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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 14:22

İstanbul'da iş yerini su basan esnaftan İSKİ'ye tepki: "Gideri kapattılar, her şeyimiz mahvoldu"

İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası iş yerlerini su basan esnaf, İSKİ'ye tepki gösterdi. Esnaf, Bayrampaşa-Eyüpsultan Tramvay Hattı çalışması sırasında İSKİ'nin su giderini kapatması sonucu mağdur olduklarını öne sürdü.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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İstanbul'da iş yerini su basan esnaftan İSKİ'ye tepki:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 14:22

genelinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, 'da bazı noktaları adeta göle çevirdi.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da iş yerini su basan esnaftan İSKİ'ye tepki: "Gideri kapattılar, her şeyimiz mahvoldu"

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Eyüpsultan'da etkili olan sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı ve esnaf, tramvay hattı çalışması kapsamında İSKİ'nin su giderini kapatmasını suçladı.
Eyüpsultan Bulvarı'nda bulunan iş yerleri su altında kaldı.
Zarar gören esnaf, İBB'nin tramvay hattı çalışması sırasında İSKİ'nin su giderini kapattığı iddiasında bulundu.
Bir esnaf, dükkanında yaklaşık 1 milyon TL zararının olduğunu belirtti.
Esnaf, su baskını nedeniyle buzdolabı, çekyat gibi eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini söyledi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

Eyüpsultan Bulvarı'nda bulunan iş yerlerini su basarken zarar gören esnaf, tarafından yapılan Bayrampaşa - Eyüpsultan Tramvay Hattı çalışmasında 'nin su giderini kapatması sonucu dükkanlarına su bastığı iddia edip tepki gösterdi.

İstanbul'da iş yerini su basan esnaftan İSKİ'ye tepki: "Gideri kapattılar, her şeyimiz mahvoldu"

"BURADA 1 MİLYONA YAKIN ZARARIMIZ VAR"

İş yerini su basan Erol Çınar, dükkanında 1 milyona yakın zararının olduğunu söyledi. Çınar, "Dünkü çalışmalarda tamamen aşağıya giden suyun önü kapandı. Biz kapattıktan sonra yukarıdan su hızlı gelince aşağı gidemedi. Girdiği gibi burada bütün bitkilerimizi almış, aşağıya kadar götürmüş. Burada 1 milyona yakın zararımız var. Çünkü burada bitkinin bir tanesi 300-400 lira. Kasa bitkilerimiz var, bin lira, 800-900 lira arası" dedi.

İstanbul'da iş yerini su basan esnaftan İSKİ'ye tepki: "Gideri kapattılar, her şeyimiz mahvoldu"

"MAĞDURİYETİMİZ ÇOK BÜYÜK"

Mağduriyetlerinin çok büyük olduğunu söyleyen Çınar, "Otoparktan gelerek çıkışa kadar komşumun orası yığılmış, bodruma girmiş. Az daha çocukları boğuluyormuş. Önceki yağmur da o belediyenin önünde bir çukur oluşmuştu. Suyun çoğunu orası almıştı. Ama orası da kapalı olunca bütün yağmur bastırdı. Burası da dün çalışma olduğu için önü kapalı. Önü kapalı olduğu gibi otoparktan da girmiş, bütün bitkilerimi saksılarıyla sürükleyerek çıkışa kadar götürmüş. Dükkanımı su bastı. Bütün buzdolabım, kesme çiçeklerimiz hepsi suyun üzerinde yüzüyordu. Yarıya kadar su doluydu. Bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz" diye konuştu.

İstanbul'da iş yerini su basan esnaftan İSKİ'ye tepki: "Gideri kapattılar, her şeyimiz mahvoldu"

"HER ŞEYİMİZ MAHVOLDU"

Dükkanı su basan esnaf Aytaç Uzunlar, "Bizim bu durumumuzun sağanak yağışla alakası yok. Yoldaki tramvay çalışması yüzünden kanal kazıyorlar. Kazdıkları kanalın su giderini ağzını bir demir levhayla kapatmışlar. Yukarıdan gelen yağmur suyu borudan geçemediğinden dolayı yukarıdan patlıyor. Olduğu gibi bizim buraları mahvetti. Çamur, pislik, her taraf mahvolduk. Perişan olduk. Bütün her şeyimiz mahvoldu. İçeride buzdolabımız, çamaşır makinesi, bir takım çekyatımız var. Hepsi çöp oldu" ifadelerini kullandı.

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#İstanbul
#İBB
#İSKİ
#eyüpsultan
#Bayrampaşa Eyüpsultan Tramvay Hattı
#Gündem
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