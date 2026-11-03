6 Şubat'ta başlayan acı dinmedi: Hatay'daki baba-kızın ölümünde yürek yakan detay

Hatay'ın Antakya ilçesinde evlerinde çok acı bir olay yaşandı. Mustafa Kural (54) ve kızı Havva Büşra Kural'dan (18) beş gündür haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. Kilitli kapının açılmasının ardından eve giren ekipler, acı manzarayla karşılaştı. Baba ve kızının cansız bedenleri bulundu.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ VAR

Baba ve kızının ölüm nedeninin araştırılması kapsamında zehirlenme ihtimaline karşı evden numuneler alındı. Mustafa Kural ve Havva Büşra Kural'ın kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE BÜYÜK ACI YAŞAMIŞLAR

Öte yandan, Kural ailesinin 6 Şubat depremlerinde de büyük bir acı yaşadığı ortaya çıktı. Depremlerde Mustafa Kural'ın eşi Bedriye Kural ile kızı Tuğba Kural'ın enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

KOCA AİLEDEN GERİYE TEK BİR KIZ ÇOCUĞU KALDI

Deprem felaketinin ardından çocuklarıyla birlikte hayatına devam eden Mustafa Kural'ın, 18 yaşındaki kızı Havva Büşra ile birlikte evinde ölü bulunmasıyla aile bir kez daha sarsıldı. Baba ve kızının hayatını kaybetmesinin ardından aileden geriye yalnızca bir kız çocuğu kaldı.