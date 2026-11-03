4 Kasım'da okullar tatil mi? İstanbul Valiliği açıklama yaptı mı, yarın ders işlenecek mi?

İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli yağış uyarısı sonrası öğrenci ve veliler yarın (4 Kasım Çarşamba) okullarda ders işlenip işlenmeyeceğini merak ediyor. MGM ve AKOM tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul'da da hava yarın kar yağışlı olacak. Yapılan açıklamaların ardından öğrenciler ve veliler tarafından İstanbul'da yarın okullar tatil mi, var mı son dakika soruları araştırılmaya başlandı. Peki, yarın İstanbul’da okullar tatil mi, hangi illerde ders yapılacak?

İSTANBUL’DA 4 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da 4 Kasım 2026 Çarşamba günü okulların tatil edildiğine ilişkin şu ana kadar resmi bir karar açıklanmadı. İstanbul Valiliği tarafından kent genelinde eğitime ara verildiğini duyuran bir açıklama yapılmadığı için ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin normal program doğrultusunda sürmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşullarına ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken olası bir tatil kararı alınması halinde İstanbul Valiliği tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

4 KASIM ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

4 Kasım Çarşamba günü için Türkiye genelinde okulların tatil edilmesine yönelik alınmış bir karar bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde de bu tarih resmi tatil veya ara tatil kapsamında yer almıyor.

Eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu nedenle valilikler tarafından yerel bir tatil kararı alınmadığı sürece 4 Kasım Çarşamba günü okullarda derslerin devam etmesi bekleniyor.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgelerde ise valilikler, öğrencilerin güvenliğini dikkate alarak il veya ilçe genelinde eğitime ara verebiliyor.

ANTALYA, MUĞLA VE İZMİR’DE 4 KASIM OKUL VAR MI?

4 Kasım Çarşamba günü Antalya, Muğla ve İzmir’de okulların tatil edildiğine ilişkin il genelini kapsayan resmi bir karar henüz açıklanmadı.

Kuvvetli yağış ve hava koşulları nedeniyle söz konusu illerde yaşayan öğrenciler de valiliklerden gelecek duyuruları takip ediyor. Yeni bir karar alınmadığı sürece Antalya, Muğla ve İzmir’de eğitim öğretimin normal şekilde sürmesi bekleniyor.

İl ve ilçe bazında alınabilecek olası tatil kararlarının ilgili valilikler ve kaymakamlıklar tarafından duyurulması bekleniyor.