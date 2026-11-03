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3. Sayfa
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 14:56

6 Şubat'ta başlayan acı dinmedi: Hatay'daki baba-kızın ölümünde yürek yakan detay

Hatay'da evlerinde cansız bedenleri bulunan Mustafa Kural ve 18 yaşındaki kızı Havva Büşra Kural'ın ölümünün ardından yürek yakan bir detay ortaya çıktı. 6 Şubat depremlerinde anne ve bir kızını kaybeden aile, yaşanan son olayla bir kez daha büyük acıya boğuldu. Aileden geriye yalnızca bir kız çocuğu kaldı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 14:56

'ın ilçesinde evlerinde çok acı bir olay yaşandı. Mustafa Kural (54) ve kızı Havva Büşra Kural'dan (18) beş gündür haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. Kilitli kapının açılmasının ardından eve giren ekipler, acı manzarayla karşılaştı. Baba ve kızının cansız bedenleri bulundu.

6 Şubat'ta başlayan acı dinmedi: Hatay'daki baba-kızın ölümünde yürek yakan detay

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ VAR

Baba ve kızının ölüm nedeninin araştırılması kapsamında zehirlenme ihtimaline karşı evden numuneler alındı. Mustafa Kural ve Havva Büşra Kural'ın kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

6 Şubat'ta başlayan acı dinmedi: Hatay'daki baba-kızın ölümünde yürek yakan detay

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE BÜYÜK ACI YAŞAMIŞLAR

Öte yandan, Kural ailesinin 6 Şubat depremlerinde de büyük bir acı yaşadığı ortaya çıktı. Depremlerde Mustafa Kural'ın eşi Bedriye Kural ile kızı Tuğba Kural'ın enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

6 Şubat'ta başlayan acı dinmedi: Hatay'daki baba-kızın ölümünde yürek yakan detay

KOCA AİLEDEN GERİYE TEK BİR KIZ ÇOCUĞU KALDI

Deprem felaketinin ardından çocuklarıyla birlikte hayatına devam eden Mustafa Kural'ın, 18 yaşındaki kızı Havva Büşra ile birlikte evinde ölü bulunmasıyla aile bir kez daha sarsıldı. Baba ve kızının hayatını kaybetmesinin ardından aileden geriye yalnızca bir kız çocuğu kaldı.

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ETİKETLER
#hatay
#antakya
#6 Şubat depremleri
#Mustafa Kural
#Havva Büşra Kural
#3. Sayfa
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