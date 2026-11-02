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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 17:21

Devlet Bahçeli'nin 100 il projesi vatandaşları heyecanlandırdı: "Bölgemizin kalkınma hızını katlayacak"

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin "100 İl ve 1000 İlçe" projesi vatandaşları heyecanlandırdı. Hakkari’nin stratejik ilçesi Yüksekova’da Bahçeli'nin çağrısı büyük bir heyecan ve sevinçle karşılandı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 17:21

Genel Başkanı , nüfus artışı, hızlı kentleşme ve değişen sosyoekonomik koşullar doğrultusunda mevcut idari yapının günün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

HABERİN ÖZETİ

Devlet Bahçeli'nin 100 il projesi vatandaşları heyecanlandırdı: "Bölgemizin kalkınma hızını katlayacak"

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin idari yapısının güncellenmesi amacıyla mevcut 81 il sayısını 19 yeni il ekleyerek 100'e çıkarmayı ve ilçe sayısını 1000'e tamamlamayı hedefleyen bir proje açıkladı.
Mevcut 81 il sayısına 19 yeni il eklenerek toplam 100 il hedefleniyor.
İlçe sayısının da 1000'e tamamlanması öngörülüyor.
Bu proje ile Yüksekova gibi ilçelerin il olması durumunda ticaret, turizm, eğitim ve sağlık alanlarında gelişme potansiyeli olduğu belirtiliyor.
Projenin sınır ticaretini, hava ve kara yolu lojistiğini canlandıracağı ve yeni istihdam alanları yaratacağı ifade ediliyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

İL SAYISININ 100'E ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR

MHP tarafından hazırlanan kapsamlı çalışmaya göre, 'deki mevcut 81 il sayısına 19 yeni ilin eklenerek toplam il sayısının 100'e çıkarılması hedefleniyor. Çalışma kapsamında ilçe sayısının da 1000'e tamamlanması öngörülüyor.

Devlet Bahçeli'nin 100 il projesi vatandaşları heyecanlandırdı: "Bölgemizin kalkınma hızını katlayacak"

Yüksekovalılar, uzun yıllardır bekledikleri il olma hayalinin gerçekleşmesi halinde ilçenin ticaret, turizm, eğitim ve sağlık alanlarında bölgenin parlayan yıldızı olacağını ifade etti. 

Devlet Bahçeli'nin 100 il projesi vatandaşları heyecanlandırdı: "Bölgemizin kalkınma hızını katlayacak"

"BÖLGEMİZİN KALKINMA HIZINI KATLAYACAK"

İlçe sakinleri, "; uluslararası İpekyolu güzergâhı, İran ve Irak ile gerçekleştirilen güçlü ticaret hacmi, Esendere Sınır Kapısı, modern havalimanı gibi stratejik imkânları ve her geçen gün gelişen yapısıyla her zaman en güzel hizmetleri hak etmiştir. Ülkemizin kalkınması, idari yapımızın güçlenmesi ve bölgemizin hak ettiği refah seviyesine ulaşması için gayret gösteren Cumhurbaşkanımız ’a ve bu anlamlı projeyi ülkemizin gündemine taşıyan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye şükranlarımızı sunuyoruz. Devletimizin büyüklüğü ve atılacak bu vizyoner adım; sınır ticaretini, hava yolu ve kara yolu lojistiğini daha da canlandıracak, gençlerimize yeni istihdam kapıları aralayacak ve bölgemizin kalkınma hızını katlayacaktır. Bu projenin ilçemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

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#devlet bahçeli
#Türkiye
#Recep Tayyip Erdoğan
#Yüksekova
#mhp
#Gündem
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