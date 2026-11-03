Maltepe'de korkutan olay: Toprak kayması sonrası yıkılma anı kamerada

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İstanbul
Maltepe'de gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında Cevizli Mahallesi Cengiz Sokak'taki bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, tedbir amacıyla sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. İnşaat alanında yaşanan toprak kayması ve yıkılma anı güvenlik kamerasına yansırken, olay yeri dronla görüntülendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.