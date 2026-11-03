AKOM İstanbul'u gün vererek uyardı: Kuvvetli sağanak ve soğuk hava alarmı

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İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için haftalık hava durum raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, kent genelinde hafta sonuna kadar sağanak geçişleri görüleceği bildirildi. Sıcaklıkların ise yarından itibarıyla ciddi şekilde düşeceği açıklandı.
Bugün ise sıcaklıkların gün içinde 20 derece seyredeceği akşam saatlerinde ise 15 dereceye kadar gerileyeceği belirtildi. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte sağanak yağışın akşama doğru etkisini arttıracağı bildirildi.
Gün boyunca nem oranının yüzde 65 ile 95 arasında değişeceği, rüzgârın ise saatte 10 ila 30 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Günlük yağış miktarının metrekare başına 10 ila 25 kilogram arasında olması öngörülüyor.
AKOM'dan yapışan açıklama şu şekilde:
Cuma gününe kadar aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, hâlihazırda 20°C'ler civarında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların Çarşamba (yarın) itibarıyla azalarak 12-14°C aralığına, mevsim normalleri altına gerileyeceği öngörülüyor.
Yarından sonra ise sıcaklıklar hızla düşüşe geçecek. Çarşamba günü sıcaklıkların en düşük 12, en yüksek 15 derece olması öngörülürken, yağışın da kuvvetleneceği belirtildi. Perşembe günü ise yağışların etkisini azaltması bekleniyor.
AKOM'un tahminlerine göre, cuma gününden itibaren yağışlı hava etkisini kaybedecek. Hafta sonunda İstanbul genelinde parçalı bulutlu bir havanın hâkim olması bekleniyor. Hafta sonunda yağış beklenmezken gece ve sabah saatlerinde sıcaklıklar 7-8 dereceye kadar düşecek.
İşte İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini:
|Tarih
|Hava Durumu
|En Düşük Sıcaklık
|En Yüksek Sıcaklık
|Yağış Miktarı / Durumu
|4 Kasım 2026 Çarşamba
|Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurlu
|12°C
|15°C
|15-35 kg/m²
|5 Kasım 2026 Perşembe
|Çok bulutlu, hafif yağmurlu
|9°C
|13°C
|2-5 kg/m²
|6 Kasım 2026 Cuma
|Parçalı bulutlu
|8°C
|12°C
|Beklenmiyor
|7 Kasım 2026 Cumartesi
|Parçalı bulutlu
|8°C
|13°C
|Beklenmiyor
|8 Kasım 2026 Pazar
|Parçalı ve az bulutlu
|7°C
|14°C
|Beklenmiyor
|9 Kasım 2026 Pazartesi
|Az bulutlu ve açık
|7°C
|15°C
|Beklenmiyor