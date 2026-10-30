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Avatar
Editor
 | Zeynep Gizem Er
KAYNAK:
Zeynep Gizem Er
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 10:56

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Bu belgeyi sakın boş imzalamayın: Haklarınızı kaybedebilirsiniz

Boş olarak imzalanan tahliye taahhütnamesi, kiracılar ile ev sahipleri arasında ciddi hukuki uyuşmazlıklara neden olabiliyor. Ev sahibi bu belgeyi sonradan doldurabilir mi? Kiracının taahhütnamede belirtilen tarihte yurt dışında olduğunu kanıtlaması belgeyi geçersiz kılar mı? Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e konuşan Avukat Gizem Gonce, kiracılara tahliye taahhütnamesi için kritik uyarılarda bulundu.

Avatar
Editor
 Zeynep Gizem Er
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Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Bu belgeyi sakın boş imzalamayın: Haklarınızı kaybedebilirsiniz
KAYNAK:
Zeynep Gizem Er
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 10:56

Kiracılar ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıklarda yeniden gündemde. Özellikle boş olarak imzalanıp ev sahibine teslim edilen tahliye taahhütnameleri, kiracılar açısından ciddi hak kayıplarına ve tahliye süreçlerine yol açabiliyor. Peki ev sahibi boş imzalanan tahliye taahhütnamesini sonradan doldurabilir mi? Kiracı, belgede yazan tarihte yurt dışında olduğunu kanıtlarsa tahliye kararının önüne geçebilir mi?

Tgrthaber.com Özel Haber Editörü 'e konuşan Avukat , boş tahliye taahhütnamelerinin hukuki sonuçlarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Belgenin boş imzalanmasının tek başına geçersizlik anlamına gelmediğini belirten Av. Gonce, kiracıların iddialarını somut delillerle desteklemesi gerektiğine dikkat çekti. Avukat Gizem Gonce, özellikle içeriği tamamlanmamış tahliye taahhütnamelerinin imzalanmaması konusuna özellikle dikkat çekti.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Bu belgeyi sakın boş imzalamayın: Haklarınızı kaybedebilirsiniz

BOŞ TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ EV SAHİBİNE SINIRSIZ YETKİ VERİR Mİ?

Ev sahibinin, kiracı tarafından boş olarak imzalanan tahliye taahhütnamesini daha sonra doldurması hukuken mümkün mü? Bu şekilde hazırlanan belgeler her durumda geçersiz sayılıyor mu? Av. Gonce, belgenin imzalandığı koşulların ve taraflar arasındaki anlaşmanın belirleyici olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

''Burada öncelikle belgenin hangi koşullarda imzalandığına ve taraflar arasında nasıl bir anlaşma bulunduğuna bakılması gerekir. Kiracının boş olarak imzaladığı bir belgenin sonradan doldurulmuş olması, tek başına belgenin geçersiz olduğu anlamına gelmez. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 28 Eylül 2021 tarihli, 2017/975 Esas ve 2021/1108 Karar sayılı kararında, boş olarak imzalanan tahliye taahhüdünün anlaşmaya aykırı biçimde doldurulduğunu ileri süren kiracının bu iddiasını ispatlaması gerektiği vurgulanmıştır.

Ancak bu durum, ev sahibine her koşulda sınırsız bir doldurma yetkisi verildiği anlamına gelmez. Belgenin hangi amaçla verildiği, tarafların anlaşması, taahhütnamenin düzenlenme koşulları ve mevcut deliller birlikte değerlendirilmelidir.''

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Bu belgeyi sakın boş imzalamayın: Haklarınızı kaybedebilirsiniz

''KİRACININ YURT DIŞINDA BULUNMASI TEK BAŞINA TAHLİYE TAAHHÜTNAMENİN GEÇERSİZLİĞİNİ SAĞLAMAZ"

Boş tahliye taahhütnamesiyle ilgili uyuşmazlıklarda en çok merak edilen konulardan biri de belgenin düzenlenme tarihi. Kiracının, tahliye taahhütnamesinde yazan tarihte Türkiye dışında bulunması, belgenin sonradan doldurulduğunu kanıtlamak için yeterli olabilir mi? Pasaport ve uçuş kayıtları hukuki süreçte nasıl bir rol oynar? Av. Gizem Gonce, yurt dışı kayıtlarının önemli bir delil olabileceğini ancak tek başına yeterli görülmeyebileceğini belirtti:

''Kiracının ilgili tarihte yurt dışında olduğunu kanıtlaması önemli bir delil olabilir. Örneğin pasaport kayıtları, sınır giriş-çıkış kayıtları, uçak biletleri ve diğer seyahat belgeleri, olayın aydınlatılmasına katkı sağlayabilir.

Ancak burada önemli bir ayrım var: Kiracının yurt dışında bulunması, tek başına tahliye taahhütnamesinin geçersizliğini otomatik olarak sağlamaz. Belgedeki düzenleme tarihinin sonradan yazıldığı iddiası ile kiracının o tarihte Türkiye dışında bulunması arasındaki bağlantının ortaya konulması gerekir. Mahkeme; belgenin imzalandığı iddia edilen tarih, belgenin diğer bölümlerinin ne zaman doldurulduğu, tarafların beyanları ve sunulan delilleri birlikte değerlendirecektir. Yurt dışı kayıtları, diğer delillerle desteklendiğinde kiracının savunmasını güçlendirebilir."

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Bu belgeyi sakın boş imzalamayın: Haklarınızı kaybedebilirsiniz

"SÖZLÜ İTİRAZ HER ZAMAN YETERLİ OLMAYABİLİR"

Kiracının boş olarak imzaladığı belgenin ev sahibi tarafından sonradan doldurulduğunu düşünmesi halinde nasıl hareket etmesi gerekiyor? Bu durumda yalnızca sözlü itirazda bulunmak yeterli mi? Yazışmalar, mesajlar ve seyahat kayıtları hukuki süreçte nasıl kullanılabilir? Av. Gonce, kiracıların iddialarını somut delillerle ortaya koymasının önemine işaret etti:

''Kiracı öncelikle kendisine yöneltilen tahliye talebinin dayanağı olan belgeyi ve hukuki süreci dikkatle incelemelidir. Belgenin boş imzalandığı, sonradan doldurulduğu veya taraflar arasındaki anlaşmaya aykırı şekilde düzenlendiği ileri sürülüyorsa bu iddialar somut delillerle desteklenmelidir. Yalnızca sözlü olarak itiraz etmek her zaman yeterli olmayabilir. Belgenin imzalandığı sıradaki yazışmalar, mesajlar, seyahat kayıtları ve olayın özelliklerine göre hukuken kullanılabilir diğer deliller önem kazanabilir.

Ayrıca imzaya itiraz, belgenin sonradan doldurulduğu iddiası ve tahliye taahhüdünün kanuni geçerlilik şartlarının bulunmadığı savunmaları birbirinden farklı hukuki meselelerdir. Bu nedenle hangi itirazın hangi usulle ileri sürüleceği, somut dosyaya göre belirlenmelidir."

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Bu belgeyi sakın boş imzalamayın: Haklarınızı kaybedebilirsiniz

EV SAHİBİ TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİYLE KİRACIYI DOĞRUDAN EVDEN ÇIKARABİLİR Mİ?

Tahliye taahhütnamesinin bulunması, ev sahibine kiracıyı doğrudan evden çıkarma hakkı veriyor mu? Kiracının evi boşaltmaması halinde hangi hukuki yollar izleniyor? 'nda tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye için belirli şartlar ve süreler bulunuyor. Av. Gizem Gonce, ev sahibinin yasal prosedürü takip etmesi gerektiğinin altını çizdi:

''Ev sahibinin yalnızca taahhütnameyi göstermesiyle kiracıyı kendiliğinden evden çıkarması mümkün değildir. Hukuki tahliye sürecinin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi gerekir. Türk Borçlar Kanunu'nun 352. maddesinin birinci fıkrası uyarınca kiracının, kiralananın tesliminden sonra belirli bir tarihte taşınmazı boşaltmayı yazılı olarak üstlenmesi ve buna rağmen taşınmazı boşaltmaması hâlinde, kiraya veren taahhüt edilen tarihten başlayarak bir ay içinde icra takibine başvurabilir veya dava açabilir.

Ancak bu sürecin dayanağı olan taahhütnamenin geçerliliği, belgenin içeriği ve somut olayın koşulları ayrıca incelenmelidir. Kiracı da kendisine yöneltilen hukuki talebe karşı kanuni süresi içinde savunmalarını ileri sürmelidir."

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Bu belgeyi sakın boş imzalamayın: Haklarınızı kaybedebilirsiniz

"İÇERİĞİ TAMAMLANMAMIŞ BİR TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNİ İMZALAYIP TESLİM ETMEYİN"

Tahliye taahhütnamesi imzalarken yapılan hatalar, ilerleyen süreçte kiracılar açısından ciddi hukuki sorunlara dönüşebiliyor. Özellikle düzenleme ve tahliye tarihlerinin boş bırakılması, belgenin bir örneğinin alınmaması ve içeriği tamamlanmadan imzalanması risk oluşturabiliyor. Peki, kiracılar hak kaybı yaşamamak için hangi önlemleri almalı?

Av. Gonce, kiracılara hak kaybı yaşamamaları için kritik uyarılarda bulundu:

''Kiracılara en önemli tavsiyem, içeriği tamamlanmamış bir tahliye taahhütnamesini imzalayıp teslim etmemeleridir. Belgenin boş olarak imzalanması, ileride taraflar arasında ciddi uyuşmazlıklara yol açabilir. Kiracı, belgeyi imzalamadan önce düzenleme tarihinin ve tahliye tarihinin açıkça yazıldığından, içeriğin gerçek iradesini yansıttığından ve belgenin bir örneğini aldığından emin olmalıdır. Bir uyuşmazlık ortaya çıktığında ise yalnızca belgenin boş imzalandığını söylemekle yetinilmemeli; olayın koşullarına uygun deliller toplanmalı ve hukuki süreç gecikmeden değerlendirilmelidir."

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Bu belgeyi sakın boş imzalamayın: Haklarınızı kaybedebilirsiniz

EV SAHİBİ VE KİRACILAR AÇISINDAN CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Boş tahliye taahhütnamesi nedeniyle yaşanan uyuşmazlıklarda her olayın kendi koşulları içinde değerlendirilmesi gerekiyor. Belgenin sonradan doldurulduğu iddiası tek başına geçersizlik sonucunu doğurmazken ispat yükü, hukuki itirazların niteliği ve sunulan deliller sürecin seyrini belirleyebiliyor. Bu nedenle hem ev sahiplerinin hem de kiracıların tahliye taahhütnamesi düzenlerken dikkatli hareket etmesi, olası hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.

Av. Gizem Gonce de tahliye taahhütnamelerinin her iki taraf açısından ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceğini hatırlatarak belgenin içeriği ve düzenlenme koşullarının önemine dikkat çekti:

"Tahliye taahhütnameleri, kiracı ve ev sahibi açısından ciddi sonuçlar doğurabilecek hukuki belgelerdir. Belgenin sonradan doldurulduğu iddiası, her olayda aynı sonucu doğurmaz. İspat yükü, uygulanacak usul kuralları ve delillerin niteliği davanın sonucunu etkileyebilir."

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ETİKETLER
#zeynep gizem er
#Türk Borçlar Kanunu
#Tahliye Taahhütnamesi
#Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
#Gizem Gonce
#Yaşam
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