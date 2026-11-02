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Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 20:26
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 21:25

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin acı günü: Kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti. Uzun yıllardır Ankara'da MHP lideri ile aynı evde ikamet eden Serpil Bahçeli'nin vefat haberi MHP camiasını yasa boğdu. Bahçeli'nin cenazesi, ikindi namazının ardından Osmaniye Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanında toprağa verildi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin acı günü: Kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 20:26
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 21:25

() Genel Başkanı 'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti.

HABERİN ÖZETİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin acı günü: Kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti.
Serpil Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşidir.
Serpil Bahçeli hayatını kaybetmiştir.
Ayrıntılar gelmektedir.
Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin acı günü: Kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti

Bankacılık sektöründen emekli olan ve bir dönem ağabeyi Devlet Bahçeli ile Ankara'da aynı evde yaşadığı öğrenilen Serpil Bahçeli'nin vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Bahçeli'nin cenazesi, ikindi namazının ardından Osmaniye Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanında toprağa verildi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin acı günü: Kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti

MEMLEKETİ OSMANİYE'DE TAZİYE ÇADIRI KURULDU

Serpil Bahçeli'nin vefatının ardından Osmaniye'de bulunan Dr. Devlet Bahçeli Konağı'nda taziye çadırı kuruldu. 

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin acı günü: Kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti

Taziye çadırına gelen aile yakınları ve vatandaşlar, Bahçeli ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Kurulan çadırda taziyelerin kabul edilmeye devam edildiği öğrenildi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin acı günü: Kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yımaz, Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı dolasıyla paylaştığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı: "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi Serpil Bahçeli’nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya paylaşımında başsağlığı dileklerini iletti. Gürlek şunları yazdı: "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin kıymetli kız kardeşi Serpil Bahçeli’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye Yüce Allah’tan rahmet; Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun."

ÖMER ÇELİK BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik sosyal medya hesabından taziyede bulundu. Çelik, Prof. Dr. Serpil Bahçeli'nin vefatını üzüntüyle öğrendiklerini belirterek MHP Lideri Bahçeli'ye başsağlığı diledi.

Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin muhterem kız kardeşi Prof. Dr. Serpil Bahçeli Hanımefendi’nin vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet; başta muhterem büyüğümüz MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, değerli ailesine, yakınlarına ve MHP camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz."

https://x.com/omerrcelik/status/2117309808890323417

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ETİKETLER
#devlet bahçeli
#mhp
#milliyetçi hareket partisi
#Serpil Bahçeli
#Politika
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