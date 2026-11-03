İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için haftalık hava durum raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, kent genelinde hafta sonuna kadar sağanak geçişleri görüleceği bildirildi. Sıcaklıkların ise yarından itibarıyla ciddi şekilde düşeceği açıklandı.

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HABERİN ÖZETİ AKOM İstanbul'u gün vererek uyardı: Kuvvetli sağanak ve soğuk hava alarmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için haftalık hava durumu raporunu yayımlayarak, hafta sonuna kadar sağanak geçişleri ve sıcaklıkların düşüşü hakkında bilgi verdi. İstanbul'da hafta sonuna kadar sağanak geçişleri görülecek. Sıcaklıklar yarından (Çarşamba) itibaren ciddi şekilde düşecek. Çarşamba günü sıcaklıkların 12-14°C aralığında olması ve yağışın kuvvetlenmesi bekleniyor. Cuma gününden itibaren yağışlı hava etkisini kaybedecek ve hafta sonunda parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. Hafta sonunda gece ve sabah saatlerinde sıcaklıklar 7-8 dereceye kadar düşecek.

İSTANBUL'DA SAĞANAK İÇİN SAAT VERİLDİ

Bugün ise sıcaklıkların gün içinde 20 derece seyredeceği akşam saatlerinde ise 15 dereceye kadar gerileyeceği belirtildi. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte sağanak yağışın akşama doğru etkisini arttıracağı bildirildi.

Gün boyunca nem oranının yüzde 65 ile 95 arasında değişeceği, rüzgârın ise saatte 10 ila 30 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Günlük yağış miktarının metrekare başına 10 ila 25 kilogram arasında olması öngörülüyor.

AKOM'DAN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

AKOM'dan yapışan açıklama şu şekilde:

Cuma gününe kadar aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, hâlihazırda 20°C'ler civarında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların Çarşamba (yarın) itibarıyla azalarak 12-14°C aralığına, mevsim normalleri altına gerileyeceği öngörülüyor.

YARIN SAĞANAK KUVVETLENECEK

Yarından sonra ise sıcaklıklar hızla düşüşe geçecek. Çarşamba günü sıcaklıkların en düşük 12, en yüksek 15 derece olması öngörülürken, yağışın da kuvvetleneceği belirtildi. Perşembe günü ise yağışların etkisini azaltması bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

AKOM'un tahminlerine göre, cuma gününden itibaren yağışlı hava etkisini kaybedecek. Hafta sonunda İstanbul genelinde parçalı bulutlu bir havanın hâkim olması bekleniyor. Hafta sonunda yağış beklenmezken gece ve sabah saatlerinde sıcaklıklar 7-8 dereceye kadar düşecek.

İşte İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini: