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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 10:20

Cimbom 2'de 2 yapmak istiyor: Galatasaray-Stuttgart maçının muhtemel 11'leri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, Stuttgart’ı RAMS Park’ta konuk ediyor. Lille galibiyetiyle moral bulan sarı-kırmızılılarda hedef, Alman ekibini devirerek çıkışı sürdürmek. İşte dev maç öncesi son gelişmeler, sakatlık raporu ve muhtemel 11'ler...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Cimbom 2'de 2 yapmak istiyor: Galatasaray-Stuttgart maçının muhtemel 11'leri belli oldu!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 10:20

’nde heyecan tavan yaparken, temsilcimiz Avrupa sahnesinde kader maçlarından birine çıkıyor. Devler Ligi’nin dördüncü haftasında sarı-kırmızılılar, Almanya’nın köklü temsilcilerinden ’ı kendi evinde konuk ediyor.

Cimbom 2'de 2 yapmak istiyor: Galatasaray-Stuttgart maçının muhtemel 11'leri belli oldu!

MAÇIN KÜNYESİ

’ta oynanacak ve severlerin büyük bir heyecanla beklediği bu zorlu mücadele saat 20.45’te başlayacak. Kritik 90 dakikayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Futbolseverler bu büyük heyecanı TRT 1 ekranlarından ve tabii platformundan canlı olarak takip edebilecek.

Cimbom 2'de 2 yapmak istiyor: Galatasaray-Stuttgart maçının muhtemel 11'leri belli oldu!

ASLAN'DA HEDEF SERİ YAKALAMAK

Devler Ligi’ne istediği gibi başlayamayan ve ilk iki maçında Sporting’e 3-1, Barcelona’ya ise 4-1 mağlup olan Galatasaray, üçüncü haftada deplasmanda Fransa ekibi Lille’i 4-2 devirerek derin bir "oh" çekmişti. Şeytanın bacağını kıran Cimbom, bu akşam taraftarının da desteğiyle Stuttgart’ı mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını güçlendirmek ve galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Cimbom 2'de 2 yapmak istiyor: Galatasaray-Stuttgart maçının muhtemel 11'leri belli oldu!

Rakip Stuttgart ise turnuvaya oldukça etkili bir giriş yaptı. İlk iki maçında Viking’i 3-1, Slovan Bratislava’yı ise 3-0 geçen Alman ekibi, son karşılaşmasında ise Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak dişli bir rakip olduğunu kanıtladı.

Cimbom 2'de 2 yapmak istiyor: Galatasaray-Stuttgart maçının muhtemel 11'leri belli oldu!

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Teknik direktörlerin sahaya sürmesi beklenen 11'ler şu şekilde:

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.

Cimbom 2'de 2 yapmak istiyor: Galatasaray-Stuttgart maçının muhtemel 11'leri belli oldu!

STUTTGART: Seimen, Assignon, Chabot, Hendriks, Mittelstadt, Atakan Karazor, Prömel, Leweling, El Khannouss, Führich, Deniz Undav.

Cimbom 2'de 2 yapmak istiyor: Galatasaray-Stuttgart maçının muhtemel 11'leri belli oldu!

GALATASARAY'DA EKSİK YOK, ALMANLAR'DA KRİTİK SAKATLIKLAR

Sarı-kırmızılı ekipte statü gereği forma giyemeyecek olan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner haricinde takımda hiçbir eksik bulunmuyor. Galatasaray, Stuttgart karşısına tam kadro çıkmaya hazırlanıyor.

Cimbom 2'de 2 yapmak istiyor: Galatasaray-Stuttgart maçının muhtemel 11'leri belli oldu!

Konuk ekip Stuttgart’ta ise işler o kadar yolunda değil. Bundesliga temsilcisinde ön libero Angelo Stiller, sol kanat Leo Sauer ve sağ bek Josha Vagnoman sakatlıkları sebebiyle RAMS Park’taki maçta forma giyemeyecek.

ALMANLARA KARŞI TARİHSEL İSTATİSTİKLER VE "ŞANSSIZLIK" KABUSU

Galatasaray, bu akşamki maçla birlikte Alman takımlarına karşı Avrupa kupalarındaki 34. randevusuna çıkacak. Geride kalan 33 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

Cimbom 2'de 2 yapmak istiyor: Galatasaray-Stuttgart maçının muhtemel 11'leri belli oldu!

Ancak istatistiklerin Galatasaray adına can sıkan bir detayı var:

Aslan, Almanya temsilcileriyle oynadığı son 7 müsabakada galibiyet yüzü göremedi. Son olarak 2013 yılında Schalke 04’ü deplasmanda 3-2 yenen sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı 7 maçta 6 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, Avrupa kupalarında Almanya takımlarına karşı evinde oynadığı son 9 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılamadı. Diğer yandan Stuttgart, Türk takımlarına karşı tarihindeki tek maçını Fenerbahçe ile oynamış ve sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

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ETİKETLER
#galatasaray
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#stuttgart
#rams park
#Chris Kavanagh
#Spor
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