Devlet Bahçeli'nin 100 il projesi vatandaşları heyecanlandırdı: "Bölgemizin kalkınma hızını katlayacak"

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İstanbul
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, nüfus artışı, hızlı kentleşme ve değişen sosyoekonomik koşullar doğrultusunda mevcut idari yapının günün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.
MHP tarafından hazırlanan kapsamlı çalışmaya göre, Türkiye'deki mevcut 81 il sayısına 19 yeni ilin eklenerek toplam il sayısının 100'e çıkarılması hedefleniyor. Çalışma kapsamında ilçe sayısının da 1000'e tamamlanması öngörülüyor.
Yüksekovalılar, uzun yıllardır bekledikleri il olma hayalinin gerçekleşmesi halinde ilçenin ticaret, turizm, eğitim ve sağlık alanlarında bölgenin parlayan yıldızı olacağını ifade etti.
İlçe sakinleri, "Yüksekova; uluslararası İpekyolu güzergâhı, İran ve Irak ile gerçekleştirilen güçlü ticaret hacmi, Esendere Sınır Kapısı, modern havalimanı gibi stratejik imkânları ve her geçen gün gelişen yapısıyla her zaman en güzel hizmetleri hak etmiştir. Ülkemizin kalkınması, idari yapımızın güçlenmesi ve bölgemizin hak ettiği refah seviyesine ulaşması için gayret gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve bu anlamlı projeyi ülkemizin gündemine taşıyan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye şükranlarımızı sunuyoruz. Devletimizin büyüklüğü ve atılacak bu vizyoner adım; sınır ticaretini, hava yolu ve kara yolu lojistiğini daha da canlandıracak, gençlerimize yeni istihdam kapıları aralayacak ve bölgemizin kalkınma hızını katlayacaktır. Bu projenin ilçemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.