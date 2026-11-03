Meriç Nehri'nde yine bir facia: 6 yaşlarındaki 2 çocuk aranıyor

Edirne'nin Bosnaköy yakınlarında bulunan NATO Köprüsü mevkisinde bir facia yaşandı. Düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot alabora oldu. Yaşanan olayda yaklaşık 6 yaşlarında olduğu belirtilen iki çocuk nehirde kayboldu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbarın ardından bölgeye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. AFAD ekipleri botlarla nehir yüzeyinde tarama çalışmalarına başlarken, jandarma ekipleri de kıyı boyunca kayıp çocukları aramaya devam ediyor.

İKİ GÜN ÖNCE BİR KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Öte yandan, iki gün önce Edirne'nin Doyran köyü yakınlarında Meriç Nehri'nde genç bir kadının cansız bedeni bulunmuştu. Geçtiğimiz hafta da aynı bölgede meydana gelen benzer bir olayda iki çocuk yaşamını yitirmişti.