Hiç tanımadığı birinden sokak ortasında tokat yedi: İşitme kaybı yaşayan kadın dehşet anını anlattı

Nevşehir'de market önünde alışveriş yapmak için beklediği sırada tanımadığı bir kişinin tokat attığı kadın, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Saldırı sonucu kulağında işitme kaybı meydana gelen kadın, doktorların düzenli kontrol önerdiğini belirterek, "Şu an kulağım tam duymuyor" dedi. Olayın ardından yakalanan ve 6 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.