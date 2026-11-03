Konutunu satmak isteyen ev sahipleri ile satışa çıkarılan evlerde oturan kiracıları yakından ilgilendiren karar Yargıtay 3. Dairesi’nden geldi. Yüksek Mahkeme’nin emsal niteliğindeki kararında ev gösterme şartları netleşirken, kiralanan evin potansiyel alıcılara gösterilmesi için açılan davalarda, zorunlu ara buluculuğa başvurulması gerektiğine hükmedildi.

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HABERİN ÖZETİ Satılık evin gösterilmesinde Yargıtay’dan emsal karar: Arabulucu zorunlu, keyfi hareket yasak Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, satılmak istenen kiralanan evin potansiyel alıcılara gösterilmesine yönelik davaların zorunlu ara buluculuk kapsamında olduğuna ve ev gösterme sürecinde kiracının yararlarının gözetilmesi gerektiğine hükmetti. Bölge adliye mahkemeleri arasındaki görüş ayrılığı üzerine konu Yargıtay 3. Hukuk Dairesine taşındı. Yargıtay, oy birliğiyle kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların zorunlu ara buluculuk kapsamında olduğuna karar verdi. Yüksek Mahkeme, kiracının evi gösterme yükümlülüğü bulunmasının ev sahibinin istediği saatte ve habersizce gelmesi anlamına gelmediğine dikkat çekti. Ev gösterme sürecinde önceden planlama yapılması, özel hayatın gizliliği ve kiracının yararlarının gözetilmesi gerektiği vurgulandı.

Mersin’de evini satışa çıkarmak isteyen ev sahibi kiracının mülkü potansiyel alıcılara göstermediği şikayetiyle mahkemeye başvurdu. Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesine başvurdu. Mahkeme, evin alıcılara gösterilmesine ve taşınmaza satılık ilanı asılmasına izin verdi.

Fakat kiracı bu karara itiraz etti ve konu Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi’ne taşındı. Yapılan doya incelemesinin ardından Mahkeme, dava öncesinde zorunlu ara buluculuğa başvurulmadığı gerekçesiyle kararı kaldırdı ve davanın usulden reddine hükmetti.

YARGITAY 3. DAİRESİ ZORUNLU ARABULUCULUK KAPSAMINDA DEDİ

Dosyada, farklı illerde açılan benzer davalarda farklı kararlar verildiği görüldü. Gölbaşı 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, ara bulucuya başvurulmadan açılan davayı usulden reddetti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi ise kiralananın alıcılara gösterilmesine ilişkin talebin acele işlerden olduğunu ve zorunlu ara buluculuk kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesinin bir başka dosyasında da evin altı ay boyunca her cumartesi 11.00-13.00 saatleri arasında alıcılara gösterilmesine izin verildi. Bölge adliye mahkemeleri arasındaki görüş ayrılığı üzerine konu Yargıtay 3. Hukuk Dairesine taşındı. Daire, oy birliği ile aldığı kararda, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların zorunlu ara buluculuk kapsamında olduğuna hükmetti.

YAPILAN PLANLAMADA KİRACININ YARARI GÖZETİLMELİ

Kararda vurgu yapılan bir diğer konu ise ev sahibinin istediği saatte, habersizce eve gelmesi oldu. Yüksek Mahkeme, kiracının evi gösterme yükümlülüğünün olmasının ev sahibinin istediği gibi davranması anlamına gelmediğine dikkat çekti. Önceden planlama yapılması ve kiracının yararlarının gözetilmesi gerektiği belirtildi. Özel hayatın gizliliği, evin mevkii, dairenin satılabilme süresi, ekonomik şartlar, diğer özel ve genel faktörlerin değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.