edilen İbrahim T. de suçlamaları kabul etmedi. Aylık gelirinin yaklaşık 275 bin TL olduğunu belirten İbrahim T., "20 yıldır Antalya'da inşaat yapan birisiyim. Altıntaş'ta 3 tane projem var. Üzerime iftira atan Tuncay K. isimli şahsı çok önceden tanırım. Tuncay K. ile makamı dolayısıyla hiçbir yerde görüşmem de karşılaşmam da olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Antalya'da 3 tane projem var. Aramızda onların ifade ettiği gibi bir para alışverişi asla olmadı. Zaten sürecin sonunda iskânlarımı alamadım. Biraz önce aradayken Tuncay bey yanıma geldi ve ağlayarak benden helallik istedi. 'Hiçbir suçunuz yok' dedi. Bunu da belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

HAKLARINDA ZORLA GETİRİLME KARARI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, verilen arada mazeretini bildiren Serkan T.'nin mazeretini kabul ederek savunmasının bir sonraki celsede alınmasına karar verdi.

Hakkında zorla getirilme emri bulunmasına rağmen duruşmaya katılmayan Demir D. hakkında yakalama emri çıkarıldı. Duruşmaya katılmayan Mehmet Salih A. ve Muvakkaf E. hakkında ise yeniden zorla getirilme kararı verildi. Mahkeme, çıkarılan zorla getirilme emirlerinin sanıkların adreslerinde bizzat uygulanarak duruşmaya getirilmelerinin sağlanması için talimat verdi. Davanın bir sonraki duruşmasının ilerleyen günlerde yapılmasına karar verildi.