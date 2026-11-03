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Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 11:07

Silivri Belediyesi AK Parti'ye mi geçiyor? Canlı yayında çarpıcı kulis

Siyaset gündemi oldukça hareketli. İstanbul ile ilgili çarpıcı bir kulis bilgisi geldi. CHP'li Silivri Belediyesi'nin AK Parti'ye geçme ihtimali olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Silivri Belediyesi AK Parti'ye mi geçiyor? Canlı yayında çarpıcı kulis
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 11:07

'ye yeni belediyelerin katılacağı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, İstanbul'un ilçesinde yaşanabilecek olası siyasi değişim yeniden kulislerde konuşulmaya başlandı.

'li Silivri Belediye Başkan Vekili Yalçın Ekici ile birlikte hareket eden bazı CHP'li belediye meclis üyelerinin partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katılacağı iddiaları yeniden gündeme geldi.

SİLİVRİ İDDİASI ABDULLAH ÖZDEMİR'E SORULDU

Katıldığı bir canlı yayında Gazeteci Türker Akıncı, söz konusu iddiaların özellikle geçtiğimiz hafta yerel basında sıkça dile getirildiğini belirtti. Akıncı, Silivri Belediyesi'ndeki olası parti değişikliğine ilişkin iddiaları AK Parti İstanbul İl Başkanı 'e bizzat sorduğunu ifade etti.

Silivri Belediyesi AK Parti'ye mi geçiyor? Canlı yayında çarpıcı kulis

SİLİVRİ AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

Akıncı, "'Silivri acaba AK Parti'ye geçecek ilçelerde biri midir?' diye sordum. Ama şu anda öyle bir durumun olmadığını söyledi. Tabi bu siyaset onun da altını çizelim. Orada bir dönem öne Silivri'de MHP vardı. Hatta MHP'li belediye başkanı, şu anda MHP İstanbul İl Başkanı Volkan bey. Orasının biraz daha MHP'ye ayrılmış bir kota olduğunun da altını çizelim" ifadelerini kullandı.

"ANADOLU YAKASINDA BİR İLÇE AK PARTİ'YE YAKIN"

Yeni bir kulis bilgisini de paylaşan Akıncı, "Bir de Anadolu yakasında bir ilçe belediyesinin AK Parti'ye katılma ihtimali giderek artıyor" dedi.

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ETİKETLER
#AK Parti
#CHP
#silivri
#abdullah özdemir
#Volkan Bey
#Politika
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