Meriç Nehri'nde yine bir facia: 6 yaşlarındaki 2 çocuk aranıyor

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İstanbul
Edirne'nin Bosnaköy yakınlarında bulunan NATO Köprüsü mevkisinde bir facia yaşandı. Düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot alabora oldu. Yaşanan olayda yaklaşık 6 yaşlarında olduğu belirtilen iki çocuk nehirde kayboldu.
İhbarın ardından bölgeye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. AFAD ekipleri botlarla nehir yüzeyinde tarama çalışmalarına başlarken, jandarma ekipleri de kıyı boyunca kayıp çocukları aramaya devam ediyor.
Öte yandan, iki gün önce Edirne'nin Doyran köyü yakınlarında Meriç Nehri'nde genç bir kadının cansız bedeni bulunmuştu. Geçtiğimiz hafta da aynı bölgede meydana gelen benzer bir olayda iki çocuk yaşamını yitirmişti.