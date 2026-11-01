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Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Türkgün
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 09:35

Devlet Bahçeli'den dev reform önerisi: "100 il 1000 ilçe vizyonu"

MHP lideri Devlet Bahçeli, "100 İl 1000 İlçe" projesine ilişkin detayları paylaştı. Nüfus, ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişmeleri örnek gösteren Bahçeli, mülki-idari yapıda reform ihtiyacını doğduğunu belirtti. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Devlet Bahçeli'den dev reform önerisi:
KAYNAK:
Türkgün
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 09:35

MHP lideri , partisinin idari yapıya yönelik hazırladığı  "100 İl 1000 İlçe" projesine ilişkin detayları paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

Devlet Bahçeli'den dev reform önerisi: "100 il 1000 ilçe vizyonu"

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin hazırladığı ve Türkiye'nin mülki-idari yapısında reform ihtiyacını gidermeyi amaçlayan "100 İl 1000 İlçe" projesinin detaylarını paylaştı.
Proje, Türkiye'nin artan nüfusu, demografik dağılımı, şehirleşme süreci, ekonomik ve sosyal dinamikleri, teknolojik gelişmeler ve idari ihtiyaçları doğrultusunda mülki-idari yapıda reform ihtiyacını ortaya koymaktadır.
"100 İl 1000 İlçe vizyonu", idarenin bütünlüğü ilkesi etrafında devlet yönetiminin rasyonelleştirilmesini, merkezî idareye ilişkin iyileştirme ihtiyacının giderilmesini, yerel yönetimlerin hizmet odaklı etkinliğinin artırılmasını ve kamu hizmetlerinin insan merkezli tesis edilmesini amaçlamaktadır.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin projesi kapsamında 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması öngörülmektedir.
İl statüsüne çıkarılacak ilçeler, nüfus, gelişme potansiyeli, coğrafi durumu, hizmete erişimde yaşanan sıkıntılar ve stratejik konumu gibi objektif kriterler dikkate alınarak belirlenecektir.
İl olacak ilçeler, ilgili devlet kurumlarının nesnel ölçütler doğrultusunda ortaya koyacağı mutabakatla TBMM tarafından belirlenecektir.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.

"MÜLKİ-İDARİ YAPIDA REFORM İHTİYACI"

Türkiye’nin artan nüfusu, demografik dağılımı, şehirleşme süreci, ekonomik ve sosyal dinamikleri, teknolojik gelişmeler ve idari ihtiyaçlarının mülki-idari yapısında da reform ihtiyacını doğurduğunu kaydeden Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

Devlet Bahçeli'den dev reform önerisi: "100 il 1000 ilçe vizyonu"

“100 İL 1000 İLÇE VİZYONUNU”

"Bu bağlamda, idarenin bütünlüğü temel ilkesi etrafında devlet yönetiminin rasyonelleştirilmesi, merkezî idareye ilişkin iyileştirme ihtiyacının giderilmesi, yerel yönetimlerin hizmet odaklı etkinliğinin artırılması ve kamu hizmetlerinin insan merkezli tesis edilmesi için “100 İl 1000 İlçe vizyonunu” Türk kamuoyuna yeniden hatırlatmakta fayda görüyorum. “100 İl 1000 İlçe vizyonumuz”, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına atfen daha önce dile getirdiğimiz, Türk ve ’nın geniş penceresinden kurumsallığa bakan yönü, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında güçlü idari yapısının ilk basamağı, büyüyen ve gelişen Türkiye’nin ayak seslerinin dosta düşmana ilanıdır. olarak hazırladığımız projeyle 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngörüyoruz"

Devlet Bahçeli'den dev reform önerisi: "100 il 1000 ilçe vizyonu"

TÜM KRİTERLER DİKKATE ALINACAK

Nüfus, gelişme potansiyeli, coğrafi durumu, hizmete erişimde yaşanan sıkıntılar, stratejik konumu gibi objektif kriterler dikkate alınarak belirlenen ilçelerin il statüsüne çıkarılmasını hedeflediklerini aktaran Bahçeli, "Kuşkusuz il yapılacak ilçeler, nihayetinde il olma potansiyeli taşıyan ilçelerimiz arasından, devletimizin ilgili kurumlarının belirlenen nesnel ölçütler doğrultusunda ortaya koyacağı mutabakatla tarafından belirlenecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak objektif kriterlere göre il olmasının uygun olacağını düşündüğümüz ilçeler ve ilçe olmasının uygun olacağını değerlendirdiğimiz beldelere ilişkin kanun teklifi, ilerleyen zaman diliminde gündeme getirilebilecektir" dedi.

"ARTIK ZORUNLULUK HALİNE GELDİ"

100 İl 1000 İlçe projesin Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın idari vizyonu olduğunu kaydeden Bahçeli, "Türkiye’nin artan nüfusu, hızlanan şehirleşme süreci, değişen sosyoekonomik yapısı ve çeşitlenen kamu hizmeti talepleri; merkezî yönetim ile mahallî idarelerin teşkilat yapılarının günümüz şartlarına uygun biçimde yeniden ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda proje kapsamında 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması öngörülmektedir. Öncelikle Türkiye’nin mevcut durumdaki idari yapısına bakmakta ve hatırlamakta yarar olacaktır" ifadelerini kullandı.

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#devlet bahçeli
#TBMM
#türkiye yüzyılı
#milliyetçi hareket partisi
#100 İl 1000 İlçe
#Politika
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